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धमतरी में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में चाकू और डंडों से किया था हमला

धमतरी में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: जिले के मुजगहन गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. बुधवार रात दो युवकों पर चाकू और लकड़ी के डंडों से हमला किया गया था, जिसमें एक युवक दीपांशु साहू की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक विकास साहू गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद अर्जुनी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

विवाद के बाद मारपीट और फिर चाकू से हमला पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार, घटना 21 अक्टूबर की रात करीब 10:20 बजे ग्राम मुजगहन के मेन रोड पर सुदामा साहू के घर के सामने हुई. बताया गया कि पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते आरोपियों ने दीपांशु साहू और विकास साहू के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान हाथ-मुक्कों के साथ डंडों और धारदार चाकू से हमला किया गया.