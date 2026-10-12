एक परिवार की कुलदेवी बनी पूरे दमोह की खेर माता? 370 साल पुरानी कहानी में दिलचस्प मोड़
दमोह का बड़ी देवी मंदिर चमत्कारों और रहस्यों से भरा है. यह मंदिर करीब 370 साल पुराना. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 1:56 PM IST
दमोह : शहर स्थित मां बड़ी देवी मंदिर में वैसे तो रोजाना भक्तों की भीड़ रहती है लेकिन नवरात्रि के दौरान पूरे जिले से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर का इतिहास भी काफी रोचक है. एक परिवार की कुलदेवी पूरे नगर की खेर माता बन गई. दमोह का प्रतिष्ठित हजारी परिवार उत्तर प्रदेश की कटेहरा गांव का रहने वाला है. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ गए तो हजारी परिवार ने गांव को छोड़कर कहीं और बसने का फैसला किया.
हजारन बहू को मां ने दिया सपना
हजारी परिवार की सबसे वरिष्ठ मुखिया हजारन बहू अपने पति के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर दमोह के सिटीनल क्षेत्र में आकर बस गईं. वहीं पर वह अपने साथ अपनी कुलदेवी लक्ष्मी माता को भी लाकर विराजमान कर दिया. बाद में माता ने उन्हें सपना दिया और कहा "इस घर में जगह कम पड़ रही है. मुझे कहीं बड़े स्थान पर ले जाकर स्थापित करो." इसके बाद हजारन बहू ने अपने पति के साथ मिलकर की जिस जगह पर बड़ी देवी मंदिर बना हुआ है, वहां पर एक खेत में माता की स्थापना कर दी.
जीभ काटने की प्रथा कई साल पहले बंद
बताया जाता है कि बहुत पहले हर वर्ष अष्टमी की पूजा के दौरान माता को परिवार का प्रमुख सदस्य अपनी जीभ काटकर अर्पण करता था. लेकिन नए स्थान पर आने के बाद माता को यह बलि रास नहीं आई और उन्होंने एक बार फिर से सपना देकर हजारन बहू से कहा "बलि चढ़ाने की प्रथा बंद करो, केवल श्रद्धाभाव से पूजा करो." लेकिन हजारन बहू के पति नहीं माने और उन्होंने पूजा करने के बाद एक बार फिर जैसे ही खड़ग से अपनी जीव काटी तो मंदिर के कपाट अपने आप बंद हो गए.
मां लक्ष्मी के दाएं और बाएं सरस्वती व महाकाली
हजारी परिवार की पांचवीं पीढ़ी के सदस्य अखिलेश हजारी बताते हैं "उस समय जो तत्कालीन कलेक्टर थे, वह पहुंचे और मंदिर के गेट खुलवाने के प्रयास किए लेकिन गेट नहीं खुले. 24 घंटे बाद अपने आप गेट खुल गए. उसके बाद बलि देने की परंपरा बंद हो गई. लक्ष्मी माता उनकी कुलदेवी है. और जो तीन देवियां हैं, उनमें एक तरफ महाकाली, दूसरी तरफ मां सरस्वती विराजमान हैं और बीच में लक्ष्मी माता हैं. इस स्थान की विशेषता है कि यहां जिसने भी अहंकार किया, उसका मान मर्दन जरूर हुआ."
हाथी पर बैठकर पहुंचा ठाकुर तो मंदिर गिरा
हजारी परिवार के साथ एक ठाकुर परिवार भी साथ में दमोह आया था और उन्होंने अपना ठिकाना ग्राम कारीजोग में बनाया है. दोनों परिवारों में इतना मेलजोल था कि एक दूसरे के मेहर में भी शामिल होते थे. वर्तमान मंदिर के ठीक पीछे कुछ वर्ष पूर्व तक एक महुआ का पेड़ लगा हुआ था, जो करीब 300 वर्ष पुराना था. उसी महुआ के पेड़ के नीचे माता की स्थापना हुई थी. मंदिर का निर्माण ठाकुर परिवार ने कराया था. लेकिन जैसे ही ठाकुर परिवार के मुखिया हाथी पर बैठकर माता की पूजा करने के लिए आए और उन्होंने सीढ़ी पर कदम रखा तो मंदिर पीछे की तरफ भरभरा कर गिर गया. इसके बाद उन्हें गलती के एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की.
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भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं
मंदिर के पुजारी आशीष दत्त कटारे बताते हैं "अंग्रेजी हुकूमत से त्रस्त होकर हजारी परिवार यहां पर आया था. उस समय दमोह एक गांव जैसा था. इसलिए उन्होंने कुलदेवी की स्थापना यहां पर कर दी. पहले गांव के बाहर ही खर माता का मंदिर हुआ करता था. धीरे-धीरे यहां पर लोग आने लगे और पूजन करने लगे तो यह दमोह की खेर माता बन गई. लोगों की यहां पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं."