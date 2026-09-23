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बिहार पुलिस के सिपाही ने बहन को गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को भी गोली से उड़ाया, दोनों की मौत

दानापुर में बिहार पुलिस के सिपाही ने बहन को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली, पुलिस पारिवारिक विवाद की जांच में जुटी. रिपोर्ट- राजेश

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2026 at 6:58 AM IST

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पटना : राजधानी पटना से सटे दानापुर में मंगलवार रात सनसनीखेज वारदात सामने आई. मिथिला कॉलोनी मोड़ के पास बिहार पुलिस के एक सिपाही ने अपनी शादीशुदा बहन को गोली मार दी. इसके बाद उसी सर्विस पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली. घटना में भाई-बहन दोनों की मौके पर मौत हो गई. पुलिस हत्या और आत्महत्या के पीछे की वजहों की जांच में जुटी है.

मिथिला कॉलोनी मोड़ पर हुई वारदात

दानापुर थाना क्षेत्र के मिथिला कॉलोनी मोड़ के पास मंगलवार रात हुई गोलीबारी के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए. सूचना मिलते ही दानापुर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की.

भाई-बहन की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर के औराही निवासी उदय चंद्र के 30 वर्षीय पुत्र ओमचंद उर्फ सोनू और उनकी 21 वर्षीय बहन गायत्री कुमारी के रूप में हुई है. गायत्री शादीशुदा थी.

2024 में अनुकंपा पर मिली थी नौकरी

ओमचंद को वर्ष 2024 में अनुकंपा के आधार पर बिहार पुलिस में नौकरी मिली थी. वह वर्तमान में मोतिहारी जिला बल में सिपाही के पद पर तैनात था. पुलिस के मुताबिक, ओमचंद पिछले करीब एक साल से दानापुर में किराए के मकान में रह रहा था.

सर्विस पिस्टल से चली गोलियां

प्रारंभिक जांच के अनुसार ओमचंद ने अपनी सर्विस पिस्टल से पहले बहन गायत्री को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि, गोलीबारी की पूरी परिस्थितियों और घटनाक्रम की पुलिस विस्तृत जांच कर रही है.

मौके से हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस ने घटनास्थल से सर्विस पिस्टल, दो खोखे, दो मैगजीन, 33 जिंदा कारतूस और दो फायर किए गए बुलेट बरामद किए हैं. बरामद हथियार और अन्य साक्ष्यों को जांच के लिए सुरक्षित किया गया है.

''प्रथमदृष्टया मामला पारिवारिक विवाद और घरेलू परिस्थितियों से जुड़ा नजर आ रहा है. जांच में यह भी सामने आया है कि गायत्री का मुजफ्फरपुर में मानसिक इलाज चल रहा था. हालांकि, हत्या और आत्महत्या के सटीक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा.''- संकेत कुमार, सिटी एसपी, पटना पश्चिम

फॉरेंसिक और SIT करेगी जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और विशेष जांच टीम (SIT) को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस घटना से ठीक पहले भाई-बहन के बीच हुई बातचीत और संभावित विवाद की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है.

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