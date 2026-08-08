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पति की हत्या में पत्नी और बॉयफ्रेंड को उम्रकैद, दानापुर कोर्ट ने सुनाई सजा

पटना: दानापुर व्यवहार न्यायालय ने पति की जहर देकर हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को दोषी करार दिया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने पत्नी अमृता देवी को आजीवन सश्रम कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

दानापुर व्यवहार न्यायालय के जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश-1 कुमार गुंजन ने शुक्रवार को नौबतपुर थाना कांड संख्या 346/14 एवं सेशन ट्रायल संख्या 755/17 में अपना फैसला सुनाया. 12 वर्ष पुराने चर्चित पति हत्या मामले में कोर्ट ने पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है. वहीं साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया.

प्रभारी अपर लोक अभियोजक रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि ''नौबतपुर थाना क्षेत्र के रेगनिया बाग निवासी चंदन कुमार की शादी वर्ष 2008 में दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र के सिंघाड़ कोपा निवासी अनिशा देवी से हुई थी. शादी के बाद से दोनों के बीच संबंध सामान्य नहीं थे.''

अभियोजन के अनुसार ''अनिशा देवी का नौबतपुर के अवगिला निवासी पप्पू कुमार के साथ प्रेम संबंध था. इस बीच, एक दिन चंदन कुमार ने अपनी पत्नी को पप्पू कुमार के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसकी जानकारी अपने पिता सुदर्शन प्रसाद को दी थी.''

रामेश्वर प्रसाद ने आगे बताया कि, ''इसके बाद चंदन द्वारा विरोध किए जाने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी. मामले में 13 जुलाई 2014 को दोनों पक्षों के बीच समझौता भी कराया गया. लेकिन अगले ही दिन 14 जुलाई 2014 को अनिशा देवी ने अपने प्रेमी पप्पू कुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर चंदन कुमार की हत्या कर दी. हत्या के बाद इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई और कमरे में बाहर से ताला लगा दिया गया.''