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दानापुर पीपा पुल हटते ही दियारा की सात पंचायतों का शहर से टूटा संपर्क, अब नाव ही सहारा

दानापुर पीपा पुल हटने से मुश्किल में दियारा वासी ( ETV Bharat )

''पुल खोलने का समय तो निर्धारित है, लेकिन दोबारा जोड़ने की कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है. ऐसे में बरसात के पूरे मौसम में दियारा के लोगों को नाव के भरोसे रहना पड़ता है, जिससे आवागमन के साथ-साथ क्षेत्र का विकास भी प्रभावित होता है.'' - वकील राय, मुखिया प्रतिनिधि

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उठाए सवाल : पूर्व जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश यादव, जयपाल यादव और मुखिया प्रतिनिधि वकील राय ने कहा कि पीपा पुल खोलने का समय तो तय है, लेकिन दोबारा इसे जोड़ने की कोई निश्चित समय-सीमा नहीं होती. ऐसे में हर वर्ष बरसात के कई महीनों तक दियारा के लोगों को नाव के भरोसे रहना पड़ता है. इससे क्षेत्र का विकास भी प्रभावित होता है.

मरीजों और छात्रों की बढ़ी परेशानी : स्थानीय लोगों का कहना है कि गंगा के जलस्तर में अभी उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, इसके बावजूद विभाग ने पीपा पुल खोल दिया. इससे सबसे अधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं, बीमार मरीजों, बुजुर्गों, छात्रों और रोजाना रोजगार के लिए शहर आने-जाने वाले लोगों को हो रही है.

सात पंचायतों के लोगों पर बढ़ी मुश्किल : पीपा पुल हटने के बाद पुरानी पानापुर, हेतनपुर, कासीमचक, पतलापुर, गंगहरा, मानस और अकिलपुर पंचायतों के लोगों का सड़क संपर्क पूरी तरह समाप्त हो गया है. अब इन पंचायतों के निवासी शहर आने-जाने के लिए केवल नाव पर निर्भर हैं.

दानापुर पीपा पुल हटने से मुश्किल में दियारा वासी (ETV Bharat)

राज्य पुल निगम ने बताया क्यों खोला गया पुल : पीपा पुल के संवेदक ने बताया कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार 15 जून के बाद पीपा पुल खोलना अनिवार्य होता है. इस वर्ष गंगा का जलस्तर अपेक्षित गति से नहीं बढ़ने के कारण पुल को अब तक चालू रखा गया था. लेकिन जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार रात इसे खोल दिया गया.

हर साल करोड़ों खर्च लेकिन सुविधा केवल छह से सात महीने : जानकारी के अनुसार विभाग हर वर्ष पीपा पुल को जोड़ने पर करीब 1.67 करोड़ रुपये खर्च करता है. इसके बावजूद दियारा क्षेत्र के लोगों को साल में केवल छह से सात महीने ही पुल की सुविधा मिल पाती है. बरसात के दौरान कई महीनों तक नाव ही एकमात्र आवागमन का साधन बन जाती है.

सात पंचायतों के लोगों पर बढ़ी मुश्किल (ETV Bharat)

''बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार 15 जून के बाद पीपा पुल खोलना अनिवार्य होता है. इस वर्ष गंगा के जलस्तर में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने के कारण पुल अब तक चालू रखा गया था, लेकिन जलस्तर बढ़ने की संभावना को देखते हुए शुक्रवार रात इसे खोल दिया गया.''- संवेदक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

गंगा के जल में बढ़ोतरी से पहले दानापुर पीपा पुल हटाया जा रहा (ETV Bharat)

नाव का किराया भी बढ़ा अतिरिक्त बोझ : दियारा निवासी दास जी ने बताया कि पुल हटने के बाद लोगों को नाव से आने-जाने के लिए 10 से 20 रुपये तक किराया देना पड़ रहा है. उनका कहना है कि हर साल दियारा के लोगों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई.

लोगों ने स्थायी पुल की उठाई मांग : स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष पीपा पुल हटने के बाद दियारा क्षेत्र के लाखों लोगों का जीवन प्रभावित होता है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंगा पर पक्का पुल बनाया जाए, ताकि बरसात के मौसम में भी लोगों का शहर से संपर्क बना रहे.

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