गर्लफ्रेंड से बिछड़ने का गम, 200 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ मचाया गदर, तहसीलदार को देना पड़ी गारंटी
दमोह में प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ा युवक, पुलिस की समझाइश के बाद नीचे उतरा, बालिग होने पर होगी शादी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 4:22 PM IST
दमोह: रजपुरा थाना क्षेत्र के सगोनी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक टावर पर चढ़ गया. युवक तो टावर पर चढ़ता देखकर गांव के मौके पर इकठ्ठे हो गए. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने का प्रयास किया. लेकिन युवक नीचे आने को तैयार नहीं था. युवक की मांग थी कि जब तक उसकी शादी प्रेमिका से नहीं करवाई जाएगी वह नीचे नहीं उतरेगा. तीन घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को समझाइश देकर नीचे उतारा.
नाबालिग के प्रेम में पड़ा 18 साल का युवक
एक पुरानी कहावत है की कच्ची उम्र का प्यार अंधा होता है. यह कहावत उस समय चरितार्थ हो गई जब एक युवक नाबालिग लड़की के प्रेम में ऐसा बंधा की उससे शादी करने के लिए वह 200 फीट ऊंची टावर पर चढ़ गया. दरअसल मामला राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सागोनी का है. सागोनी निवासी रमेश बरेला का 18 वर्षीय बेटा प्रकाश गुजरात की रहने वाली एक नाबालिग युवती के प्रेम में पड़ गया और उससे शादी की जिद करने लगा. जब दोनों के परिजन नहीं माने तो उसने आज अपनी मांग मनवाने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया.
200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक
वह गांव में लगे एक टेलीफोन के 200 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया. जब वह टावर पर चढ़ रहा था तो लोगों को लगा शायद यह खेल कर रहा होगा. लेकिन जब वह सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया तो लोगों ने उसे नीचे उतरने के लिए कहा. लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ. बात पूरे गांव में फैल गई और पुलिस तक पहुंच गई. उस युवक को उतारने के लिए रजपुरा पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन युवक टावर से नहीं उतरा. वह इसी बात पर अड़ा रहा कि टावर से नीचे तभी उतरेगा जब उसका विवाह गुजरात वाली लड़की से करा दिया जाएगा.
दौड़े-दौड़े आए नायब तहसीलदार
जब पुलिस ने परिजनों से जानकारी ली तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला. इसके बाद उस लड़के को मनाने के लिए बटियागढ़ क्षेत्र के नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने भी युवक को काफी समझाया लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा है. इसके बाद उन्होंने लड़के की मां से नंबर लेकर लड़की के माता-पिता को गुजरात फोन लगाया और इधर लड़के के मां-बाप से बात कराई.
3 घंटे की मशक्कत के बाद नीचे आया युवक
इसके बाद युवक को समझाया गया की लड़की अभी नाबालिग है और वह मात्र 17 साल की है. एक साल तक कानूनन शादी नहीं हो सकती है. इसलिए उसे कम से कम 1 साल इंतजार करना पड़ेगा. परिजनों ने भी उसे समझाया की लड़की के मां-बाप एक साल बाद शादी करने के लिए तैयार हैं. इस आश्वासन और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा.
दरअसल पूरा मामला यह है कि, लड़का अपने माता-पिता और परिजनों के साथ गुजरात के एक जिले में मजदूरी करने गया था. लेकिन वहां पर उसकी पहचान वहीं पर रहने वाली एक नाबालिग लड़की से हो गई और दोनों की बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो गया. इसके बाद करीब 15 दिन पहले वह लड़की को भगाकर अपने साथ अपने गांव सगौनी ले आया. लेकिन जब इस बात का विरोध उसकी मां ने किया, तब भी वह उसे छोड़ने तैयार नहीं हुआ. वही नाबालिग लड़की भी अपने घर जाने को तैयार नहीं थी.
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उधर लड़की के गायब होने से परेशान उसकी मां को यह जानकारी लगी की लड़की दमोह जिले के सागौनी गांव में है तो वह उसे खोजते हुए यहां पर आ गई और उसी घर चलने के लिए कहा. लेकिन लड़की जाने को तैयार नहीं थी. तब उसने मामले की सूचना गुजरात पुलिस को दी इसके बाद गुजरात पुलिस सगौनी पहुंची और लड़की को समझा बुझाकर मां के साथ वापस गुजरात ले गई. इसी बात से लड़का नाराज था. वह एक ही जिद पर अड़ा हुआ था कि उसका गुजरात वाली लड़की के साथ विवाह कर दिया जाए.
नायब तहसीलदार योगेंद्र चौधरी ने बताया कि, ''मामला काफी गंभीर था. यदि लड़का टावर से नीचे गिर जाता तो कोई अपनी घटना हो सकती थी. इसलिए इस मामले को शांत करने के लिए लड़की के परिजनों और लड़के की परिजनों की आपस में बात कराई गई तथा लड़के को यह भरोसा दिलाया गया की लड़की के बालिग होते ही उसकी शादी उससे करा दी जाएगी. इसी बात पर सहमत होकर वह लड़का नीचे उतरा है. गांव के सरपंच ने भी लड़के को यह आश्वासन दिया है कि वह उसकी आर्थिक मदद करेंगे तथा गुजरात भेज देंगे.
रजपुरा थाना प्रभारी सिलाश विनीत ने बताया कि, ''क्योंकि लड़की नाबालिग है इसलिए कानूनन दोनों की शादी नहीं हो सकती है. भले ही वह आपस में प्रेम करते हैं. करीब 15 दिन पहले लड़की के माता-पिता आए थे और उसे समझा बुझाकर अपने साथ ले गए. इसी बात से खिन्न युवक टावर पर चढ़ गया था.