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फायरिंग से थर्राया पटना, पूर्व पार्षद के घर गोलीबारी और पथराव

दानापुर में रंगदारी और गवाही रोकने के लिए बदमाशों ने पूर्व पार्षद के घर फायरिंग की, पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया.

firing in patna
पूर्व पार्षद रेणु देवी के घर के बाहर ईंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 27, 2026 at 9:15 AM IST

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पटना: राजधानी पटना के दानापुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां सगुना बुढ़िया कुआं स्थित वार्ड-12 की पूर्व पार्षद रेणु देवी के घर पर बेखौफ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया. रंगदारी नहीं देने और कोर्ट में गवाही से रोकने के लिए अपराधियों ने पूर्व पार्षद के घर को निशाना बनाते हुए फायरिंग, पथराव और तोड़फोड़ की.

हत्या अपहरण की धमकी: पीड़ित पूर्व पार्षद रेणु देवी ने इस मामले को लेकर स्थानीय थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया गया है कि आरोपी शराब के नशे में धुत होकर आए और गाली-गलौज करने लगे. विरोध करने पर उन्होंने घर पर पथराव और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

firing in patna
पूर्व पार्षद रेणु देवी के घर के बाहर ईंट (ETV Bharat)

कोर्ट में गवाही देने पर धमकी: रेणु देवी के अनुसार अपराधियों ने कोर्ट में चल रहे एक मामले में गवाही से रोकने, पूरे परिवार को जान से मारने और बेटी का अपहरण करने की गंभीर धमकी भी दी है. पीड़िता ने मामले में पप्पू यादव, पंचम यादव, विक्की यादव और अंकित पर हमला करने आरोप लगाया है. कहा कि इस पूरी साजिश का मास्टर माइंड उपेंद्र रचिता है.

डर के मारे घर से नहीं निकल रहे: बताया कि घर में इस वक्त बेहद डर का माहौल है, मेरे पति डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं. आरोपियों ने पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसके कारण हमारा स्कूल बंद करा दिया गया था और रंगदारी की मांग की गयी थी. हमलोग इस खौफ के कारण पिछले डेढ़ साल से बाहर रह रहे हैं. पति की हत्या करने और बेटी को उठाने की धमकी दी जा रही है.

"यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे की है. बदमाशों ने मेरे घर पर आकर भारी पथराव किया और फायरिंग की. मेरे पति को जान से मारने की धमकी दी गयी है. असल में कोर्ट में हमारा एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें मेरे पति मुख्य गवाह हैं. इसी गवाही को रुकवाने के लिए इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है." -रेणु देवी, पूर्व पार्षद

पूर्व पार्षद रेणु देवी (ETV Bharat)

मामले की छानबीन में जुटी पुलिस: इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है. बदमाशों की यह पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. मामले की छानबीन में जुट गयी है.

"घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी." - पी.के. भारद्वाज, दानापुर थानाध्यक्ष

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