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पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50000 का लगाया जुर्माना

पटना: राजधानी पटना के दानापुर के जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश-7 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने पति की हत्या के चर्चित मामले में दोषी पत्नी अमृता देवी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. दानापुर व्यवहार न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.

पत्नी ने की थी पति की हत्या: यह मामला पालीगंज थाना कांड संख्या-299/21 से संबंधित है. अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के बुद्धन बिगहा गांव निवासी अमित कुमार की हत्या का आरोप उनकी पत्नी अमृता देवी, उसकी मां देवंती देवी और बहनोई मिथिलेश सिंह पर लगा था. मृतक के पिता लखनदेव यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

अवैध संबंध का आरोप: अभियोजन पक्ष के अनुसार, अमित कुमार की शादी अमृता देवी से करीब छह वर्ष पहले हुई थी. शादी के बाद दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे. अमृता देवी का अपने बहनोई मिथिलेश सिंह के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर अमित कुमार को मारने की धमकी दी गई थी.

जहर देकर की गई हत्या: 18 अगस्त 2021 को अमृता देवी रक्षा बंधन के बहाने पति अमित कुमार को मायके पीपरादाहा ले गई. आरोप है कि अमृता देवी, उसकी मां देवंती देवी और बहनोई मिथिलेश सिंह ने मिलकर अमित कुमार को जहर देकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के बाहर फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए.

अदालत का फैसला: अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर अमृता देवी को दोषी करार दिया. न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा.