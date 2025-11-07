ETV Bharat / state

SIR से न डरें बाहर रहने वाले वोटर, दमोह कलेक्टर ने निकाला तोड़, नहीं कटेगा नाम!

दमोह में शुरू हो चुका है एसआईआर, घर-घर पहुंच रहे बीएलओ तैयार रखें डॉक्यूमेंट. बाहर रहने वालों मतदाताओं को व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा गणना पत्रक.

DAMOH VOTER LIST SIR
वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में जुटे बीएलओ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:47 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 6:30 PM IST

दमोह: मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में 4 नवंबर से एसआईआर शुरू हो चुका है. बीएलओ मतदाताओं के घरों में पहुंचकर फॉर्म देकर जानकारियां जुटाने में जुट गए हैं. यह अभियान एक महीने तक चलेगा. मतदाता सूची से नाम कटने का डर मतदाताओं में बना हुआ है. एसआईआर को लेकर तरह तरह के भ्रम फैल रहे हैं, जिसको दूर करने में अधिकारी जुटे हुए हैं. वहीं, दमोह कलेक्टर ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को मतदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए नवाचार किया है.

वोटर लिस्ट शुद्धिकरण में जुटे बीएलओ

दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि "जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जारी है. बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वोटरों को फॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है. वहीं, जो मतदाता कहीं बाहर रहते हैं, उनसे संपर्क कर उन्हें ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध करवा रहे हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए भी मतदाताओं को फार्म दिए जा रहे हैं. यह करने के पीछे का उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से न कटे और अपात्र मतदाता के नाम जड़ा ना रह जाए."

एसआईआर से डरें नहीं पात्र मतदाता (ETV Bharat)

पात्र मतदाता का गलती से न कटे नाम

उन्होंने कहा कि "एसआईआर का उद्देश्य वोटर लिस्ट को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाना है. मतदाता सूची के शुद्धिकरण के दौरान अपात्र नाम जुड़े न रहें और पात्रों के नाम न छूटें इसके लिए हम लोग व्हाट्सएप के जरिए भी मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे मतदाता जो अपने निवास पर नहीं है. जिले के बाहर काम कर रहे हैं. उनका कोई रिश्तेदार या परिजन यहां नहीं रहता है. उनके नाम सूची से कटने की अधिक संभावना होती है."

3 बार घर जाकर चेक करेंगा बीएलओ

इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए अब बीएलओ को यह जवाबदारी दी गई है कि वह किसी भी मतदाता का घर बंद होने पर कम से कम 3 बार वहां पर जाएंगे. यदि इसके बाद भी मतदाता का घर बंद मिलता है या वह शहर से बाहर है, तो उनके घर के दरवाजे से ही गणना पत्र अंदर डाल दिया जाएगा. लेकिन इसके साथ ही संबंधित मतदाता के व्हाट्सएप नंबर पर भी पूरी जानकारी के साथ गणना पत्रक भेजा जाएगा.

इसके बाद मतदाता जहां पर भी है, वहां पर उस गणना पत्रक का प्रिंट आउट निकलवा कर उस पर अपने दस्तखत करेगा तथा वह पत्रक वापस बीएलओ के नंबर पर सेंड कर देगा. उस गणना पत्रक का यहां पर फिर से प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित मतदाता का नाम सूची में जोड़े जाने या विलोपित किए जाने का काम किया जाएगा.

Special Intensive Revision
4 नवंबर से एसआईआर शुरू (ETV Bharat)

नौकरी के लिए काफी मतदाता रहते है बाहर

जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि "निर्वाचन आयोग की तरफ से इस तरह के कोई निर्देश नहीं है. यह प्रयोग हम अपनी तरफ से कर रहे हैं. क्योंकि क्षेत्र के काफी सारे लोग बाहर नौकरी करते हैं और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में ही रहते हैं. इसलिए उन्हें इस चीज की पूरी जानकारी नहीं हो पाती या फिर वह आ पाने में असमर्थ हैं. इसके लिए हमने तय किया है कि उन्हें व्हाट्सएप से ही गणना की जानकारी दी जाएगी."

व्हाट्सएप के जरिए हो सकेगा SIR

जिला निर्वाचन अधिकारी, "बीएलओ व्हाट्सएप नंबर पर गणना पत्रक प्रेषित करेंगे. उसके बाद संबंधित मतदाता गणना पत्रक का प्रिंट आउट निकलवा कर उस पर साइन करके वापस भेजेंगे. उसी से यह तय होगा कि मतदाता का नाम रहेगा या कटेगा. इसके अलावा जिन मतदाताओं के नाम 2 जगह पर लिखे हैं. ऐसे मतदाताओं की सहमति लेकर उनके नाम एक जगह पर रखना सुनिश्चित किया जाएगा. व्हाट्सएप से यह सेवा इसलिए शुरू की गई है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से कट न जाए."

TAGGED:

DAMOH NEWS
DAMOH COLLECTOR INNOVATION
BLO SEND FORM VOTER WHATSAPP
SPECIAL INTENSIVE REVISION
DAMOH VOTER LIST SIR

