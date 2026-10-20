ETV Bharat / state

दमोह में कुएं से आईं चीखने की आवाजें, महिला व 3 बच्चों का रेस्क्यू, केवल एक बच्ची सलामत

कुएं में गिरने से महिला व दो बच्चों की मौत ( ETV BHARAT )

दमोह : पथरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुनिया गांव में मंगलवार सुबह 4:00 बजे सनसनी फैल गई. मोहल्ले के लोगों ने चीखने की आवाजें सुनी तो मौके पर दौड़े. पास में ही एक कुएं में एक महिला अपने 03 बच्चों के साथ डूबने से बचने की कोशिश कर रही थी. लोगों ने तुरंत अपने स्तर पर रेस्क्यू शुरू किया. भारी मशक्कत के बाद लोगों ने महिला और उसके 3 बच्चों को कुएं से बाहर निकाला. इलाज के लिए पथरिया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया. जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला और दो बच्चों को मृत घोषित कर दिया. एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है.

सबसे पहले प्रभात फेरी वालों ने सुनी चीखने की आवाज