ETV Bharat / state

सावन के बाद भी बांधों की हालत चिंताजनक, राजस्थान के 232 बांध अब भी सूखे

जयपुर : सावन के पहले सप्ताह में राजस्थान के कई इलाकों में मानसून ने जोर पकड़ा और अच्छी बारिश भी हुई, लेकिन प्रदेश के बांधों की तस्वीर अब भी चिंता बढ़ाने वाली है. आसमान से पानी बरसने के बावजूद राज्य के 232 बांध पूरी तरह सूखे पड़े हैं, जबकि 693 बांधों में से महज 15 बांध ही लबालब हो पाए हैं. प्रदेश के 446 बांध आंशिक रूप से भरे हुए हैं.

जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में छोटे-बड़े कुल 693 बांध हैं, इनमें 232 बांधों में पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची है. 446 बांधों में आंशिक पानी है, जबकि केवल 15 बांध ऐसे हैं, जिनमें पर्याप्त पानी उपलब्ध है, खास बात यह है कि अगस्त के पहले सप्ताह में कई जिलों में अच्छी बारिश होने के बावजूद बांधों के कैचमेंट एरिया में अपेक्षित पानी की आवक नहीं हो सकी है.

इसे भी पढ़ें: कमजोर मानसून ने बढ़ाई चिंता, प्रदेश के 289 बांध पूरी तरह सूखे

बड़े बांधों में भी हालात चिंताजनक : प्रदेश के 286 बड़े बांधों की स्थिति भी राहत देने वाली नहीं है, इनमें 58 बांध पूरी तरह खाली हैं जबकि 225 बांध आंशिक रूप से भरे हैं. महज 3 बड़े बांध ही पूरी तरह भर पाए हैं. वहीं प्रदेश के 407 छोटे बांधों में से 174 पूरी तरह सूखे हैं. 221 बांधों में आंशिक पानी है, जबकि केवल 12 छोटे बांध लबालब हैं. राजधानी जयपुर की पेयजल व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण बीसलपुर बांध को लेकर भी चिंता बढ़ गई है. बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की पर्याप्त आवक नहीं होने के कारण इसका जलस्तर 313 आरएल मीटर पर ही अटका हुआ है. बीसलपुर बांध पर जयपुर सहित कई क्षेत्रों की पेयजल निर्भरता है. ऐसे में मानसून के दौरान बांध में पानी की आवक नहीं बढ़ना आने वाले महीनों के लिए चिंता का कारण बन सकता है.

पिछले साल था 76.93% इस बार सिर्फ 49.44% पानी : 7 अगस्त 2026 तक प्रदेश के सभी बांधों में कुल 49.44 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है. इसके मुकाबले पिछले साल 7 अगस्त 2025 तक बांधों में 76.93 प्रतिशत पानी था. यानी पिछले साल की तुलना में इस बार बांधों में उपलब्ध पानी 27.49 प्रतिशत कम है. दरअसल, पिछले साल जुलाई में मानसून प्रदेशभर में सक्रिय रहा था. लगातार बारिश के कारण बांधों के कैचमेंट एरिया में भी अच्छी जल आवक हुई और बड़ी संख्या में बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ा था. इस बार जुलाई में मानसून कमजोर रहा, अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश ने जरूर रफ्तार पकड़ी, लेकिन कैचमेंट एरिया में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से बांधों का जलस्तर अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पाया.

जोधपुर में सबसे कम पानी, कोटा की स्थिति बेहतर : जोनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 7अगस्त 2026 तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में बांधों की स्थिति में बड़ा अंतर दिखाई देता है. जयपुर जोन के 186 बांधों में इस साल 48.81 प्रतिशत पानी है, जबकि पिछले साल 7 अगस्त 2025 तक इसी अवधि में 77.89 प्रतिशत पानी था. भरतपुर जोन के 68 बांधों में इस बार 34.20 प्रतिशत पानी है, जबकि पिछले साल 55.96 प्रतिशत था. जोधपुर जोन की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, यहां 117 बांधों में महज 18.63 प्रतिशत पानी बचा है, जबकि पिछले साल 54.40 प्रतिशत पानी था. कोटा जोन की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है, यहां 81 बांधों में 62.16 प्रतिशत पानी है, हालांकि पिछले साल यह आंकड़ा 91.84 प्रतिशत था. बांसवाड़ा जोन के 63 बांधों में 50.57 प्रतिशत पानी है, जबकि पिछले साल 80.37 प्रतिशत था. वहीं उदयपुर जोन के 178 बांधों में इस बार 38.25 प्रतिशत पानी है, जबकि पिछले साल 52.40 प्रतिशत पानी उपलब्ध था.