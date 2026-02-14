दमोह में भीषण हादसा, बारिश में बहे पुल से 30 फीट नीचे गिरी बाइक, 3 की मौत
दमोह में शादी में जा रहे युवकों के साथ हादसा, बाइक टूटे पुल से नीचे गिरी, तीनों की दर्दनाक मौत, गोपाल भार्गव ने जताया दुख.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 9:58 AM IST
दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह में शुक्रवार देर रात एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. यह तीनों बाइक सवार बिना रेलिंग वाले पुल से नीचे गिर गए. मामला तेंदूखेड़ा थाना क्षेत्र का है. रहली विधानसभा क्षेत्र के तीन लोग मोटरसाइकिल से तेंदूखेड़ा से झापन की तरफ जा रहे थे. लेकिन इसी मार्ग पर झापन के निकट पड़ने वाले क्षतिग्रस्त पुल की बिना रेलिंग वाली साइड से वह सीधे नीचे नदी में गिर गए और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
शादी में शामिल होने बाइक से जा रहे थे युवक
जानकारी के अनुसार, अजय पिता दारा सिंह घोषी 21 वर्ष, अमित पिता दुर्गा कुर्मी 21 वर्ष, पवन पिता प्रकाश कुर्मी 22 वर्ष तीनों छिरारी थाना रहली जिला सागर के निवासी अपने घर से तारादेही थाना क्षेत्र के समनापुर ग्राम में शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से आ रहे थे. इस दौरान उनकी बाइक बारिश में बहे पुल से 30 फीट नीचे जा गिरी और तीनों युवक की मौके पर मौत हो गई.
पुल में गिरने से मौत, जांच जारी
थाना प्रभारी रावेन्द्र बागरी ने बताया कि, ''शवों को स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया है, जिनका शनिवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा. मामले की जांच की जा रही है. मृतक काफी देर तक वहीं पड़े रहे, जब वहां से राहगीर निकले तो उन्होंने हादसे को देखा तो मामले की जानकारी ग्रामीण और स्थानीय पुलिस को दी. पुलिस तीनों को लेकर अस्पताल पहुंची. जहां चेक करने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.''
- विदिशा में बारातियों से भरी कार हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौत, 7 गंभीर घायल
- मुरैना के चामड़ माता मंदिर में बड़ा हादसा, छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत, 7 घायल
- नर्मदापुरम में रेलिंग तोड़ नहर में गिरी कार, बंद गाड़ी में स्ट्रगल करते रहे युवक, तीनों की मौत
हादसे पर गोपाल भार्गव ने जताया दुख
घटना को लेकर रहली विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने भी दुख जताया है. गोपाल भार्गव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि, ''यह तीनों युवक हमारे रहली विधानसभा क्षेत्र की छिरारी गांव के रहने वाले हैं. यह तीनों लोग शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे. झापन के पास पुल के नीचे बाइक गिरने से तीनों नव युवकों का असमय निधन हो गया. इस दुख की घड़ी में मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं.''