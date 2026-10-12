ETV Bharat / state

एक परिवार की कुलदेवी बनी पूरे दमोह की खेर माता? 370 साल पुरानी कहानी में दिलचस्प मोड़

दमोह के बड़ी देवी मंदिर की खेर माता पर भक्तों की अटूट आस्था ( ETV BHARAT )

दमोह : शहर स्थित मां बड़ी देवी मंदिर में वैसे तो रोजाना भक्तों की भीड़ रहती है लेकिन नवरात्रि के दौरान पूरे जिले से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर का इतिहास भी काफी रोचक है. एक परिवार की कुलदेवी पूरे नगर की खेर माता बन गई. दमोह का प्रतिष्ठित हजारी परिवार उत्तर प्रदेश की कटेहरा गांव का रहने वाला है. ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ गए तो हजारी परिवार ने गांव को छोड़कर कहीं और बसने का फैसला किया.

हजारन बहू को मां ने दिया सपना