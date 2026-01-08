ETV Bharat / state

दमोह में शख्स ने गर्भवती पत्नी और बच्ची के साथ की आत्महत्या, बेटी का मुंडन कराने दिया था न्यौता

मध्य प्रदेश के दमोह में युवक ने गर्भवती पत्नी और बच्ची के साथ की आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस.

दमोह में शख्स ने गर्भवती पत्नी और बच्ची के साथ की आत्महत्या (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 8, 2026

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह से बड़ी घटना सामने आई है. यहां तेंदुखेड़ा ब्लॉक में एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी और बच्ची के साथ आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. अभी आत्महत्या का कारण अज्ञात है. घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है.

बच्ची के मुंडन के लिए लोगों को दिया था न्यौता

दमोह के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाला युवक मनीष केवट अपनी गर्भवती पत्नी और दुधमुही बच्ची के साथ रहता था. गुरुवार सुबह युवक ने गर्भवती पत्नी और बच्ची के साथ आत्महत्या कर ली. फिलहाल आत्महत्या का कारण अज्ञात है, लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आई है, उसके अनुसार मनीष केवट को अपनी बच्ची का मुंडन कराने बांदकपुर जाना था. इसके लिए उसने एक-दो दिन पहले ही आस पड़ोस के सभी रिश्तेदारों को साथ चलने का न्योता दिया था.

घर लौटा और परिवार सहित कर ली आत्महत्या

साथ ही वह कुछ रिश्तेदारों के पास आर्थिक मदद के लिए भी गया, लेकिन बताया जाता है कि किसी रिश्तेदार से उसकी कहा सुनी हो गई. मदद तो नहीं मिली लेकिन मनीष जब घर वापस लौटा तो काफी उदास और निराश था. इसके बाद उसने गुरुवार दोपहर अपनी गर्भवती पत्नी और करीब 2 साल की बच्ची के साथ घर के कमरे में आत्महत्या कर ली. बताया जाता है कि 30 वर्षीय मनीष केवट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. वह मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था. उसकी 24 वर्षीय पत्नी यशोद उर्फ माही के गर्भ में एक बच्चा था, 2 साल की एक मासूम बच्ची आरोही थी.

आत्महत्या का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस

तेंदूखेड़ा थाना प्रभारी रावेंद्र बागरी ने बताया कि "जब हमें घटना की सूचना मिली तो हम मौके पर पहुंचे. खिड़की से देखा तो कमरे में तीनों लोगों के शव दिखे. दरवाजा खोलकर तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के कारणों की हम जांच कर रहे हैं. यह हत्या है या कुछ और इसका हम पता लगा रहे हैं. जांच में जो भी सामने निकलकर आएगा, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

