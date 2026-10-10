दमोह में साइकिल से स्कूल जा रही 3 छात्राओं को बस ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, तीसरी गंभीर
दमोह के अभाना में बेलगाम बस ने कोहराम मचाया. 2 छात्राओं की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:58 PM IST
दमोह : दमोह से जबलपुर की ओर यात्रियों को लेकर जा रही बस ने दमोह जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर अभाना में स्कूल जा रही तीन छात्राओं को कुचल दिया. हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई. एक छात्र गंभीर रूप से घायल है. उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया. हादसे से गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया. चक्काजाम करने वाले ग्रामीणों की मांग थी कि घायल एवं मृतक छात्राओं के परिजनों को मुआवजा दिया जाए एवं वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए.
रोड पर ढलान में बेकाबू हुई बस
दमोह से प्रतिदिन जबलपुर जाने वाली नाजिस कम्पनी की बस क्रमांक एमपी 20 पीए 0550 यात्रियों को लेकर सुबह करीब 10:00 बजे दमोह से रवाना हुई. अभाना की टेक पर पहुंचते ही ढलान के दौरान बस अनियंत्रित हो गई और स्कूल जा रही तीन छात्राओं को नित्य सेन, यशोदा पटेल एवं आरुषि लोधी को कुचल दिया. तीनों छात्राएं साइकिल से स्कूल जा रही थी. ये छात्राएं कक्षा सातवीं-आठवीं की थीं. घटना में यशोदा और आरुषि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नित्या गंभीर रूप से घायल हो गई.
पीड़ित परिजनों को मुआवजे की मांग
घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. कलेक्टर प्रताप नारायण यादव भी जिला अस्पताल पहुंचे एवं घायल तथा मृतक छात्राओं की जानकारी लेकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर चक्काजाम खुलवाने के निर्देश दिए. घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश दी एवं कार्रवाई का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने घायल छात्रा और मृतक छात्राओं के परिजनों को मुआवजे की मांग की. अफसरों के आश्वासन चक्कजाम खोला गया.
लोहता थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया "बस को जब्त कर लिया है. यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य रवाना किया गया है. पंचनामा करवाई कर आगे की प्रक्रिया की जा रही है."
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इसी रोड का मैनिट ने किया था सर्वे
दमोह जिले में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पिछले वर्ष तत्कालीन कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मैनिट के विशेषज्ञों की टीम को दमोह आमंत्रित किया था. टीम ने दमोह में करीब 3 से 4 राउंड तक अलग-अलग सर्वे किया तथा बढ़ती दुर्घटनाओं के कारणों को चिह्नित कर उस पर काम करने के सुझाव दिए थे. इसके बाद कई जगह पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए संकेतक बोर्ड, सड़कों का सुधार तथा कुछ कार्य भी किए गए लेकिन पूर्ण रूप से काम नहीं हो सके.