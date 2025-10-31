ETV Bharat / state

दमोह में 4 महीने से व्यारमा नदी पर बना पुल बंद, 40 किमी के चक्कर में 3 मरीजों की मौत

दमोह से पन्ना की खस्ताहाल सड़क और पिछले 4 महीने से बंद पड़ा व्यारमा नदी पर बना पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इन 4 महीनों में दमोह से पन्ना आने जाने वालों को करीब 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. वहीं इसी वजह से एक महिला मरीज की देर रात जान चली गई. दमोह कलेक्टर ने पुल बंद होने को लेकर पूरी जानकारी स्पष्ट की है.

दमोह: व्यारमा नदी पर बना पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. दमोह-पन्ना की सीमा रेखा पर बना यह पुल पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है. बारिश के दौरान पुल क्षतिग्रस्त होने से इसे बंद कर दिया गया था. पुल बंद होने से बुधवार की देर रात एक महिला मरीज की जान चली गई. जबकि ऐसी ही 2 घटनाएं पहले हो चुकी हैं. इन 4 महीनों में दमोह से पन्ना आने जाने वालों को करीब 40 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है. पुल की अब तक मरम्मत भी नहीं हो सकी है.

पन्ना जिले के ग्राम भूपतपुरा की रहने वाली 65 वर्षीय सहनाबाई अहिरवार की हालत बिगड़ गई. जिसे ऑटो रिक्शा से बुधवार की देर रात उसके परिजन हटा स्वास्थ्य केंद्र लेकर आ रहे थे. लेकिन उन्हें पुल बंद होने की जानकारी नहीं थी. जिसके कारण गैसाबाद और सिमरिया के बीच व्यारमा नदी पर पड़ने वाले पुल के रास्ते यहां आ रहे थे. रास्ता बंद देखा तो वह लौटने लगे लेकिन हटा पहुंचने के पहले ही सहनाबाई की मौत हो गई. पिछले 4 महीने से यह रास्ता बंद है. जिसके कारण अभी तक कुल 3 मरीजों की मौत हो चुकी है.

मृतका के बेटे मारुलाल ने बताया कि "उन्हें जानकारी नहीं थी कि पुल बंद है. जब वाह इस रस्ते पर आए तो पुल पर बेरीकेट लगे थे, और मिट्टी डली हुई थी. जिससे ऑटो रिक्शा नदी के उस पार नहीं जा सकता था. हमारी प्रशासन से मांग है कि शीघ्र यह रास्ता चालू किया जाए."

बारिश में क्षतिग्रस्त होने पर बंद किया गया था पुल

इस साल भारी बारिश के कारण व्यारमा नदी पर बना पुराना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. जिसके कारण हादसों का खतरा बना हुआ था. इसे देखते हुए दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इसे अस्थाई रूप से बंद करने के निर्देश दिए थे. नए पुल के एक हिस्से का निर्माण हो चुका है. जबकि पन्ना तरफ के हिस्से का निर्माण भू-अर्जन प्रक्रिया के कारण लटका हुआ है. जिससे नया पुल भी नहीं बन पा रहा है.

40 किलोमीटर का लंबा चक्कर काटते हैं वाहन

पुल बंद होने के कारण सिमरिया से दमोह आने वाली बसों को या तो वर्धा, मड़ियादो के रास्ते 40 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करके हटा से आना होता है. या फिर रनेह वाले मार्ग से भी 40 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है. जबकि पुल चालू होने पर यह दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाती है.

खस्ता हाल सड़क और पुल बंद होने का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है. बस ऑपरेटर पहले ही कई बार इस संबंध में मांग कर चुके हैं कि शीघ्र ही इस रास्ते को चालू किया जाए. क्योंकि 40 किलोमीटर का सफर यात्रियों को तो परेशान करता ही है साथ ही उन्हें भी अच्छा खासा नुकसान होता है. इस रास्ते पर प्रतिदिन 30 से अधिक बसों का आवागमन होता है. जबकि प्राइवेट और छोटे वाहनों की संख्या अलग है.

'मैनिट करेगी जांच'

पुल बंद होने को लेकर कलेक्टर सुनील कुमार कोचर का कहना है कि "दमोह की ओर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है जबकि पन्ना जिले की ओर भू-अर्जन की कानूनी प्रक्रिया जारी है, जिसे पूर्ण होने में लगभग 2 महीने का समय लगने की संभावना है. फिलहाल पुल आमजन के लिए बंद रहेगा जब तक निर्माण और तकनीकी जांच पूरी नहीं हो जाती. एमपीआरडीसी द्वारा मैनिट की टीम बुलाई गई है वह पुल की जांच करेगी. यदि पुल चालू हो सकता है तो उसकी मरम्मत कर आवागमन की स्वीकृति दी जाएगी. प्रशासन केवल तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगा. पुल की बगैर मरम्मत किए खोलने से बड़े हादसे हो सकते हैं."

15 दिन पहले शुरू हुआ पुल का काम

दमोह से पन्ना जिले को जोड़ने वाली 74.410 लंबी सड़क का निर्माण तो शुरू हो गया है लेकिन पुल बंद होने के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है. यह सड़क लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी. इसका निर्माण एमपीआरडीसी के द्वारा करवाया जा रहा है. हाल ही में हुए टेंडर में इसका ठेका इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ₹292 करोड़ रुपए में दिया गया है. लेकिन बारिश के चलते इसका निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था. अब बारिश रुकते ही कंपनी ने इसका निर्माण करीब 15 दिन पहले शुरू कर दिया है. लेकिन कंपनी ने क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत नहीं की जिससे वह चालू नहीं हो पाया.