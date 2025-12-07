मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों की बढ़ेगी इनकम, इस तारीख से खाते में आएंगे 1750 रुपए
लाड़ली बहनों की राशि में बढ़ोतरी करने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, 1500 के बाद महिलाओं को मिलेंगे 1750 रुपए. राश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 7, 2025 at 11:33 AM IST|
Updated : December 7, 2025 at 12:32 PM IST
दमोह: मध्य प्रदेश की करीब 1 करोड़ 27 लाख लाड़ली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मोहन यादव सरकार लाड़ली बहनों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने जा रही है. प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने घोषणा की है कि, सरकार शीघ्र ही लाड़ली बहनों की राशि में वृद्धि करेगी और चरण दर चरण यह राशि बढ़ाकर ₹3000 की जाएगी. उन्होंने यह घोषणा मनगढ़ में एक तालाब निर्माण के भूमि पूजन के दौरान की.
मंत्री ने की राशि बढ़ाने की घोषणा
लाड़ली बहनों को मिलने वाली सहायता राशि में प्रदेश सरकार वृद्धि करने जा रही है. पूर्ववर्ती शिवराज सिंह सरकार द्वारा शुरू की गई लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि में सरकार वृद्धि करने जा रही है. मंत्री लोधी ने 'रघुकुल रीत सदा चली, आई प्राण जाए पर वचन न जाई,' के दोहे के साथ अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि, ''आप लोग कहते हैं कि सरकार कहती थी की लाड़ली बहनों को ₹3000 दिए जाएंगे, लेकिन कब देंगे. तो मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार झूठ नहीं बोलती है. हम शीघ्र ही इस राशि को ₹3000 करेंगे.''
कब मिलेंगे 1750 रुपए, मंत्री ने बताई तारीख
उन्होंने कहा कि, ''अभी सहायता राशि 1500 रुपए है, अगली दीपावली में 1750 रुपए करेंगे. उसके बाद वाली दिवाली में 2000 रुपए, साल 2028 की दिवाली पर सीधा 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी. इस तरह से महिलाओं को कुल 3000 रुपए की राशि का जो वादा है पूरा किया जाएगा. सरकार अपने वादों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है.'' उन्होंने कहा, ''हम झूठ नहीं बोलते. यह काम करने वाली पार्टी है. हम काम करेंगे, जो लोग पार्टी से नहीं जुड़े हैं पहले पार्टी से जुड़ें.
जो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं वह भी सोचिए कि आज घर-घर पैसा पहुंच रहा है तो कौन सी पार्टी पैसा दे रही है. आप लोग चिंतन कीजिए मंथन कीजिए. जब वोट डालने जाते हैं तो हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए काम करती है. दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी पसंद नहीं आएगी.''
गलतियां हों तो माफ कर दे जनता
उन्होंने आगे कहा कि, ''यह हिंदुत्व वाली पार्टी है. राम मंदिर हम बनाते हैं. हिंदुत्व के लिए हम काम करते हैं. गरीब के लिए तो काम करते ही है, साथ-साथ हम सनातन को बचाने के लिए भी काम करते हैं.'' लोधी ने अपने चुटीले अंदाज में आगे यह भी कहा कि, ''काम करते हैं तो गलतियां हो भी जाती हैं, लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए छोटन के उत्पात, आप जनता जनार्दन आप छोटी गलती को क्षमा कर दें. लेकिन एक गलती के कारण हमारी सारी अच्छाइयों को न भुला दें. आपके आठ काम हो जाते हैं दो काम नहीं होते तो आप उन आठ कामों की चर्चा नहीं करते. जो दो काम नहीं होते उनकी चर्चा करते हैं.''
- मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात
- मध्य प्रदेश में लाड़ली बहनों को मिल रहे 18 हजार रुपए, मोहन यादव ने कही बड़ी बात
- मोहन यादव बदलेंगे शिवराज सिंह की लाड़ली बहना योजना, सुभद्रा स्कीम में कितनी मिलेगी राशि
उन्होंने कहा, ''आपको यह कहना चाहिए कि मंत्री जी यह दो काम और हो जाते तो अच्छा होता. लेकिन फेसबुक पर उन दो काम न होने की बुराइयां लिखते रहते हैं. बहुत सारी बातें मैं पढ़ता रहता हूं लेकिन किसी का जवाब नहीं देता कि-किस किस की बात का जवाब दूं.'' उन्होंने यह भी कहा कि, ''पहले मैं विधायक था. मेरे पास सिर्फ दो करोड़ रुपए विधायकी के थे, ऐसे में सब काम नहीं हो सकते थे. लेकिन अब आपके आशीर्वाद से मंत्री हूं तो जो इच्छा कर सकता हूं वो काम जनता के लिए करूंगा."'