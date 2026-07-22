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लखनऊ: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने शुरू किया डांस थेरेपी कोर्स; फाइब्रोमायल्जिया मरीजों को मिलेगी राहत

भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की अनूठी पहल, फाइब्रोमायल्जिया मरीजों के लिए शुरू हुआ डांस थेरेपी कोर्स ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने फाइब्रोमायल्जिया के मरीजों के लिए डांस थेरेपी पर आधारित दो सेमेस्टर का एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है. विश्वविद्यालय के अनुसार, यह कोर्स मरीजों के इलाज में दवाओं के साथ एक सहायक थेरेपी के रूप में काम करेगा और उन्हें राहत पहुंचाएगा. इसके अलावा, यह पहल कथक के छात्रों के लिए करियर और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी. भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की अनूठी पहल, फाइब्रोमायल्जिया मरीजों के लिए शुरू हुआ डांस थेरेपी कोर्स (Video Credit; ETV Bharat) विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रुचि खरे ने ईटीवी भारत को बताया कि इस कोर्स की शुरुआत करने से पहले उन्होंने फाइब्रोमायल्जिया बीमारी पर शोध किया. इस शोध में उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का भी पूरा सहयोग मिला. रिसर्च के दौरान जब कई मरीजों को डांस थेरेपी दी गई, तो इसके बेहद शानदार नतीजे सामने आए और लगभग 80 से 90 प्रतिशत मरीजों में सकारात्मक सुधार देखा गया. डॉ. रुचि ने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल डांस थेरेपी से बीमारी का इलाज संभव है, बल्कि दवाओं के साथ यदि डांस थेरेपी को अपनाया जाए तो मरीजों को काफी लाभ मिल सकता है. उन्होंने बताया कि उनका शोध फिलहाल केवल फाइब्रोमायल्जिया पर केंद्रित था, लेकिन भविष्य में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी और अन्य बीमारियों पर भी डॉक्टरों के सहयोग से शोध कर ऐसे कोर्स शुरू करने की योजना है. उन्होंने बताया कि इस कोर्स का उद्देश्य दोहरा है. पहला फाइब्रोमायल्जिया से पीड़ित मरीजों को दवा के साथ डांस थेरेपी के माध्यम से बेहतर राहत उपलब्ध कराना और दूसरा कथक सीख चुके विद्यार्थियों के लिए मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना. उनके अनुसार देश के कई अस्पताल और मेडिकल संस्थान अब डांस थेरेपी विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहे हैं. मस्तिष्क से जुड़ी नसों पर सकारात्मक प्रभाव डॉ. रुचि ने बताया कि कथक के कई ऐसे स्टेप हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में कमी आती है. जब पैरों को विशेष तरीके से जमीन पर रखा जाता है तो उससे शरीर की मांसपेशियों और मस्तिष्क से जुड़ी नसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द कम होने में मदद मिलती है.