ETV Bharat / state

दमोह में स्कूल के सामने ही डूब गए 2 मासूम, ओंकारेश्वर में सेप्टिक टैंक में डूबने से मासूम की मौत

घटना की जानकारी लगते ही दोनों मासूम के परिवारों में कोहराम मच गया. आनन-फानन में पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया. इस दौरान मृत बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल के सामने करीब 2 सालों से ये गड्ढा खोदा गया पर किसी ने इसे भरवाने के लिए ध्यान नहीं दिया और अब हादसा हो गया.

दमोह/खंडवा : मध्य प्रदेश दमोह से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रजपुरा थाना क्षेत्र के सेमरा गांव में लंच के दौरान खेलते हुए दो मासूमों की डूबने से मौत हो गई. 10 वर्षीय सोनू यादव और 11 वर्षीय भविष्य यादव लंच के समय अपने स्कूल के सामने खेल रहे थे तभी अचानक वे सामने बने गड्ढे के करीब पहुंच गए, जहां अचानक डूबने से दोनों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक सोनू पांचवीं और भविष्य छठवीं का स्टूडेंट छात्र था. वहीं, खंडवा के ओंकारेश्वर में एक मासूम की सेप्टिक टैंक में डूबने से मौत हो गई.

वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि यहां किसी निर्माण कार्य के चलते 2 साल पहले गड्ढा खोदा गया था, जिसे बाद में ऐसे ही छोड़ दिया गया. इसमें 10 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे ये मौत का कुआं बन गया. खुदाई करवाने वाले लोगों को कई बार इसे भरवाने के लिए कहा, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसे भर दिया जाता तो मासूम की असमय जान नहीं गई होती.

लोगों ने डूबते देखा, कोई बचा नहीं पाया

परिजनों के मुताबिक दोनों बच्चे रोज की तरह स्कूल गए थे. दोपहर करीब 1:30 बजे लंच ब्के दौरान वे अन्य बच्चों के साथ स्कूल के बाहर खेलने चले गए.इसी दौरान खेलते दोनों बच्चे पानी से भरे इस गहरे गड्ढे में गिर गए. आसपास मौजूद बच्चे व अन्य लोगों ने उन्हें डूबते देखा और शोर मचाया पर कोई उन्हें बचा नहीं सका.

यह भी पढ़ें-

घटना की सूचना मिलने पर रजपुरा पुलिस के साथ एसडीओपी कृष्णपाल सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली. थाना प्रभारी शिवनारायण यादव ने कहा, '' शुरुआत जांच में सामने आया है कि यहां किसी पेट्रोल पंप के लिए गड्ढा खोदा गया था, फिर इसे भरा नहीं गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

ओंकारेश्वर में सेप्टिक टैंक में डूबा मासूम, निगम अधिकारी सस्पेंड

खंडवा के ओंकारेश्वर में एक खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से तीन साल के बच्चे की मौत हो गई. तीन साल का तनुश उसरेठे 24 जुलाई को परिवार के साथ ओंकारेश्वर पहुंचा था. जैसे ही परिवार ब्रह्मपुरी पार्किंग एरिया में बस से उतरा, तो बच्चे ने अंधेरे में दौड़ लगा दी और अचानक एक खुले सेप्टिक टैंक में गिर गया. अधिकारी ने बताया कि बच्चे के पिता ने टैंक से बच्चे को बाहर खींच लिया लेकिन उसके फेफड़ों में गंदा पानी भरने से उसकी मौत हो गई. इस घटना की जांच में निगम अधिकारी डिप्टी इंजीनियर सुरेश चंद्र पाटीदार को दोषी माना गया है. अधिकारी द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान इस सेप्टिक टैंक को खुला छोड़ दिया गया था, जो बच्चे की मौत का कारण बना.