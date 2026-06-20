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दमोह की नैन्सी को बगैर ट्रेनिंग 35 कठिन योग आसनों में है महारत, देखते रह जाते हैं लोग

नैन्सी गुप्ता ने भले ही योग आसन कहीं से नहीं सीखे लेकिन उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है. नैन्सी बताती हैं, "जब वह ताइक्वांडो सीख रहीं थी तो काफी लंबे अभ्यास के बाद उन्हें यह आसान खुद आने लगे, क्योंकि ताइक्वांडो में कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो योग आसन जैसी ही होती हैं. ऐसे में उन्हें योग आसन की कठिन मुद्राओं को करने में कोई परेशानी नहीं होती. अब वह इन कठिन आसनों को छोटे-छोटे बच्चों को भी सिखाती हैं."

दमोह: जिन योगासनों को सीखने में लोगों को बरसों लग जाते हैं, ऐसे 35 योगासन 21 साल की नैन्सी खेल-खेल में कर देती हैं. वह करीब 30 से 35 ऐसे आसन जानती हैं जिन्हें करना हर किसी की बस की बात नहीं है. यह काफी जटिल आसन हैं और उन्होंने इसका कहीं प्रशिक्षण भी नहीं लिया है. सरस्वती विद्या विहार की शिक्षिका 21 वर्षीय नैन्सी गुप्ता बच्चों को योग आसन के साथ ताइक्वांडो और कत्थक भी सिखाती हैं.

नैन्सी गुप्ता ने ताइक्वांडो में हासिल किया है ब्लैक बेल्ट (ETV Bharat)

कठिन आसनों को सरलता से कर लेती हैं नैन्सी

योगा भारतीय संस्कृति का शुरू से ही एक अभिन्न अंग रहा है लेकिन बढ़ते पश्चिमवाद के कारण भारत में योग को लेकर लोगों की उतनी रुचि नहीं रही जितनी अन्य विधाओं में रही है. यही कारण है कि योग की कठिन से कठिन क्रियाएं अब लुप्त होती जा रही हैं. इन कठिन आसनों को नैन्सी कुछ ही मिनट में सरलतापूर्वक कर लेती है. नैन्सी भारतीय योग के उन कठिन आसनों को भी सीख गई जिन्हें करना हर किसी के बस की बात नहीं है.

1 मिनट में 5 से 6 आसन कर लेती हैं नैन्सी

नैन्सी गुप्ता बताती हैं, "1 मिनट में करीब 5 से 6 आसान कर लेती हैं. करीब 30 से 35 ऐसे कठिन आसन है जो वह करती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं. इन आसनों का शरीर और मन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है. यदि इन्हें सही तरीके से किया जाए तो शरीर और मन एक रूप हो जाता है, लेकिन यदि इन्हें गलत तरीके से किया जाए तो शरीर को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं."

'प्रशिक्षक का मार्गदर्शन जरुरी'

नैन्सी बताती हैं, "यदि इन आसनों को किसी योग्य प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ना किया जाए या जरा सी भी चूक हो जाए तो हड्डी टूटना या शरीर के किसी अंग में चोट लगना स्वाभाविक है. क्योंकि यह इतने कठिन हैं कि इनमें पूरे शरीर का वजन शरीर के एक छोटे से अंग पर आ जाता है और इसे सांसों के साथ बैलेंस करना पड़ता है."

नैन्सी बताती हैं, "ताइक्वांडो में कुछ ऐसे आसन बनते हैं जो योगासनों की पूर्ति करते हैं. इनमें वृश्चिकासन अष्टवक्रासन, मयूरासन, हनुमानासन, नटराजासन, त्रिविक्रमासन, समाकोणासन, उत्थित हस्तासन, पादांग गुप्तासन, वीरभद्रासन और काकासन ऐसे आसन हैं जो बहुत कठिन होते हैं. इन्हें कई वर्षों के अभ्यास के बाद ही कोई व्यक्ति कर पाता है."