खनन माफिया का दुस्साहस, दमोह में अवैध मिट्टी से भरा ट्रैक्टर रोका तो बीट गार्ड को कुचला
दमोह में अवैध खनन रोकने पहुंचे बीट गार्ड पर ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास, टीम ने किया ट्रैक्टर जब्त. रिपोर्ट- शंकर दुबे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 12:20 PM IST
दमोह: वनों की अवैध कटाई और खनन करने वालों तथा वन विभाग के बीच लंबे समय से रार चली आ रही है. आए दिन वनकर्मियों पर हमले के मामले सामने आते रहते हैं. इसी तरह का एक ताजा मामला जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बांसा वन वृत्त के अंतर्गत सामने आया है. यहां पर मंगलवार की रात अवैध खनन रोकने पहुंचे एक बीट गार्ड पर एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर चढ़ाकर घायल कर दिया. हालांकि बाद में आरोपी को ट्रैक्टर सहित पकड़ लिया गया.
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लाल मिट्टी का अवैध खनन रोकने पहुंची थी टीम
घटना में घायल बीट गार्ड हर्ष राजपूत ने बताया कि, ''वह बांस वन वृत्त में बीट गार्ड के रूप में पदस्थ है. वह अपने तीन अन्य साथियों के साथ शाम को गश्त पर निकला था. गश्त करते हुए वह जंगल में भीतरी इलाके में जब पहुंचा तो वहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि लाल मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है. जब वह ट्रैक्टर की लाइट की रोशनी देखकर ट्रैक्टर के पास पहुंचा और चालक को ट्रैक्टर रोकने को कहा तो उसने ट्रैक्टर तो नहीं रोका लेकिन ट्रैक्टर का पिछला पहिया उसके पैरों पर चढ़ा दिया. जिससे वह घायल हो गया और उसके पैर व अन्य हिस्से में ज़ख्म हो गए.''
हर्ष के साथ मौजूद तीन लोगों ने ट्रैक्टर चालक को तुरंत ही पकड़ लिया तथा मामले की सूचना एक निकट वनकर्मी को दी गई. इसके बाद घायल को जिला अस्पताल लाकर दाखिल कराया गया. घायल हर्ष राजपूत ने बताया कि, ''उसे मुखबिर से सूचना मिली थी. जिसके बाद वह मौके पर गया था कि जहां खनन किया जा रहा है. उसके कोई दस्तावेज या वैध कागज इत्यादि संबंधित व्यक्ति के पास है या नहीं, यह चेक कर रहे थे, लेकिन उसने सीधा ट्रैक्टर पैरों पर चढ़ा दिया.''
वन विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर जब्त किया ट्रैक्टर
इस मामले में डीएफओ ईश्वर जरांडे का कहना है कि, ''आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और ट्रैक्टर भी जप्त करके डिपो में रखवा दिया गया है. घटना में उनका एक बीट गार्ड घायल हो गया है. इस मामले में वन नियमों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. साथ ही पुलिस में प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी.'' उन्होंने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक का नाम दीपक अहिरवार है. ट्रैक्टर किसका है और उसके दस्तावेज की जांच की जा रही है.