दमोह में दिखी कौमी एकता की तस्वीर, यादव परिवार ने मुस्लिम बेटी को पाला, फिर कराया निकाह
दमोह में सामाजिक समरसता की मिसाल हुई कायम, हिंदू परिवार ने मुस्लिम बेटी को न केवल पाला, बल्कि निकाह कर किया विदा, रोया पूरा गांव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 8:20 PM IST
दमोह: देशभर से आजकल जहां हिंदू-मुस्लिम में लड़ाई, झगड़ा और मारपीट की खबरें छाई रहती हैं. ऐसे तनावपूर्ण माहौल में दमोह के तेंदूखेड़ा तहसील से दिल को सुकून देने वाली खबर आई है. यह कहानी है इंसानियत, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की, जहां आज लोग धर्म, जातियों और रंग में बंटकर एक-दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं. वहीं तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निबोरा निवासी हिंदू पिता और उसकी मुंह बोली मुस्लिम बेटी ने सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की है.
यादव परिवार ने की मुस्लिम बेटी की शादी
अजीतपुर पंचायत का निबोरा गांव यादव बाहुल्य है. यहां रहने वाले एक यादव परिवार ने ना केवल मुस्लिम बेटी को पाल पोसकर बड़ा किया, बल्कि जब वह विवाह योग्य हो गई तो एक होनहार मुस्लिम वर देखकर निकाह कराया है. इस निकाह में पूरे गांव के यादव परिवार शामिल हुए थे. गांव की एकमात्र मुस्लिम बेटी नजमा खान का निकाह पूरे उत्साह और रीति-रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया है. इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है.
माता-पिता काम के चलते रहते थे बाहर
निबोरा गांव में केवल एक मुस्लिम परिवार रहता है. परिवार में 3 सदस्य हैं, घर में मुखिया गुड्डू खान उनकी पत्नी और बेटी है. गुड्डू और उनकी पत्नी मजदूरी का काम करते हैं, वे अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर रहते थे और बेटी नजमा को पड़ोसी रामराज यादव को भरोसे छोड़ जाते थे. वे नजमा को सगी बेटी की तरह प्यार से अपने घर में रखकर उसका ध्यान रखा करते थे. रामराज ने बेटी नजमा को पाल पोसकर बड़ा किया.
यादव समाज ने शादी में दिया सहयोग
गुड्डू खान की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए रामराज यादव ने तय किया कि वे अपनी बेटी की तरह ही नजमा के हाथ भी पीले करेंगे. जब उन्होंने यह बात गांव वालों से कही, तो सबने उनका साथ दिया और शादी में सहयोग करने की पेशकश की. इसके बाद गुड्डू ने तेजगढ़ के एक मुस्लिम परिवार के शाहिद नाम के युवक के साथ अपनी बेटी का विवाह है तय कर दिया. तय समय पर जब बारात गांव पहुंची तो बाराती यह देखकर असमंजस में पड़ गए की बारात किसी हिंदू परिवार के घर पहुंची है.
सामाजिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण
शादी के सारे इंतजाम हिंदू परिवार के लोगों ने किए थे. बारातियों की रुकने से लेकर भोजन पानी आदि सभी व्यवस्थाएं की. ग्रामीणों ने रामराज यादव के साथ मिलकर धूमधाम से नजमा का निकाह किया. नजमा की विदाई के समय ऐसा लम्हा था, जब गांव के हर शख्स की आंख में आंसू थे. वहीं दूसरी ओर यह दृश्य देखकर बारातियों की आंखें भी नम थी. जहां लोग जात-पात और धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने पर उतारू रहते हैं. वही इस गांव में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है. वह सिर्फ इंसानियत की भाषा जानते हैं और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं.
पूरे गांव की आंखें हुई नम
बारात में शामिल तेजगढ़ के पूर्व सरपंच कमाल खान ने कहा, "यादव परिवार द्वारा किया गया यह काम वास्तव में बहुत सराहनीय है. हर प्रकार के स्वागत सत्कार की व्यवस्थाएं हैं. यह हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी भाईचारे को दर्शाता है." वहीं दूल्हा शाहिद खान ने कहा कि "ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है, जहां एक यादव परिवार ने एक मुस्लिम लड़की का धूमधाम से निकाह किया हो."
जबकि बेटी का पालन पोषण करने वाले रामराज यादव का कहना है कि "मैंने उसे बचपन से पाला है और आज धूम धड़ाके से उसका विवाह किया है. नजमा मेरे लिए सगी बेटी से कम नहीं है. यह कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई."