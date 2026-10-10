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दमोह में साइकिल से स्कूल जा रही 3 छात्राओं को बस ने रौंदा, 2 की मौके पर मौत, तीसरी गंभीर

दमोह में बस ने 3 छात्राओं को कुचला, दो की मौके पर मौत ( ETV BHARAT )

दमोह : दमोह से जबलपुर की ओर यात्रियों को लेकर जा रही बस ने दमोह जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर अभाना में स्कूल जा रही तीन छात्राओं को कुचल दिया. हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई. एक छात्र गंभीर रूप से घायल है. उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया. हादसे से गुस्साए लोगों ने चक्काजाम कर दिया. चक्काजाम करने वाले ग्रामीणों की मांग थी कि घायल एवं मृतक छात्राओं के परिजनों को मुआवजा दिया जाए एवं वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए.

रोड पर ढलान में बेकाबू हुई बस