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रानी दुर्गावती के साहस के सामने पस्त हो गए थे मुगल, सुंदरता के चर्चे सुन पागल हो गया था अकबर

भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं में से एक थीं रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर की गुलामी के बजाए युद्ध को चुना, 24 जून को बलिदान दिवस.

DAMOH RANI DURGAVATI BALIDAN DIWAS
रानी दुर्गावती के साहस के सामने पस्त हो गए थे मुगल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:24 PM IST

6 Min Read
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दमोह: अगर आप भारत के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक योद्धाओं-वीरांगनाओं की कहानी और उनके बलिदान के किस्से पढ़ने मिलते है. आज जिस आजादी को हम इतना खुशी से जीते हैं, वह कितने संघर्षों और बलिदानों से हमे मिली है. इसी इतिहास के पन्नों में एक वीरांगना थीं रानी दुर्गावाती. वे अपने समय की एकमात्र ऐसी वीरंगना थीं, जिन्होंने अकबर की दासता यानि गुलामी स्वीकार करने के बजाय युद्ध करके अपना आत्मोत्सर्ग करना उचित समझा था.

24 जून 1564 को अमर हो गईं थी रानी दुर्गावती

रानी दुर्गावती के बलिदान का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि 24 जून 1564 इतिहास में दर्ज वह काला दिन है, जब 52 गढ़ की महारानी रानी दुर्गावती को अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी ही कटार से आत्मोत्सर्ग यानि बलिदान दे दिया था, लेकिन यह दिन भारतीय संस्कृति में न केवल अमर हो गया, बल्कि एक नारी के सतित्व का प्रतीक भी बन गया. हर साल सिंग्रामपुर में रानी के बलिदान दिवस को शिद्दत के साथ मनाया जाता है. दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिंग्रामपुर से करीब 6 किलोमीटर दूर सिंघौरगढ़ का किला अपने वैभवशाली इतिहास की यादें समेटे हुए आज भी खड़ा हुआ है.

इतिहासकार ने दी जानकारी (ETV Bharat)

सिंघौरगढ़ किला पर कब्जा करने अकबर ने की थी चढ़ाई

करीब 13 सौ वर्ष से भी अधिक पुराना यह किला प्रतिहार, कल्चुरि, चंदेल, और गौंड शासकों की शूरता और वीरता का प्रतीक है, लेकिन कम ही लोग यह बात जानते हैं कि इसका न केवल सामरिक महत्व था, बल्कि खनिज वन और वन्य जीव संपदा का भी खास महत्व था. यही कारण था कि बादशाह अकबर ने रानी दुर्गावती और यहां की संपदा पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई कर दी थी. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रो. रश्मि जेता बताते हैं की "रानी दुर्गावती के जीवन पर अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि इस पर जितनी भी खोज की जा रही है, वह सारी खोजें नई-नई बातों का खुलासा कर रही है.

रानी ने अकबर की गुलामी स्वीकारने से किया था मना

प्रो. जेता कहते हैं कि इस किले का सामरिक महत्व था. यहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा थी और यहां पर सैकड़ों की संख्या में हाथी थे. अकबर को सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होती थी. उसकी सेना में हाथियों का अपना एक अलग महत्व था. इसलिए वह चाहता था की रानी दुर्गावती उसकी दासता स्वीकार कर लें और उसके अधीन होकर रहें, लेकिन रानी दुर्गावती को यह बात मंजूर नहीं थी. इसके बाद अकबर ने आसिफ खान के साथ ही 7 अन्य सामंतों को रानी दुर्गावती पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था.

DAMOH SINGRAMPUR RANI DURGAVATI
वीरांगना रानी दुर्गावती (ETV Bharat)

कटंगा का युद्ध, रानी दुर्गावती ने खुद को मार दिया

रानी दुर्गावती अपने समय की एकमात्र ऐसी वीरांगना थीं, जिन्होंने महिला होकर भी अकबर की गुलामी स्वीकार करने के बजाय उसकी सेना से युद्ध करना सम्मान और गौरव समझा. अन्यथा उस समय के कई बड़े-बड़े राजाओं ने भी जिनके पास अच्छी खासी सेना थी, फिर भी उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी. रानी और अकबर के सिपहसलारों के बीच जो युद्ध हुआ, उसे इतिहास में गढ़ कटंगा का युद्ध कहा जाता है. जब रानी ने अपने आप को अकबर की सेना से घिरा हुआ पाया, तब रानी ने अपना आत्मोत्सर्ग यानि खुद जान दे दी थी.

जब चौरागढ़ में जौहर हुआ

प्रो. जेता बताते हैं कि इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो रानी दुर्गावती की खूबसूरती और उनकी वीरता के कई किस्से आईने-ए-अकबरी में मिलते हैं. रानी का पीछा करते हुए और आसफ खां जब चौरागढ़ पहुंचा तो वहां पर जो एक और ठिकाना था, वहां पर रानी की बहन कमलावती सहित कई महिलाएं थीं. उन महिलाओं ने अपना सम्मान बचाने के लिए वहीं पर जौहर कर लिया, लेकिन कमलावति जौहर कर पातीं, इसके पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद उन्हें अकबर के हरम में भेज दिया गया.

RANI DURGAVATI REFUSE AKBAR SLAVERY
रानी दुर्गावती की प्रतिमा (ETV Bharat)

पारस पत्थर भी बना वजह

रानी दुर्गावती पर हमला करने के पीछे दो अन्य वजह भी इतिहास में बताई जाती हैं. जिसमें एक वजह यह थी कि वह काफी सुंदर थीं और उनकी सुंदरता के किस्से जब अकबर के कानों तक पहुंचे तो वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो गया. दूसरा यह है की रानी के पास एक पारस पत्थर था. जिसे लोहे पर टच करने पर लोहा सोने का बन जाता था. जब यह बात अकबर को पता चली तो वह पारस पत्थर पाने के लिए पागल सा हो गया. उसने रानी को पहले अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा, लेकिन जब रानी ने अधीनता स्वीकार नहीं की तो उसने आक्रमण कर दिया.

कहा जाता है की रानी ने अपना सारा सोना और जवाहरात तालाब में फिकवा दिए थे. वह पारस पत्थर भी संभवत सिंगौरगढ़ किले में बने हमाम या फिर नीचे बने तालाब में कहीं फेंक दिया था. जिसकी काफी खोजबीन की गई, लेकिन वह पत्थर अकबर के हाथों नहीं लगा.

RANI DURGAVATI BATTLE WITH AKBAR
24 जून को वीरांगना दुर्गावती ने दिया था बलिदान (ETV Bharat)

सिंग्रामपुर में 24 जून को होगा कार्यक्रम

सिंग्रामपुर के खेल मैदान में 24 जून को बलिदान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. जिसके मुख्य अतिथि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी होंगे. रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी. जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस संबंध में 21 जून को पर्यटन मंत्री ने एक बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए थे

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