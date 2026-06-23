ETV Bharat / state

रानी दुर्गावती के साहस के सामने पस्त हो गए थे मुगल, सुंदरता के चर्चे सुन पागल हो गया था अकबर

रानी दुर्गावती के साहस के सामने पस्त हो गए थे मुगल ( ETV Bharat )

दमोह: अगर आप भारत के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक योद्धाओं-वीरांगनाओं की कहानी और उनके बलिदान के किस्से पढ़ने मिलते है. आज जिस आजादी को हम इतना खुशी से जीते हैं, वह कितने संघर्षों और बलिदानों से हमे मिली है. इसी इतिहास के पन्नों में एक वीरांगना थीं रानी दुर्गावाती. वे अपने समय की एकमात्र ऐसी वीरंगना थीं, जिन्होंने अकबर की दासता यानि गुलामी स्वीकार करने के बजाय युद्ध करके अपना आत्मोत्सर्ग करना उचित समझा था. 24 जून 1564 को अमर हो गईं थी रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती के बलिदान का जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि 24 जून 1564 इतिहास में दर्ज वह काला दिन है, जब 52 गढ़ की महारानी रानी दुर्गावती को अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी ही कटार से आत्मोत्सर्ग यानि बलिदान दे दिया था, लेकिन यह दिन भारतीय संस्कृति में न केवल अमर हो गया, बल्कि एक नारी के सतित्व का प्रतीक भी बन गया. हर साल सिंग्रामपुर में रानी के बलिदान दिवस को शिद्दत के साथ मनाया जाता है. दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर सिंग्रामपुर से करीब 6 किलोमीटर दूर सिंघौरगढ़ का किला अपने वैभवशाली इतिहास की यादें समेटे हुए आज भी खड़ा हुआ है. इतिहासकार ने दी जानकारी (ETV Bharat) सिंघौरगढ़ किला पर कब्जा करने अकबर ने की थी चढ़ाई करीब 13 सौ वर्ष से भी अधिक पुराना यह किला प्रतिहार, कल्चुरि, चंदेल, और गौंड शासकों की शूरता और वीरता का प्रतीक है, लेकिन कम ही लोग यह बात जानते हैं कि इसका न केवल सामरिक महत्व था, बल्कि खनिज वन और वन्य जीव संपदा का भी खास महत्व था. यही कारण था कि बादशाह अकबर ने रानी दुर्गावती और यहां की संपदा पर कब्जा करने के लिए चढ़ाई कर दी थी. प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रो. रश्मि जेता बताते हैं की "रानी दुर्गावती के जीवन पर अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि इस पर जितनी भी खोज की जा रही है, वह सारी खोजें नई-नई बातों का खुलासा कर रही है. रानी ने अकबर की गुलामी स्वीकारने से किया था मना प्रो. जेता कहते हैं कि इस किले का सामरिक महत्व था. यहां पर प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा थी और यहां पर सैकड़ों की संख्या में हाथी थे. अकबर को सेना के लिए हाथियों की आवश्यकता होती थी. उसकी सेना में हाथियों का अपना एक अलग महत्व था. इसलिए वह चाहता था की रानी दुर्गावती उसकी दासता स्वीकार कर लें और उसके अधीन होकर रहें, लेकिन रानी दुर्गावती को यह बात मंजूर नहीं थी. इसके बाद अकबर ने आसिफ खान के साथ ही 7 अन्य सामंतों को रानी दुर्गावती पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था.