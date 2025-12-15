ETV Bharat / state

नए नियमों ने बढ़ाई पर्यटकों की परेशानी, घूमने के लिए निकलने से पहले जान लें ये शर्तें

दमोह में रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नए नियम के कारण वापस लौट रहे कई पर्यटक, केवल फोर व्हीलर को है एंट्री की अनुमति.

टाइगर रिजर्व के प्रवेश शुल्क अधिक होने से लौट रहे पर्यटक (ETV Bharat)
Published : December 15, 2025 at 4:18 PM IST

4 Min Read
दमोह: रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले सिंग्रामपुर और उसके आसपास की रेंज में प्रवेश के नए नियम बनने के बाद से पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. पर्यटक ठंड के मौसम में दूर-दूर से हरे-भरे और शांत वातावरण का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन नए नियम के कारण कई लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे वे खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं.

पैदल और 2 पहिया वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं

सिंग्रामपुर अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को देखने दूर-दराज से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं. लेकिन टाइगर रिजर्व क्षेत्र में केवल फोर व्हीलर वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिल रही है. पैदल और 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यहां पर कोई प्रवेश नहीं है. एक फोर व्हीलर में भी अधिकतम 6 लोगों के लिए 1500 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है. जैसे ही पर्यटकों को इस शुल्क की जानकारी मिलती है, तो कई पर्यटक निदान वॉटरफॉल और सिंगौरगढ़ बैरियर से ही लौट जा रहे हैं.

रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नए नियम (ETV Bharat)

छुट्टियों के दिन होती है सबसे अधिक भीड़

यहां शनिवार, रविवार एवं छुट्टियों के दिन सबसे अधिक भीड़ होती है इस स्थान पर जबलपुर, कटनी, सागर, सिहोरा, दमोह सहित आसपास के जिलों से लोग परिवार के साथ घूमने पहुंचते हैं. लेकिन हाईवे या प्रवेश स्थलों पर किसी भी प्रकार का सूचना पटल न होने के कारण उन्हें टिकट दरों और नियमों की जानकारी पहले से नहीं मिल पा रही है. जब लोग यहां पहुंच जाते हैं और नए नियमों की जानकारी मिलती है, तो वह अपने आप को ठगा महसूस करते हैं.

प्रवेश शुल्क अधिक होने से लौट रहे पर्यटक

जबलपुर से आए पर्यटक दीपक ने बताया कि "वह परिवार के साथ निदान वॉटरफॉल और सिंगौरगढ़ घूमने पहुंचे थे. वहां पहुंचने पर पता चला कि केवल फोर व्हीलर को ही प्रवेश मिलेगा. वह भी 1500 रुपए शुल्क जमा करने के बाद. जिससे हमें अब वापस लौटना पड़ रहा है." उन्होंने आगे बताया कि "टू-व्हीलर और पैदल प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है. लेकिन इसकी जानकारी न तो कहीं उपलब्ध थी और न ही पर्यटकों के लिए पानी या अन्य बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं. प्रवेश शुल्क भी काफी महंगा है. जिसके चलते कई लोग लौट चुके हैं."

नए नियमों ने बढ़ाई पर्यटकों की परेशानी (ETV Bharat)

हाईवे और प्रवेश मार्ग पर सूचना बोर्ड लगाने की मांग

जबलपुर के ही एक अन्य सैलानी गौरव सोनी ने बताया कि "उनके साथ कुछ लोग टू-व्हीलर से आए थे, लेकिन प्रवेश देने से मना कर दिया गया. फोर व्हीलर का 1500 रुपए शुल्क आम पर्यटकों के लिए भारी पड़ रहा है." उन्होंने मांग की है कि हाईवे और प्रवेश स्थलों पर सूचना पटल लगाए जाएं, ताकि पर्यटकों को पहले से जानकारी हो सके.

10 गुना प्रवेश शुल्क बढ़ाए जाने का आरोप

पर्यटकों का यह भी कहना है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच हर वर्ष बड़ी संख्या में सैलानी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचते थे. लेकिन नए नियम और शुल्क लागू होने के बाद आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आने की आशंका है. इससे पहले कार के लिए 150 रुपए शुल्क निर्धारित था, जबकि 2 पहिया वाहन के लिए 100 रुपए शुल्क था. लेकिन यह शुल्क एकदम से 10 गुना बढ़ा दिया गया है.

'वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नियम'

इस संबंध में टाइगर रिजर्व के डिप्टी रेंजर लईक खान ने बताया कि "सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए रिजर्व क्षेत्र में केवल फोर व्हीलर वाहनों को ही अनुमति दी गई है. एक वाहन में अधिकतम 6 लोग जा सकते हैं, जिसका प्रवेश शुल्क 1500 रुपए निर्धारित किया गया है. वहीं, पैदल और टू-व्हीलर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है. यदि किसी को गाइड की आवश्यकता है, तो उसके लिए 450 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यह नए नियम आने के बाद हम केवल उनका पालन करा रहे हैं. यदि कोई व्यक्ति आता है, तो हम उसे समझाइश देते हैं."

