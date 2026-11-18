ETV Bharat / state

खनन माफिया का दुस्साहस, दमोह में अवैध मिट्टी से भरा ट्रैक्टर रोका तो बीट गार्ड को कुचला

दमोह में बीट गार्ड पर चढ़ाया ट्रैक्टर ( ETV Bharat )

दमोह: वनों की अवैध कटाई और खनन करने वालों तथा वन विभाग के बीच लंबे समय से रार चली आ रही है. आए दिन वनकर्मियों पर हमले के मामले सामने आते रहते हैं. इसी तरह का एक ताजा मामला जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बांसा वन वृत्त के अंतर्गत सामने आया है. यहां पर मंगलवार की रात अवैध खनन रोकने पहुंचे एक बीट गार्ड पर एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चढ़ाकर घायल कर दिया. हालांकि बाद में आरोपी को ट्रैक्टर सहित पकड़ लिया गया.

घटना में घायल बीट गार्ड हर्ष राजपूत ने बताया कि, ''वह बांस वन वृत्त में बीट गार्ड के रूप में पदस्थ है. वह अपने तीन अन्य साथियों के साथ शाम को गश्त पर निकला था. गश्त करते हुए वह जंगल में भीतरी इलाके में जब पहुंचा तो वहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि लाल मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है. जब वह ट्रैक्टर की लाइट की रोशनी देखकर ट्रैक्टर के पास पहुंचा और चालक को ट्रैक्टर रोकने को कहा तो उसने ट्रैक्टर तो नहीं रोका लेकिन ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके पैरों पर चढ़ा दिया. जिससे वह घायल हो गया और उसके पैर व अन्य हिस्से में ज़ख्म हो गए.'' बीट गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास (ETV Bharat)