दमोह में SIR का काम शुरू, कलेक्टर ने वार्ड में पहुंच मतदाताओं का भ्रम व डर दूर किया

दमोह जिले में मतदाता सूची का काम शुरू. भ्रांतियां दूर करने के लिए कलेक्टर खुद निकले. घर-घर जाकर नियम समझाए.

Damoh SIR work begins
दमोह कलेक्टर खुद पहुंचे मतदाताओं के बीच (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 12:36 PM IST

3 Min Read
दमोह : 22 साल पहले वर्ष 2003 में दमोह जिले में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया गया था. अब एक बार फिर मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है. मतदाता सूची से नाम काटे जाने का भय यहां भी लोगों बना हुआ है. जिसके कारण लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि आखिर उनका नाम मतदाता सूची में रहेगा या नहीं. इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से नियम निर्देशिका जारी की है.

कलेक्टर खुद पहुंचे मतदाताओं के बीच

मतदाताओं की भ्रांतियां और भय दूर करने के लिए पहले ही दिन कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कमान संभाली. कलेक्टर ने लोगों को समझाया. कलेक्टर ने दमयंती नगर बजरिया वार्ड 1 के मतदान केंद्र क्रमांक 101 एवं 102 सहित अन्य क्षेत्रों में मतदाताओं को घर-घर जाकर गणना पत्रक वितरित किए. उन्होंने लोगों को बताया कि किसके नाम काटे जाएंगे. इस असुविधा से कैसे बचा जाए? क्या दस्तावेज अपने पास रखें ताकि जब बीएलओ और उनकी टीम पहुंचे तो किसी तरह की कोई गलतफहमी न हो.

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर (ETV BHARAT)

2003 की मतदाता सूची से मिलान होगा

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने ईटीवी भारत को बताया "23 साल बाद मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है. लोग किसी भी तरह की भ्रांति में ना आएं. इसके लिए निर्वाचन आयोग की स्पष्ट गाइडलाइन एवं नियम हैं. जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में थे, वह मतदाता नियमित रहेंगे. यदि उस समय वह मतदाता नहीं थे तो उनके नाम उनके माता या पिता के मतदाता परिचय के आधार पर शामिल किए जाएंगे. जो मतदाता अपना क्षेत्र बदलकर कहीं और निवास करने लगे हैं, उन्होंने इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी है या जो मतदाता नहीं है, ऐसे लोगों के नाम विलोपित किए जाएंगे."

Damoh SIR work begins
दमोह जिले में मतदाता सूची का काम शुरू (ETV BHARAT)

कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक

जैसे झारखंड की रहने वाली प्रेमजीत का विवाह 2018 में दमोह में हुआ था. उन्होंने दमोह की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लिया. लेकिन अब समस्या यह है कि उनके माता-पिता नहीं हैं. ऐसे में इस बात को साबित करना कठिन हो रहा है कि वह दमोह की मतदाता कैसे बनीं. इसके लिए निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा दी है कि 2003 या उसके बाद जहां की वह पूर्व मतदाता थी, वहां की सूची की कॉपी के साथ ही वर्तमान निवास का पता, उनका आधार कार्ड एवं पति के दस्तावेज आवश्यक होंगे.

हर मतदाता के घर जाएंगे बीएलओ

दमोह जिले में 2003 की मतदाता सूची के आधार पर 9 लाख 92 हजार 306 का सत्यापन किया जाना है. इन मतदाताओं के लिए दमोह जिले में 1184 मतदान केंद्र है. इतने ही बीएलओ को सत्यापन करने का काम सौंपा गया है. किसी मतदाता के घर पर ताला लगा मिलने पर कम से कम 3 बार बीएलओ उनके घर पर जाएगा. उसके बाद भी वह जब नहीं मिलेंगे तो उनके घर पर गणना पत्रक डाल दिया जाएगा, ताकि वह बाद में संपर्क कर सकें.

