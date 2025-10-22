ETV Bharat / state

दमोह के 2 गांव में शराब पर सजा, लिकर की माला पहना पुरुषों का निकाला जुलूस, महिला को...

दमोह के दो गांवों में शराब बेचने पर ग्रामीणों ने सुनाई सजा, कुछ दिन पहले युवक से पैर धुलवाकर पीने के लिए किया था मजबूर.

DAMOH PUNISHMENT SELLING ALCOHOL
दमोह के 2 गांव में शराब बेचने पर सजा (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 1:50 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

दमोह: मध्य प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं, जहां शराबबंदी है. इन गांव में लोग किसी को शराब नहीं पीने देते. गांव में पंचायत बैठाकर सामुहिक शराबबंदी का फैसला किया जाता है, इसके बाद कुछ नियमों और शर्तों पर शराब को गांव में बैन किया जाता है. अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है, पंचायत और गांव वालों के मुताबिक उसको सजा दी जाती है. कुछ ऐसा नहीं नजारा दमोह के दो गांव में देखने मिली. जहां शराबबंदी के बाद भी कुछ ग्रामीण शराब पीने और बेच रहे थे. उन्हें अनोखी सजा सुनाई गई. शख्स के गले में शराब के बोतलों की माला डालकर उसका जुलूस निकाला गया. जबकि दूसरे मामले में जुर्माना लगाया गया.

दो गांव में शराब बेचने पर अनोखी सजा

पटेरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सतरिया में अवैध रूप से शराब बेचे जाने के बाद जो कांड हुआ, वह मामला अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ कि इस गांव में एक बार फिर अवैध रूप से शराब बेचे जाने को लेकर नया मामला सामने आया है. जिसके बाद ग्रामीणों ने शराब बेचने वाली एक महिला पर अर्थ दंड लगाया. एक अन्य मामले में ग्रामीणों ने शराब बेचने वाले दो लोगों को अनोखी सजा सुनाई. उन्हें न तो पुलिस के हवाले किया, न उनके साथ किसी तरह की मारपीट की, बल्कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस करवाई.

दमोह के 2 गांव में शराब बेचने पर सजा (ETV Bharat)

दो लोगों को पहनाई गई शराब की माला, निकाला जुलूस

बटियागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत आलमपुरा में 2 लोग अवैध रूप से शराब बेच रहे थे. जब इस बात की जानकारी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को लगी, तो उन्होंने रंगे हाथों उन दोनों लोगों को पकड़ लिया. इसके बाद उनसे करीब 2 दर्जन शराब की बोतलें जब्त की गई. उन शराब की बोतलों की माला बनाकर उन दोनों लोगों के गले में पहनाई गई और पूरे गांव में उनका जुलूस निकाला गया. ग्रामीणों ने जुलूस के दौरान यह नारे लगाए की 'हर घर में है बहन बेटी हमारी, बंद करो जुआ कलारी'.

इसके बाद उन दोनों लोगों से ग्रामीणों ने पूछताछ की. आखिर यह शराब कहां से लाए हो और जब गांव में पहले ही शराबबंदी का संकल्प पारित हो चुका है, तो अवैध रूप से यह शराब क्यों बेच रहे हो? हालांकि ग्रामीणों ने उन दोनों लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया. उन्हें चेतावनी भी दी की आगे से गांव में इस तरह की हरकत वह नहीं करेंगे.

गांव में कुछ दिन पहले युवक से धुलवाए थे पैर

वहीं दूसरा मामला पटेरा ब्लॉक के बहुतचर्चित ग्राम पंचायत सतरिया का है. यहां पर भी लंबे समय से शराबबंदी लागू है, लेकिन कुछ लोग अवैध रूप से चोरी से शराब लाकर बेचते हैं. इसी बात को लेकर करीब 10 दिन पहले एक बखेड़ा खड़ा हुआ था. जिसमें युवक के पैर धुलवाए गए थे और उसका पानी पिलाया गया था. उसके विवाद की जड़ में भी शराब ही थी. अब एक बार फिर से इस गांव में एक महिला को ग्रामीणों ने रंगे हाथों शराब बेचते हुए पकड़ा है.

दूसरे गांव में महिला पर लगाया अर्थदंड

महिला होने के कारण उसे किसी तरह की कोई सजा तो नहीं दी गई, लेकिन पर 5100 रुपए का अर्थ दंड लगाया गया. उस अर्थ दंड की राशि को खेर माता के मंदिर में रखने के लिए कहा गया. साथ ही उसे यह संकल्प दिलाया कि वह अब गांव में कभी भी शराब नहीं बेचेगी. उस महिला से जब ग्रामीणों ने पूछताछ की, आखिर उसके पास यह शराब कहां से आई. तो उस महिला ने बताया कि पास की ही कलारी से जहां से वह पहले शराब लाती थी, वहीं से लेकर बेच रही थी. उस महिला ने यह भी कि कहा आगे से ऐसा नहीं करेगी.

'पहली बार में अर्थदंड लगाया, बाद में करेंगे कड़ी कार्रवाई'

मामले में सतरिया ग्राम पंचायत की सरपंच रानी उत्तम पटेल का कहना है कि "हमारे गांव में सभी लोगों ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया था कि गांव में अवैध रूप से शराब नहीं बेची जाएगी. कोई भी गांव में शराब नहीं पिएगा और जो इसका उल्लंघन करेगा, उसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया था. इसीलिए हमने इस मामले को पंचायत स्तर पर ही सुलझाया है.

'सामुहिक रूप से शर्मिंदा करना, जिससे वे सुधर जाएं'

पहली बार में अर्थ दंड लगाया है, यदि अब कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी." वहीं ग्राम आलमपुर के निवासी राममिलन बताते हैं कि "किसी को सामुहिक रूप से शर्मिंदा करना या उसकी मानहानि करना सजा देने से कम नहीं है. यह सजा इसलिए दी गई ताकि लोगों को आत्मग्लानि हो और वह सुधर जाएं."

TAGGED:

DAMOH VILLAGE ALCOHOL BAN
DAMOH PEOPLE UNIQUE PUNISHMENT
2 MEN LIQUOR GARLANDED PROCESSION
DAMOH WOMAN FINED 5100 RS
DAMOH PUNISHMENT SELLING ALCOHOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्वालियर से शुरू हुई थी सिख दिवाली, गुरु गोबिंद और 52 राजाओं की कैद से आजादी की कहानी

बछड़े को बचाने चरवाहे पर हमला करती है गाय, छिंदवाड़ा में गाय को निमंत्रण देने की अनोखी परंपरा

इंदौर में हिंगोट युद्ध, कलिंगा और तुर्रा टीम ने एक दूसरे पर फेंका बारूद, 36 लोग घायल

इंदौर में सूर्य उपासना के लिए सज धजकर तैयार 150 घाट, नहाय-खाय से होगी छठ की शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.