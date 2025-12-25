ETV Bharat / state

दमोह में अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट, फाइनल मैच में होती है शादी, ग्राउंड पर पहनाते हैं वरमाला

दमोह के कुम्हारी गांव में होता है अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट, फाइनल मैच के दिन ग्राउंड पर होता है 2 बेटियों का विवाह.

DAMOH UNIQUE CRICKET TOURNAMENT
दमोह में अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट (ETV Bharat)
Published : December 25, 2025 at 7:12 PM IST

4 Min Read
दमोह: देश और प्रदेश में कई क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में आपने सुना होगा. कई टूर्नामेंट में बड़ी हस्तियां भी शामिल होने पहुंचती हैं. जहां जीतने वाली टीम इनामी राशि देकर सम्मानित किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में एक अनोखा टूर्नामेंट होता है. इस टूर्नामेंट के कारण हर साल 2 बेटियों की शादी होती है. इस आयोजन का मकसद पैसा या नाम कमाना नहीं बल्कि जो राशि एकत्रित की जाती है, उससे गरीब बेटियों का विवाह करना होता है.

क्रिकेट टूर्नामेंट की राशि से बेटियों के विवाह

दमोह के छोटे से कस्बा कुम्हारी में हो रहा टूर्नामेंट दमोह ही नहीं बल्कि अपने एक विशेष कारण से संभाग और प्रदेश के कई कोनों में फेमस हो रहा है. करण यह नहीं है की यहां दर्जन भर स्थानों की किक्रेट टीमें खेल रही हैं. करण यह भी नहीं है की यहां पर छोटा सा कस्बा होने के बाद भी दर्शकों की खूब भीड़ उमड़ रही है, बल्कि इस किक्रेट टूर्नामेंट के फेमस होने का करण यह है कि इस आयोजन में जो भी राशि जमा होती है, उस राशि का उपयोग दो गरीब कन्याओं के विवाह करने में किया जाता है.

अनोखे क्रिकेट टूर्नामेंट का तीसरा साल

इस क्रिकेट टूर्नामेंट का यह तीसरा साल है. यहां के रहने वाले रवि चौहान की शादी के बाद उनकी पहली संतान के रूप में बेटी ने जन्म लिया. बेटी किस तरह नाजों से पलती है. एक माता-पिता के सामने उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर विवाह और उसके जीवन संवारने तक कैसे-कैसे संघर्ष सामने आते हैं, यह बात एक पिता ही जान सकता है. इसी दर्द को महसूस करते हुए रवि ने 2 साल पहले कुछ ऐसा करने का विचार किया. जिससे वह किसी गरीब कन्या के विवाह कार्य में सहभागी बन जाए. तब उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की.

नेक काम में लोगों ने की मदद

इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जहां से जितनी भी टीमें में भाग लेती, उन टीमों से एकत्र होने वाली एंट्री फीस, मित्रों, परिजनों और जनप्रतिनिधियों द्वारा भी जो मदद की जाती है, उस सारी राशि को एकत्रित करके उसके बाद विजेता, उपविजेता टीम को देने के बाद जो भी राशि बचती है. उस राशि से वह गरीब कन्याओं के विवाह करते हैं. रवि ने बताया कि "यह काम बहुत आसान नहीं था, लेकिन जब शुरुआत की तो लोगों का सहयोग मिलता चला गया. एक बार की शादी में लगभग 5 से 6 लख रुपए तक और उससे ज्यादा भी खर्च हो जाते हैं.

फाइनल मैच के दिन होगा बेटियों का विवाह

इस समय पूस का महीना चल रहा है और शादियां बंद है. इसलिए क्रिकेट का फाइनल मैच 15 फरवरी को होगा और उसी दिन शादी होगी. उन्होंने बताया कि हम गांव समाज में यह पता करते हैं कि कौन सबसे गरीब परिवार है, जो अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ है, या कौन सी ऐसी बेटियां हैं, जिनके माता या पिता नहीं हैं. इस तरह से हम दो परिवार से दो बेटियों का चयन करते हैं. उनके विवाह की जिम्मेदारी उठाते हैं और विवाह की रस्म में भी अदा करते हैं.

मैच के फाइनल दिन दूल्हा-दुल्हन पहनाएंगे वरमाला

इस समय गांव में चल रहे विवाह क्रिकेट टूर्नामेंट में करीब 24 टीमें खेल रही हैं. इनमें से विजेता टीम को 41000 और उपविजेता टीम को 11000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा. शेष बची राशि से आयोजन का खर्च निकाल कर उसमें कुछ और पैसे एकत्रित करके दो कन्याओं के विवाह किए जाएंगे. फाइनल मैच के दिन ग्राउंड पर दूल्हा-दुल्हन जयमाला पहनाते हैं, फिर उन्हें पुरस्कार के रूप में सामान देते हैं.

इसके बाद विवाह का जो कार्यक्रम होता है, वो बेटी के घर से मंडप के नीचे संपन्न कराते हैं. इस नेक काम में कई लोगों की भागीदारी होती है. रवि ने बताया कि इस बार जिन दो कन्याओं की शादी की जा रही है, एक के माता-पिता नहीं हैं, तो दूसरी बिल्कुल गरीब परिवार से है.

पहले दो साल में भी कराई थी बेटियों की शादी

जब पहला आयोजन 2023 में हुआ था, उस समय गांव की रानी आदिवासी और 2024 में बबीता आदिवासी का विवाह किया गया था. इस बार जो विवाह हो रहे हैं उनमें भी एक आदिवासी व एक दलित समुदाय की बेटी है.

संपादक की पसंद

