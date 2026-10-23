धमतरी में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में चाकू और डंडों से किया था हमला
हमले में एक और युवक की भी हालत गंभीर, सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 10:52 AM IST
धमतरी: जिले के मुजगहन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. बुधवार रात दो युवकों पर चाकू और लकड़ी के डंडों से हमला किया गया था, जिसमें एक युवक दीपांशु साहू की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक विकास साहू गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद अर्जुनी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
विवाद के बाद मारपीट और फिर चाकू से हमला
पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार, घटना 21 अक्टूबर की रात करीब 10:20 बजे ग्राम मुजगहन के मेन रोड पर सुदामा साहू के घर के सामने हुई. बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते आरोपियों ने दीपांशु साहू और विकास साहू के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान हाथ-मुक्कों के साथ डंडों और धारदार चाकू से हमला किया गया.
पूर्व सरपंच के बेटे की मौत
हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल धमतरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपांशु साहू को मृत घोषित कर दिया. वहीं, विकास साहू का उपचार जारी है. मृतक दीपांशु साहू मुस्कान के पूर्व सरपंच चंद्रशेखर साहू के बेटे थे.
घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा
सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में अर्जुनी पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया. पूछताछ और मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में इस्तेमाल किए गए दो लकड़ी के डंडे सहित अन्य सामान जब्त किया गया.
हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने इस मामले में रत्नाबांधा निवासी फनेश्वर नेताम (18 साल), रितेश नेताम (22), लिलेश उर्फ लिलेश्वर नेताम (20) और नोहर यादव उर्फ काला (23) को गिरफ्तार किया है. अर्जुनी थाना में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 115(2), 118(1), 351(3), 190, 191(1), 191(2) और 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है.- सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी
पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आपसी विवादों का निपटारा कानून के दायरे में रहकर करें और हिंसक गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें.