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आंखों में पट्टी बांध फर्राटे से किताब पढ़ते बच्चे, हाथ छूते ही बताते आपके दिमाग में क्या चल रहा

बच्चों से विभिन्न दिमागी और शारीरिक एक्टिविटीज कराई जाती हैं. उन्हें विभिन्न क्रियाएं सिखाई जाती हैं. उनके दिमाग पर पूरी तरह काम किया जाता है और इस तरह से बच्चे जब तैयार होते हैं तो वह आंखों पर पट्टी बांधकर किसी भी चीज का रंग छूकर या सूंघकर बता देते हैं. किसी भी किताब को आंखों पर पट्टी बांधकर उसे पढ़ लेते हैं, और इस तरह की कई चीजे होती हैं.

प्रशिक्षक रामकरण सिंह बताते हैं "यह प्रशिक्षण पुलिस विभाग के बच्चों के लिए है. 5 से 15 साल के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं. एक बैच में 70 बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया और अभी 57 बच्चों का दूसरा बैच चल रहा है. 9 दिन में कुल 30 घंटे तक यह प्रशिक्षण दिया जाता है. इसमें बच्चों के राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को एक्टिव करके उनके न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है."

ब्रेन डेवलपमेंट स्किल सीख रहे बच्चे न केवल आंखों पर पट्टी बांधकर गेंद और विभिन्न वस्तुओं का कलर पहचान लेते हैं, बल्कि प्लेइंग कार्ड के कलर नंबर की पहचान, किताब पढ़ना और किसी व्यक्ति के हाथ को छूकर उसके मन में उठने वाले विचारों को पढ़ लेने की कला भी बारीकी से सीख व समझ रहे हैं. सागर पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक रामकरण सिंह प्रतिदिन सागर से दमोह आते हैं और दो बैच में बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं.

दमोह : क्या आपने कभी सोचा है कि 10 साल का बच्चा आपका हाथ पकड़कर माइंड रीडिंग कर ले, आंखों पर पट्टी बांधकर कोई भी कलर पहचान ले. यहां तक कि आंखों में पट्टी बांधकर किताबें पढ़ ले. सुनकर अजीब लगता है लेकिन ऐसा हो रहा है. ये कमाल दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में हो रहा है. यहां बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट स्किल के जरिए नई पौध तैयार की जा रही है.

आंखों में पट्टी बांध फर्राटे से किताब पढ़ते बच्चे (ETV BHARAT)

ट्रेंड बच्चों ने फास्ट फूड को बाय-बाय किया

प्रशिक्षक रामकरण सिंह का कहना है "कई बच्चे तो इतने अधिक तैयार हो चुके हैं कि वह हाथ पकड़ कर सामने वाले के मन में उठ रहे विचारों को भी पढ़ लेते हैं." इन्हीं में से एक बच्ची अन्यया कुलपारिया ने मात्र दो सेशन में ही माइंड रीडिंग की कला में महारत हासिल कर ली है. सभी 57 बच्चों ने चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट फास्ट फूड जैसे पास्ता, मैगी आदि का पूरी तरह त्याग कर दिया है. इसके अलावा जो बच्चे टेलीविजन और मोबाइल एडिक्ट थे, उन्होंने ये लत छोड़ दी है. अब वह मोबाइल का इस्तेमाल केवल पढ़ाई के दौरान ही करते हैं. दोनों सेशन को मिलाकर कई बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्होंने मीठा भी पूरी तरह छोड़ दिया है.

ब्रेन एक्सरसाइज से सब संभव

छात्रा यशस्वी बताती हैं "यह उनका दूसरा सेशन है. यहां पर ब्रेन के दोनों पोश्चर को डेवलप किया जाता है. कई तरह की एक्सरसाइज होती हैं. कई तरह की क्रियाएं कराई जाती हैं, जिस कारण ब्रेन खुल जाता है और दोनों भाग उसके काम करने लगते हैं, और उसी के कारण बंद आंखों से कलर बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख पाते हैं. छात्र स्वास्तिक बताते हैं "यह सब इमेजिनेशन का खेल है. ब्रेन एक्सरसाइज से दोनों लोब्स एक्टिवेट हो जाते हैं. जब यह एक्टिवेट हो जाते हैं. जिससे हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है और हमारे ऑर्गन सेंस भी एक्टिव हो जाते हैं और उसी से पावर बढ़ती है और सब चीज पहचानते हैं."

कैसे की जाती है माइंड रीडिंग

ब्रेन डेवलपमेंट स्किल की शुरुआत एक साल पहले हुई. जब मध्य प्रदेश से कुछ आरक्षकों को ट्रेंनिंग के लिए कान्हा शांति वनम भेजा गया. वहां पर एक महीने का प्रशिक्षण लेकर आए और इसकी शुरुआत की गई. रामकरण सिंह बताते हैं "इसके लिए कई सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है. शरीर की पूरी ऊर्जा को सबसे पहले आज्ञा चक्र पर स्थित किया जाता है, ताकि सीखने वाला अपने काम पर फोकस कर सकें और उनके सारे अंग एक्टिव हो सकें."

इसके अलावा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब यह क्रिया सिखाई जाए तो कमरे में कम से कम रोशनी हो. क्योंकि रोशनी एक ऊर्जा है और वह शरीर में आती है तो हमारे अंग को डिस्टर्ब करती है, जिससे फोकस बनाने में परेशानी होती है.