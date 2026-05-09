अनंत सिंह पर हुआ FIR तो सामने आई डांसर अर्चना, बोलीं- 'मैं तिवारी हूं, बदनाम मत कीजिए'
गोपालगंज प्रकरण पर अनंत सिंह एफआईआर दर्ज हुआ. इसके बाद डांसर अर्चना तिवारी ने अपनी बात रखी है. पढ़ें खबर
Published : May 9, 2026 at 1:30 PM IST
पटना : बिहार के गोपालगंज में एक कार्यक्रम हुआ था. इसमें नर्तकी के डांस करने के दौरान जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी मौजूद थे. जब वीडियो सामने आया तो उसमें अनंत सिंह के समर्थक हथियार लहरा रहे थे. इसके बाद अनंत सिंह समेत कई लोगों पर केस दर्ज हुआ. मामले को लेकर डांसर अर्चना तिवारी ने अपना पक्ष रखा है.
''मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती हूं. अनंत सिंह पर मामला दर्ज होने के कारण मेरी काफी बदनामी हुई है. मैं तिवारी हूं और डांस करना ही मेरा काम है. कुछ लोग मुझे तवायफ तक कहकर बुला रहे, जो कि बहुत गलत है. अनंत सिंह कला की कद्र करते हैं.''- अर्चना तिवारी, डांसर
'निजी खुन्नस में केस किया' : डांसर अर्चना तिवारी ने कहा कि हो सकता है किसी ने शायद निजी खुन्नस में केस किया हो. एक डांसर के कंधे पर बंदूक रखकर किसी दूसरे पर केस कर दो. जिसने भी मामला दर्ज किया है, उनसे गुजारिश है कि आप ये सब ना करें.
''मैं तो वहां डांस कर रही थी, वहां बंदूक था भी नहीं. वो लोग तो तालियां बजा रहे थे. बंदूक वाला वीडियो को इसमें अलग से एड करके डाला गया है. वो मेरे साथ का है भी नहीं.''- अर्चना तिवारी, डांसर
'बिना वजह कार्रवाई की जा रही' : इधर, गोपालगंज में कार्यक्रम के दौरान लहराये गए लाइसेंसी हथियार को लेकर दर्ज मामले को लेकर बाहुबली नेता अनंत सिंह ने पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने गोपालगंज के एसपी पर निशाना साधते हुए एफआईआर को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि उनके खिलाफ बिना वजह कार्रवाई की जा रही है.
''हमने न तो कोई कानून तोड़ा है और न ही किसी तरह की गलत गतिविधि में शामिल रहे हैं. मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया गया है, वह साजिश के तहत किया गया है. हम आदमी हैं या जानवर? पुलिस ने बिना ठोस साक्ष्य के जल्दबाजी में कार्रवाई की है, जो पूरी तरह अनुचित है.''- अनंत सिंह, विधायक, जेडीयू
अनंत सिंह ने यह भी कहा कि अगर प्रशासन उन्हें गोपालगंज जाने से रोकता है तो वह वहां नहीं जाएंगे और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करेंगे. हालांकि उन्होंने पुलिस के कुछ कार्यों की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि जब वह मंदिर गए थे, तो पुलिस ने वहां पूजा-अर्चना में सहयोग किया. लेकिन बाद में एसपी द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए.
''एसपी को लगा कि अनंत सिंह पर एफआईआर करके वह बिहार में लोकप्रिय हो जाएंगे तो यह उनकी कोशिश है, लेकिन बिना जांच के करवाई किया गया है. मुझे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है. पूरे मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके.''- अनंत सिंह, विधायक, जेडीयू
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