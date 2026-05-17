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दमोह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, मदद करने वाला जबलपुर से धराया

दमोह में फर्जी डिग्री वाले 2 डॉक्टर अरेस्ट, कूट रचित डिग्री के सहारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संजीवनी क्लीनिक में नौकरी. शंकर दुबे की रिपोर्ट.

damoh fake two doctors arrested
दमोह में फर्जी डिग्री वाले 2 डॉक्टर अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 11:03 PM IST

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Updated : May 17, 2026 at 11:10 PM IST

3 Min Read
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दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 फर्जी डिग्री धारक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. दोनों डॉक्टर लंबे समय से संजीवनी क्लीनिक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे थे. वहीं, इनका सहयोग करने वाले जबलपुर निवासी एक फर्जी डॉक्टर को भी हिरासत में लिया है. जिससे पूछताछ जारी है.

विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

मिशन अस्पताल में 8 लोगों की जान लेने वाले फर्जी डॉक्टर एन जॉनकेम के मामले की अभी सुनवाई चल रही है और फैसला भी नहीं हुआ है कि दमोह में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर दमोह कोतवाली ने 2 फर्जी डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है. वहीं जबलपुर निवासी एक अन्य डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

फर्जी डिग्री से सरकारी सिस्टम में सहयोग (ETV Bharat)

फर्जी डिग्री से सरकारी सिस्टम में सहयोग

इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने किया है. बताया जाता है कि सीएमओ कार्यालय में एक गोपनीय शिकायत की गई थी. जिसमें सुभाष कॉलोनी स्थित संजीवनी क्लीनिक में पदस्थ फर्जी डॉक्टर सचिन यादव, पुत्र छत्रपाल सिंह यादव निवासी ग्वालियर तथा राजपाल गौर पुत्र रमेश गौर निवासी जिला सीहोर पिछले एक वर्ष से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे थे.

पंजीयन की जांच से भंडाफोड़

जब स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर डॉक्टर द्वारा दिए गए पंजीयन की जांच की तो पता चला कि वह पंजीयन किसी और के नाम पर दर्ज है. गहराई से पड़ताल करने पर कूट रचित दस्तावेज सामने आए जो कि नियुक्ति के समय डॉक्टर ने प्रस्तुत किए थे. इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश अठ्या ने मामले की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई. जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की पूरी जांच की तथा दोनों डॉक्टर को गिरफ्तार किया है.

फर्जी डिग्री धारक के सहारे संजीवनी क्लीनिक

पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने बताया, "बीएनएस के तहत दोनों डॉक्टर्स पर 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इन दोनों डॉक्टर्स की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संजीवनी क्लीनिक सुभाष कॉलोनी में की गई थी. चयन प्रक्रिया के दौरान सचिन यादव ने बीडीएस की कूट रचित डिग्री काउंसिल रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे. वहीं राजपाल यादव ने एमबीबीएस की डिग्री प्रस्तुत की थी."

पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी ने आगे बताया, "जब दोनों डॉक्टर्स से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने जबलपुर के चेरीलाल निवासी फर्जी डॉक्टर अजय मौर्या पुत्र मनीराम मौर्य के बारे में जानकादी दी, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वह मूल रूप से मुरैना का रहने वाला है. उसने इन दोनों डॉक्टर के कूट रचित दस्तावेज बनवाने में मदद की थी. पैसा लेकर के कई लोगों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है.

Last Updated : May 17, 2026 at 11:10 PM IST

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