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पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50000 का लगाया जुर्माना

पटना के दानापुर अदालत ने पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. पढ़ें-

Wife Sentenced in Husband Murder
पटना में पत्नी को सजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 4, 2026 at 10:55 AM IST

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पटना: राजधानी पटना के दानापुर के जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश-7 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने पति की हत्या के चर्चित मामले में दोषी पत्नी अमृता देवी को आजीवन सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. दानापुर व्यवहार न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया.

पत्नी ने की थी पति की हत्या: यह मामला पालीगंज थाना कांड संख्या-299/21 से संबंधित है. अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के बुद्धन बिगहा गांव निवासी अमित कुमार की हत्या का आरोप उनकी पत्नी अमृता देवी, उसकी मां देवंती देवी और बहनोई मिथिलेश सिंह पर लगा था. मृतक के पिता लखनदेव यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

अवैध संबंध का आरोप: अभियोजन पक्ष के अनुसार, अमित कुमार की शादी अमृता देवी से करीब छह वर्ष पहले हुई थी. शादी के बाद दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे. अमृता देवी का अपने बहनोई मिथिलेश सिंह के साथ अवैध संबंध था, जिसका विरोध करने पर अमित कुमार को मारने की धमकी दी गई थी.

जहर देकर की गई हत्या: 18 अगस्त 2021 को अमृता देवी रक्षा बंधन के बहाने पति अमित कुमार को मायके पीपरादाहा ले गई. आरोप है कि अमृता देवी, उसकी मां देवंती देवी और बहनोई मिथिलेश सिंह ने मिलकर अमित कुमार को जहर देकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को घर के बाहर फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए.

अदालत का फैसला: अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान, वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर अमृता देवी को दोषी करार दिया. न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा.

सह-आरोपियों पर कार्रवाई जारी: प्रभारी अपर लोक अभियोजक रामेश्वर प्रसाद ने बताया कि सह-आरोपी मिथिलेश सिंह और देवंती देवी के खिलाफ अनुसंधान अभी जारी है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. यह फैसला हत्या के मामलों में ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयान और प्रभावी अनुसंधान की अहमियत को रेखांकित करता है. अदालत के इस फैसले से न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है.

"यह मामला पालीगंज थाना कांड संख्या-299/21 तथा सेशन ट्रायल संख्या-447/23 से संबंधित है. मृतक अमित कुमार, अरवल जिले के कलेर थाना क्षेत्र के बुद्धन बिगहा गांव के निवासी थे. इस मामले में अमित कुमार की पत्नी अमृता देवी, उसके बहनोई मिथिलेश सिंह तथा मां देवंती देवी को नामजद किया गया था."-रामेश्वर प्रसाद, प्रभारी अपर लोक अभियोजक

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