सेक्सटॉर्शन के शिकार हुए दमोह के शिक्षक, व्हाट्सएप के जरिए ठगों ने जाल में फंसाया

ठगी का शिकार होने के बाद शिक्षक गोपाल सिंह राजपूत ने पुलिस अधीक्षक कार्यलय पहुंचकर साइबर सेल में एक आवेदन दिया है. इसमें उन्होंने उनके साथ हुई ठगी की राशि को वापस करवाने का निवेदन किया है. शिक्षक गोपाल राजपूत ने बताया कि "वह 17 नवंबर को इंदौर से बस द्वारा दमोह वापस लौट रहे थे. इसी दरमियान रास्ते में किसी का एक व्हाट्सएप कॉल आया, जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप कॉल रिसीव किया तो एक महिला नग्नावस्था में उनसे बात करने लगी. यह सब देखकर वह झेंप गए और उन्होंने वीडियो कॉल काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया."

दमोह: कभी-कभी पढ़े लिखे लोग भी लोगों के झांसे में आ जाते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं. ऐसा ही एक घटना हटा ब्लॉक में पदस्थ एक शिक्षक के साथ घटी. वह खुद तो शिक्षक हैं और बच्चों को अच्छी और बुरे का ज्ञान देते हैं लेकिन जब वह खुद ठगी का शिकार हुए तो इस चीज का आंकलन ही नहीं कर पाए की वह किस जाल में फंस गए हैं. शिक्षक के साथ करीब 1.5 लाख की साइबर ठगी हो गई. उन्हें व्हाट्सएप के जरिए पहले ठगों ने जाल में फंसाया और फिर सेक्सटाॅर्शन के जरिए रकम वसूल ली.

'पुलिस अधिकारी बनकर वसूली रकम'

शिक्षक गोपाल राजपूत ने बताया कि "18 नवंबर को दिल्ली का एक पुलिस अधिकारी बताकर विक्रम नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें फोन किया और कहा की आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है. आपको 4 साल की जेल हो सकती है. यदि आपको इन सब चीजों से बचना है तो संजय सर के साथ बात करें. वह आपका पूरा मामला निपटा देंगे. इस पर मैंने संजय नाम के व्यक्ति से बात की. जिसके पर संजय नामक व्यक्ति ने बहुत डराया धमकाया. यह सब सुना तो वह काफी डर गए और उस ठग की बातों पर भरोसा करके उसके खाते में 1 लाख 38 हजार 500 रुपए डाल दिए."

शिक्षक ने एसपी कार्यालय में की शिकायत

शिक्षक गोपाल राजपूत ने बताया कि "कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ की वह ठगी का शिकार हो गए हैं. इसके बाद वह दूसरे ही दिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एसपी को एक आवेदन दिया. जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई तथा जिन फोन नंबरों से बात हुई थी वह सभी नंबर उन्हें देते हुऎ उनके साथ हुई ठगी की राशि वापस कराने की गुहार लगाई."

पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने बताया कि आवेदन साईबर सेल को भेज दिया है. साथ ही उन्हें यह सख्त निर्देश दिये गए हैं की तत्काल ही जिन खातों में राशि डाली गई है, उनका पता करके उन पर होल्ड लगवाएं. साथ ही कानून के तहत करवाई करें.

एसपी ने आम जनता से की सतर्क रहने की अपील

एसपी श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने आम जनता से अपील की है कि "वह किसी भी अनजान नंबर के कॉल को रिसीव न करें. किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी को भी ओटीपी न बताएं. यदि उन्हें कोई दिक्कत है या कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं. लोग अपनी जमा पूंजी लुटाने के बाद पुलिस के पास पहुंचते हैं. ऐसे में उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है. साइबर सेल द्वारा समय-समय पर इस तरह की ठगी से बचने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए इसकी जानकारी दी जाती है. लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते और ठगी का शिकार हो जाते हैं."