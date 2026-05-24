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खुदाई में मिला चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा, बंटवारा नहीं करने पर मजदूरों ने खोला राज

खुदाई में मिला चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा ( Getty Image )

मजदूर हीरा पटेल ने बताया, "वह गड्ढा खोदने का काम करता है. शनिवार को वह महाकाली चौराहे के पास शिक्षक आलोक सोनी के मकान में गड्ढा खोद रहा था. उसी दौरान दोपहर के समय पहले उसे एक सिक्का मिला, उसके बाद एक घड़ा और मिला. जब उसने यह बात मकान मालिक को बताई तो उन्होंने उस घड़ा को निकाल लिया. घड़ा में करीब 25 से 30 किलो चांदी थी.

दमोह के फुटेरा मोहल्ला में पुराने मकान की पिलर खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में चांदी की सिक्के मिलने का मजदूरों ने दावा किया है. यहां पर एक शिक्षक के पुराने घर में पिलर के लिए खुदाई की जा रही थी.

दमोह: कोतवाली थाने के फुटेरा मोहल्ला में पुराने घर की खुदाई के दौरान गड़ा धन मिलने का मामला सामने आ रहा है. यहां काम कर रहे मजदूरों ने चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा मिलने का दावा किया है. जब मजदूरों को उनका हिस्सा नहीं मिला तो वे सीधे थाने जा पहुंचे. मजदूरों का ऐसा आरोप है घड़े में 25 से 30 किलो चांदी के सिक्के थे. इसी बीच मकान मालिक ने भी 42 सिक्कों के मिलने और उन्हें प्रशासन को सौंपने की बात कही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एक अन्य मजदूर हनुमान काछी ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया है. उसने कहा, "पहले उसे एक सिक्का मिला उसके बाद एक बड़ा घड़ा मिला. जिसमें चांदी के सिक्के और एक चांदी की राड भी थी.

बंटवारे नहीं करने पर मजदूरों ने खोला राज

मजदूर हीरा पटेल का आरोप है कि "मामला छिपाने के लिए मकान मालिक ने बंटवारे की बात कही थी. वहां 3 मजदूर काम कर रहे थे. जब बात बंटवारे की आई तो मकान मालिक आलोक सोनी ने कहा कि इसका बंटवारा परसों यानि सोमवार को करेंगे. शाम को उन्होंने 500-500 रुपए मजदूरी देकर विदा कर दिया. जब रविवार को हमने उनसे हिस्सा मांगा तो उन्होंने हिस्सा देने से इंकार कर दिया."

पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची घर (ETV Bharat)

जब नहीं मिले सिक्के तो मजदूर पहुंचे थाने

मकान मालिक ने जब मजदूरों को सिक्के देने से इंकार कर दिया तो सभी मजदूर कोतवाली थाने पहुंचे गए और उन्होंने पुलिस के सामने पूरी बात बताई. इसके बाद पूरा मामला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया. इसके बाद कलेक्टर ने तहसीलदार रॉबिन जैन एवं अन्य अधिकारियों को भेजकर सिक्के जब्त कर उन्हें कोषागार में जमा करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकान मालिक आलोक सोनी से पूरी जानकारी ली.

मकान मालिक ने 42 सिक्के मिलने की बात स्वीकारी (ETV Bharat)

मकान मालिक ने 42 सिक्के मिलने की बात स्वीकारी

मजदूरों के कोतवाली थाने पहुंचने पर मकान मालिक आलोक सोनी भी कोतवाली पहुंच गए. उन्होंने बताया, "केवल 42 चांदी के सिक्के मिले हैं. इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है. मजदूर झूठ बात कह रहे हैं. मैं वह सिक्के यहां जमा करने आया हूं."

तहसीलदार रॉबिन जैन ने बताया, "मकान मालिक ने चांदी के 42 सिक्के सौंपे हैं. सिक्कों की जांच के लिए पुरातात्विक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. जांच के बाद ही पता चलेगा कि यह कितने पुराने हैं और किस शासनकाल के हैं."

नगर निरीक्षक मनीष कुमार का कहना है, "मजदूर सही बोल रहे हैं या मकान मालिक इस बात कि हम जांच कर रहे हैं. जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी."