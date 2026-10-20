दमोह में कुएं से आईं चीखने की आवाजें, महिला व 3 बच्चों का रेस्क्यू, केवल एक बच्ची सलामत
दमोह के जमुनिया में कुएं में गिरी महिला और दो बच्चों की मौत. महिला व बच्चे कुएं में कैसे गिरे, जांच जारी. रिपोर्ट- शंकर दुबे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 12:17 PM IST
दमोह : पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया गांव में मंगलवार सुबह 4:00 बजे सनसनी फैल गई. मोहल्ले के लोगों ने चीखने की आवाजें सुनी तो मौके पर दौड़े. पास में ही एक कुएं में एक महिला अपने 03 बच्चों के साथ डूबने से बचने की कोशिश कर रही थी. लोगों ने तुरंत अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया. भारी मशक्कत के बाद लोगों ने महिला और उसके 3 बच्चों को कुएं से बाहर निकाला. इलाज के लिए पथरिया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला और दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया. एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है.
सबसे पहले प्रभात फेरी वालों ने सुनी चीखने की आवाज
मृतका की पहचान 28 वर्षीय मंजू पति नेतराम उर्फ निजाम सिंह गौण के रूप में हुई है. मरने वालों में 4 वर्षीय बच्ची और 03 साल का बच्चा है. 5 वर्षीय बच्ची की हालत नाजुक बताई जा रही है. तड़के प्रभात फेरी के लिए दल निकला. उन्हें कुएं से चीखने की आवाजें सुनाई दी. लोग दौड़कर कुएं के पास पहुंचे तो अंदर महिला और 3 बच्चे पानी में थे. प्रभात फेरी के सदस्यों ने रेस्क्यू शुरू करने के साथ ही चिल्ला-चिल्लाकर मोहल्ले वालों को जगाया. ग्रामीणों ने मिलकर महिला और तीनों बच्चों को कुएं बाहर निकाला.
पति व सास ने कुछ भी जानकारी से इंकार किया
मृतका की सास अनूप रानी ने बताया "हम दूसरे कमरे में सो रहे थे. हमें कुछ पता नहीं है. सुबह जानकारी लगी की बहू तीन बच्चों के साथ कुएं में कूद गई है, जिसमें उनके दो नातियों की मौत हो गई है और बहू ने भी दम तोड़ दिया है." पथरिया थाना प्रभारी महेंद्र जगेत स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पति के बयानों के आधार पर मर्ग कायम कर मामले में जांच शुरू कर दी. पति मजदूरी करता है. विवाद का कोई स्पष्ट कारण निकलकर सामने नहीं आया. पति का कहना है "उन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी पत्नी द्वारा इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है. उसे कोई जानकारी नहीं है."
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पुलिस ने मायके वालों को सूचित किया
इस घटना से पूरे गांव में तरह-तरह की चर्चा है. कुछ लोग इस मामले को संदिग्ध तरीके से देख रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि घर से महिला अपने 3 बच्चों को लेकर तड़के निकल गई और परिवार वालों को इसकी जानकारी नहीं लगी. वहीं, पुलिस भी हर एंगल से जांच कर रही है. मायके वालों के बयान भी पुलिस लेगी. पुलिस ने मायके वालों को सूचित कर दिया है.