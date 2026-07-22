लखनऊ: भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने शुरू किया डांस थेरेपी कोर्स; फाइब्रोमायल्जिया मरीजों को मिलेगी राहत
इस कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 12वीं पास और कथक में प्री-डिप्लोमा वाले छात्र एडमिशन ले सकते हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 7:45 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ने फाइब्रोमायल्जिया के मरीजों के लिए डांस थेरेपी पर आधारित दो सेमेस्टर का एक नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है. विश्वविद्यालय के अनुसार, यह कोर्स मरीजों के इलाज में दवाओं के साथ एक सहायक थेरेपी के रूप में काम करेगा और उन्हें राहत पहुंचाएगा. इसके अलावा, यह पहल कथक के छात्रों के लिए करियर और रोजगार के नए रास्ते भी खोलेगी.
विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रुचि खरे ने ईटीवी भारत को बताया कि इस कोर्स की शुरुआत करने से पहले उन्होंने फाइब्रोमायल्जिया बीमारी पर शोध किया. इस शोध में उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का भी पूरा सहयोग मिला. रिसर्च के दौरान जब कई मरीजों को डांस थेरेपी दी गई, तो इसके बेहद शानदार नतीजे सामने आए और लगभग 80 से 90 प्रतिशत मरीजों में सकारात्मक सुधार देखा गया.
डॉ. रुचि ने कहा कि इसका यह अर्थ नहीं है कि केवल डांस थेरेपी से बीमारी का इलाज संभव है, बल्कि दवाओं के साथ यदि डांस थेरेपी को अपनाया जाए तो मरीजों को काफी लाभ मिल सकता है. उन्होंने बताया कि उनका शोध फिलहाल केवल फाइब्रोमायल्जिया पर केंद्रित था, लेकिन भविष्य में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंग्जायटी और अन्य बीमारियों पर भी डॉक्टरों के सहयोग से शोध कर ऐसे कोर्स शुरू करने की योजना है.
उन्होंने बताया कि इस कोर्स का उद्देश्य दोहरा है. पहला फाइब्रोमायल्जिया से पीड़ित मरीजों को दवा के साथ डांस थेरेपी के माध्यम से बेहतर राहत उपलब्ध कराना और दूसरा कथक सीख चुके विद्यार्थियों के लिए मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना. उनके अनुसार देश के कई अस्पताल और मेडिकल संस्थान अब डांस थेरेपी विशेषज्ञों की नियुक्ति कर रहे हैं.
मस्तिष्क से जुड़ी नसों पर सकारात्मक प्रभाव
डॉ. रुचि ने बताया कि कथक के कई ऐसे स्टेप हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द में कमी आती है. जब पैरों को विशेष तरीके से जमीन पर रखा जाता है तो उससे शरीर की मांसपेशियों और मस्तिष्क से जुड़ी नसों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और दर्द कम होने में मदद मिलती है.
उन्होंने कहा कि कई प्रकार के दर्द का सीधा संबंध मानसिक स्थिति से भी होता है. यदि व्यक्ति तनावमुक्त और सकारात्मक महसूस करता है तो दर्द का अनुभव भी कम होता है. डांस थेरेपी में घुंघरू पहनने से पैरों के कुछ बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है. इसके अलावा नियमित अभ्यास से आवाज में स्पष्टता आती है और अकेलेपन, तनाव और मानसिक दबाव से जूझ रहे लोगों को भी लाभ मिल सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में सामाजिक सहभागिता भी महत्वपूर्ण होती है.
कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया शुरू
डॉ. रुचि के अनुसार यह कोर्स पूरी तरह प्रैक्टिकल आधारित होगा और इसमें थ्योरी की भूमिका बेहद सीमित रहेगी. कोर्स को दो सेमेस्टर में विभाजित किया गया है और इसके लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना और कथक में प्री-डिप्लोमा या समकक्ष बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन एक घंटे की कक्षा संचालित होगी. यदि डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल्स या अन्य इच्छुक लोग भी यह कोर्स करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत किया जाएगा.
डांस थेरेपी को लेकर जागरुकता सीमित
डॉ. रुचि ने कहा कि भारत में अभी डांस थेरेपी को लेकर जागरूकता सीमित है, जबकि अमेरिका सहित कई देशों में इस क्षेत्र में लंबे समय से काम हो रहा है. वहां डांस थेरेपी के माध्यम से उपचार के साथ-साथ रोजगार के भी व्यापक अवसर उपलब्ध हैं.
वहीं, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह ने कहा कि यह कोर्स केवल मरीजों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा. उन्होंने बताया कि फाइब्रोमायल्जिया की समस्या मुख्य रूप से महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है. इस बीमारी में मांसपेशियों और जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है और मरीज लंबे समय तक दवाओं पर निर्भर रहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि दवाओं के साथ डांस थेरेपी को भी उपचार का हिस्सा बनाया जाए तो मरीजों को अपेक्षाकृत जल्दी राहत मिल सकती है. साथ ही इस कोर्स के माध्यम से मरीज एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त करेंगे, जिससे भविष्य में रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं. कुलपति ने विश्वास जताया कि इस शैक्षणिक सत्र से शुरू किए जा रहे इस कोर्स को विद्यार्थियों और मरीजों दोनों का फायदा मिलेगा और यह डांस थेरेपी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा.
ये भी पढ़ें- अमेठी: दलित नाबालिग किशोरी के अपहरण और धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने आरोपी जाबिर को हिरासत में लिया