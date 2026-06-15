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सरकार से तेज शिक्षकों का सिस्टम, 11 परिवारों को दिया ₹3 करोड़ का सुरक्षा कवच

मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की अनूठी मुहिम. साथी की मौत पर पीड़ित परिवार को देते हैं आर्थिक मदद. दमोह से शंकर दुबे की रिपोर्ट.

Damoh teachers initiative
साथी की मृत्यु पर पीड़ित परिवार की मदद करते हैं शिक्षक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 1:42 PM IST

5 Min Read
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दमोह : मध्य प्रदेश में शिक्षकों के एक संगठन ने साबित कर दिया है कि अगर एकता और सद्भाव हो तो संकट कितना भी विकराल हो, वह इंसान से बड़ा नहीं हो सकता. शिक्षकों का ये संगठन किसी भी साथी की मौत पर बिना किसी लंबी-चौड़ी लिखा-पढ़ी के खाते में राशि पहुंचाते हैं. संघ ने अभी तक 11 कर्मचारियों के पीड़ित परिवारों को कुल 3 करोड़ रुपये की मदद दी है.

खास बात ये है कि संगठन में 45 रुपये जमा करने पर ही औसतन 25 लाख की सहायता राशि पीड़ित परिवार को मिलती है. समय और हालात के हिसाब से ये राशि कम-बढ़ सकती है. शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी इस योजना का लाभ कैसे पा सकता है, जानिए.

मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की अनूठी मुहिम (ETV BHARAT)

साथी की मृत्यु पर पीड़ित परिवार की मदद

मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में 3 लाख 60 हज़ार से अधिक शिक्षक, क्लर्क और भृत्य कार्यरत हैं. जब किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे में शासकीय सहायता उन तक बाद में पहुंच पाती है, लेकिन शिक्षकों का संगठन द्वारा सहायता राशि चंद घंटे में उपलब्ध करा दी जाती है. उत्तर प्रदेश के एक शिक्षक संगठन से प्रभावित होकर 2023 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ बनाया गया.

यह संगठन शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं जैसे केंद्रीय वेतनमान और कैशलेस हेल्थ कार्ड योजना को लेकर बनाया गया. लेकिन समय के साथ संगठन ने किसी कर्मचारी की मृत्यु पर सहायता राशि देने की मुहिम शुरू की.

शिक्षकों के सामने सरकारी सिस्टम फेल

संघ के जिला अध्यक्ष एवं प्रांतीय संयोजक पवन खरे बताते हैं "दतिया में हमारे साथी बृजेश प्रजापति की मृत्यु के बाद संगठन के मन में विचार आया कि पीड़ित परिवार को किस तरह आर्थिक मदद की जा सकती है. क्योंकि शासकीय सहायता मिलने में काफी विलंब होता है. इसके बाद संगठन के सदस्यों ने सहायता राशि अपने साथी परिजनों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया. इसकी शुरुआत हुई दतिया जिले से."

Damoh teachers initiative
सरकारी फाइलों से तेज शिक्षकों का सिस्टम (ETV BHARAT)

दतिया में सर्वेश प्रजापति की 2023 की जॉइनिंग थी. सभी कर्मचारियों ने मिलकर करीब 7 लाख रुपए की राशि से उस परिवार का सहयोग किया. मृतक की दो बच्चियों के नाम 3.50 लाख रुपए की एफडी कराई. इसके बाद दमोह जिले के दिलीप सिंह लोधी के परिजनों को 40 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई.

संगठन में कैसे कराएं पंजीयन

इस योजना में मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक, लिपिक और भृत्य शामिल हैं. कोई भी कर्मचारी अपना नि:शुल्क पंजीयन करा सकता है. गूगल में पीएमयूएम सर्च करके उसमें दिए गए फॉर्मेट को भरें और अपलोड करके सदस्य बन सकते हैं. यदि किसी साथी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो सभी पंजीकृत साथी उस कर्मचारी के खाते में राशि सीधे ट्रांसफर करते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए कोई फंड नहीं बनाया गया. किसी भी तरह के लेनदेन और आरोप-प्रत्यारोप की गुंजाइश ही नहीं है.

पीड़ित परिजनों के खातों में पहुंचाई राशि

पवन खरे बताते हैं "किशन प्रसाद लड़िया दमोह के परिजनों को 35 लाख 5 हजार, रेवाराम अलोने धार को 28 लाख 15 हजार, महेंद्र मुवेल को 24 लाख 75 हजार, बृजेश श्रीवास्तव को 26 लाख 13 हजार, राकेश अहिरवार दतिया को 38 लाख तथा राजकुमार सिरोतिया के परिजनों को 25 लाख 92 हजार की राशि दी गई है. इसके अलावा इसी माह जून में अभी तक 4 कर्मचारियों अमित असाटी दमोह, चंद्र प्रकाश जोशी देवास, श्याम किशोर सोनी बैतूल तथा कृष्ण कुमार कराडे बालाघाट की मृत्यु हुई है, उन्हें 22-22 लाख की सहायता उपलब्ध कराई गई है. 30 अन्य मृतक कर्मचारियों की प्रोफाइल देखी जा रही है."

प्रति सदस्य 45 रुपये सहयोग करते हैं

यह संगठन केवल उन्हीं कर्मचारियों की आर्थिक मदद करता है, जो इसके सदस्य हैं तथा नियमित रूप से किसी साथी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अपना निर्धारित अंशदान जमा करते हैं. जो साथी सदस्य नहीं है या फिर बीच में अंशदान छोड़ देते हैं, वे इसका लाभ नहीं ले सकते. शुरुआत में इस योजना के तहत सहायता राशि का शुल्क ₹100 प्रति सदस्य रखा गया था. उसके बाद इसे 80, फिर 60 उसके बाद 50 और अब 45 रुपए कर दिया गया है. इस संस्था में दमोह जिले में अभी करीब 2827 सदस्य हैं, जबकि प्रदेश भर में 1 लाख 12 हजार सदस्य हैं.

संगठन की कार्यप्रणाली क्या है

संघ के बटियागढ़ ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीकांत पटेल ने बताया "अभी एक लाख से अधिक सदस्य बन चुके हैं, जिन्हें 4 बराबर भागों में बांटकर 25-25 हजार लोग एक-एक मृत साथी के लिए अपना अंशदान उसके खाते में जमा करते हैं. यदि मृतकों की संख्या ज्यादा हुई तो फिर उन सदस्यों को उतने भागों में विभाजित करके उन्हें सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है. सहायता राशि देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, चाहे वह भृत्य हो, क्लर्क हो या शिक्षक. सभी मृतक साथी के परिजनों को बराबर राशि पहुंच सके, इसका सिस्टम बनाया गया है."

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