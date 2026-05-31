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देश को मिले 1045 युवा सोल्जर..बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में पासिंग आउट परेड

दानापुर के बिहार रेजिमेंट सेंटर में भव्य पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिससे देश को 1045 नए अग्निवीर युवा सोल्जर मिले.

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परेड में शामिल जवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 2:39 PM IST

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पटना: बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर के परेड ग्राउंड में रविवार को देशभक्ति, अनुशासन और गौरव का अद्भुत नजारा देखने को मिला. अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सातवें बैच के 1045 अग्निवीरों ने भव्य पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेते हुए भारतीय सेना का हिस्सा बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया. हरे रंग की सैन्य वर्दी और रंग-बिरंगी टोपी पहने अग्निवीरों का जोश और आत्मविश्वास देखते ही बन रहा था.

परेड ग्राउंड पर भव्य मार्च पास्ट: परेड की शुरुआत होते ही हाका द्वार से कदमताल करते हुए अग्निवीर जब परेड मैदान पहुंचे तो उपस्थित लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं. मैदान में मौजूद अग्निवीरों के चेहरों पर सेना में शामिल होने का गर्व और देशसेवा का उत्साह साफ झलक रहा था. इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में उनके माता-पिता, भाई-बहन और अन्य परिजन भी मौजूद रहे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार रेजिमेंट के कर्नल ऑफ रेजिमेंट एवं असम राइफल्स के सहायक निदेशक मेजर जनरल जय सिंह बैंसला (एसएम) ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली.

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परेड में शामिल जवान (ETV Bharat)

मुख्य अतिथि ने दी बधाई: उन्होंने कठिन सैन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी अग्निवीरों को बधाई देते हुए कहा कि सेना में सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता. यह सौभाग्य केवल चुनिंदा और समर्पित युवाओं को प्राप्त होता है. मेजर जनरल बैंसल ने कहा कि 24 सप्ताह की बेसिक और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग को अग्निवीरों ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और कड़ी मेहनत के साथ पूरा किया है.

उन्होंने जवानों से तिरंगे के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को हमेशा याद रखने और मातृभूमि की रक्षा के लिए हर परिस्थिति में तत्पर रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी तैनाती हो, वे अपने कार्य और व्यवहार से बिहार रेजिमेंट तथा भारतीय सेना का नाम गौरवान्वित करें. परेड के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया.

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सोल्जर को सम्मानित करते कर्नल (ETV Bharat)

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित: बेस्ट फायरिंग के लिए अग्निवीर दयाराम चिछम, बेस्ट पीटी के लिए अग्निवीर निर्मल नागेशिना, बेस्ट ड्रिल के लिए अग्निवीर गुलाब धुर्वे तथा बेस्ट अग्निवीर का सम्मान भी गुलाब धुर्वे को प्रदान किया गया. मेजर जनरल जय सिंह बैंसला और बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर राकेश कुमार बोरा ने सम्मानित अग्निवीरों के माता-पिता को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया, जिससे समारोह का माहौल और भावुक हो उठा.

"यह रेजिमेंट का सांतवां बैच है. 1045 अग्निवीर पास आउट होकर भारतीय सेना में अपने शामिल होने जा रहे हैं. 24 सप्ताह की ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत और लगन से प्रशिक्षण लिया है. ये देश के अलग-अलग बटालियन में जाकर शामिल होंगे. हमारी रेजिमेंट के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि युवा सोल्जर हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे." - मेजर जनरल जय सिंह बैंसला, कर्नल बिहार रेजिमेंट

मेजर जनरल जय सिंह बैंसला (ETV Bharat)

परेड के समापन पर अग्निवीरों ने राष्ट्र की गरिमा, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान देने की शपथ ली. सेना के धार्मिक शिक्षकों सूबेदार आरटी एल.पी. विपिन, सूबेदार मेजर के.सी. त्रिपाठी, सिपाही हरजीत सिंह और नायक मो. शबनम ने धर्मग्रंथों के साथ नवसैनिकों को शपथ दिलाई.

1045 अग्निवीर पास आउट: समारोह में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर राकेश कुमार बोरा, कर्नल अंकित यादव, दंडपाल एवं लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर कुमार मिश्रा, सूबेदार मेजर विपिन कुमार प्रधान, अन्य सैन्य अधिकारी, एनसीसी कैडेट, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे. पासिंग आउट परेड के साथ ही 1045 अग्निवीरों ने भारतीय सेना के अनुशासित और समर्पित सैनिक बनने की दिशा में अपना पहला बड़ा पड़ाव सफलतापूर्वक पूरा कर लिया. समारोह देशभक्ति, गर्व और सैन्य परंपराओं की शानदार मिसाल बन गया.

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