दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों का घोटाला! ऑडिट रिपोर्ट में खुलासे के बाद हड़कंप

दमोह में पीएम आवास योजना में एक हितग्राही के नाम से बनीं कई फर्जी आईडी. कलेक्टर के पास पहुंची शिकायत, जांच के दिए आदेश.

DAMOH PRADHANMANTRI AVAS YOJNA SCAM
दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों का घोटाला! (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 3:59 PM IST

दमोह: नगर पालिका दमोह में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है. यहां कई हितग्राहियों के आवास योजना की राशि अनेक हितग्राहियों को डाल दी गई. ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं. सामाजिक कार्यकर्ता ने इस ऑडिट रिपोर्ट के करीब 900 पेज आरटीआई के द्वारा हासिल किए हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला!

नगर पालिका दमोह में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला सामने आया है. ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि नगर पालिका में फर्जी तरीके से कई आईडी बना दी गई और उनमें आवास योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया. करीब डेढ़ हजार पेज की इस ऑडिट रिपोर्ट के करीब 9 सौ पन्ने आरटीआई के द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता वृंदावन पटोटया ने हासिल किए हैं. इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

ऑडिट रिपोर्ट में खुलासे के बाद हड़कंप (ETV Bharat)

कैसे हुई गड़बड़ी?

सामाजिक कार्यकर्ता वृंदावन पटोटया ने ईटीवी भारत को बताया कि "जिस तरह आधार कार्ड और समग्र आईडी एक ही होती है. उसी तरह पीएम आवास के हितग्रही की आईडी भी एक ही होती है. एक व्यक्ति को केवल एक ही नंबर दिया जा सकता है लेकिन फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को 4, 5, 6 या उससे अधिक आईडी जारी कर दी गई और उन आईडी में उसी हिसाब से पैसा डाल दिया गया. किसी को 8 लाख, किसी को 6 लाख डाल दिए."

NAGAR PALIKA DAMOH
पीएम आवास योजना में एक हितग्राही के नाम से बनीं कई फर्जी आईडी (ETV Bharat)

पूर्व पार्षद रहे वृंदावन पटोटया ने बताया कि "इस तरह से प्रथम दृष्टया यह करीब 22 करोड़ के सीधे-सीधे भ्रष्टाचार का मामला है. इस तरह की सैकड़ों आईडी हैं. यदि पूरे मामलों की जांच की जाए तो भ्रष्टाचार इससे काफी बड़ा हो सकता है. यह राशि पात्र खातों में डाली जाना थी लेकिन भ्रष्टाचार करके यह पैसा एक ही हितग्रही को बार-बार लाभ पहुंचाने के लिए डाल दिया गया. इस मामले में कई बार कलेक्टर को ज्ञापन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए."

PM AWAS YOJNA SCAM DAMOH
घोटाला सामने आने के बाद कलेक्टर से की शिकायत (ETV Bharat)

'40 लोगों के नाम पर बनी 100 से ज्यादा आईडी'

सामाजिक कार्यकर्ता वृंदावन पटोटया ने बताया कि "ऑडिट रिपोर्ट के पेज क्रमांक 578 से 587 तक में ही करीब 40 लोगों के नाम पर 100 से अधिक आईडी बनी हुई है. जमुना रैकवार की 2 आईडी पर 3 लाख 50 हजार, राजेश की 4 आईडी पर 3 लाख 50 हजार, कैलाश रैकवार की 2 आईडी पर 3 लाख, कमलेश नामदेव की 2 आईडी पर 4 लाख 10 हजार, किरण की 6 आईडी पर 8 लाख 50 हजार, लक्ष्मीबाई की 5 आईडी पर 7 लाख रुपए खाते में डाले गए हैं.

AUDIT REPORT PM AWAS YOJNA
सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई के तहत ली जानकारी (ETV Bharat)

ये तो कुछ उदाहरण हैं. इस तरह के सैकड़ों नाम पर कई-कई आईडी बनी हुई हैं और उनमें लाखों रुपए डाल दिए गए हैं. जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में एक हितग्राही को एक आईडी पर पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार अधिकतम 2 लाख 50 हजार रुपए का ही अनुदान दिया जा सकता है."

AUDIT REPORT PM AWAS YOJNA
पीएम आवास योजना की एक हितग्राही की कई आईडी (ETV Bharat)

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

इस मामले में कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का कहना है कि "मेरे पास शिकायत आई है लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि इसमें किस तरह की गड़बड़ी हुई है. क्योंकि जो दस्तावेज दिए गए हैं वह स्पष्ट समझ में नहीं आ रहे हैं लेकिन मैंने एडीएम को मामले की जांच के आदेश दिए हैं."

'जांच करने के बाद होगी कार्रवाई'

इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना में 6 डीपीआर में नगरीय क्षेत्र में 8841 लोगों के नाम चयनित हुए थे. इनमें कई नाम एक से हैं लेकिन उनकी आईडी अलग-अलग हैं. इसका अर्थ यह है कि वह हितग्राही अलग हैं. ऐसे में उनका पेमेंट हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन ऐसे हितग्राही जिनका नाम भी एक है और आईडी भी एक है और ऐसे हितग्राहियों को ढाई लाख रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है तो हम इसकी जांच करवाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

