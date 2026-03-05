ETV Bharat / state

दमोह का खूनी नरपिशाच, हत्या के बाद पिया खून और खाया मांस

मध्य प्रदेश के दमोह में हैरान करने वाला मामला, युवक ने रॉड और हथौड़े से की हत्या,बाद में मृतक का पिया खून और खाया मांस.

DAMOH SHOCKING INCIDENT
हत्या के बाद युवक ने पिया खून और खाया मांस, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: शंकर दुबे

दमोह: मध्य प्रदेश में दमोह के समन्ना गांव से एक दिल दहला देने वाला सामने आया है. जहां पहले तो एक सनकी युवक ने एक किशोर की हथौड़ा मार कर हत्या कर दी. इसके बाद उसका खून पीकर मांस का खाया. यह नजारा देख लोगों की आंखें फंटी रह गई. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस और ग्रामीणों को भारी मशक्कत करना पड़ी.

सनकी युवक ने पहले रॉड फिर हथौड़े से मारा

दमोह के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम समन्ना में एक दिल दहला देने वाली तस्वीर ने लोगों को भयावह कर दिया है. दरअसल 16 वर्षीय किशोर भारत विश्वकर्मा होली के दूसरे दिन भाई दूज के मौके पर अपनी बहन के घर टीका लगवाने समन्ना गांव आया हुआ था. जहां गांव के एक सनकी युवक गुड्डा पटेल जो रास्ते में ही बैठा हुआ था. उसने बिना कुछ जाने समझे ही पहले युवक के सर पर लोहे की रॉड से हमला किया, उसके बाद उसके सिर पर लगातार हथौड़े मारकर उसकी नृशंस हत्या कर दी. आसपास देख रहे लोगों में चीख पुकार मच गई, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई कि वह आरोपी युवक को पकड़ ले.

दमोह में हैरान करने वाला मामला (ETV Bharat)

हत्या के बाद मृतक का पिया खून और खाया मांस

घटनाक्रम यहीं नहीं रुका था, हत्या करने के बाद आरोपी ने वहीं पर खड़े रहकर कुछ देर तक इंतजार किया. इसके बाद बार-बार झुककर वह मृतक के शरीर से खून पी रहा था. उसके बाद उसने वहीं पर बैठकर उसका मांस खाया. यह नजारा देख आसपास मौजूद भीड़ हक्की-बक्की रह गई. इसी बीच ग्रामीणों ने मामले की सूचना तुरंत देहात थाना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही पुलिस भी एकदम सकते में आ गई और तत्काल ही आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की.

हत्या के बाद पत्थर फेंकता और रॉड घुमाता रहा आरोपी

हालांकि तब तक युवक गांव की सड़क से निकलकर खुले मैदान में आ गया और उसे पकड़ने के लिए पुलिस और ग्रामीणों को काफी मशक्कत करना पड़ी. वह कभी पत्थर चलाता तो कभी रॉड घुमाता. जिससे पुलिस सहित ग्रामीण भी उसके पास जाने में कतरा रहे थे, लेकिन अंतत: किसी तरह पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया. मामले में नगर पुलिस अधीक्षक एचआर पांडे ने बताया कि "मृतक युवक भारत विश्वकर्मा दमोह की इमलिया चौकी स्थित ग्राम अर्थखेड़ा गांव का रहने वाला है.

भाई दूज पर टीका लगवाने आया था युवक, हुई हत्या

आज यानि गुरुवार को वह अपनी बहन से टीका लगवाने के लिए आया हुआ था. साथ ही आरोपी युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. किस स्थिति में उसने घटना को अंजाम दिया है, इसका डॉक्टर से परीक्षण कराया जा रहा है. बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी पहले भी जेल जा चुका है, पत्नी का हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, जिसकी सजा काटकर वह बाहर निकला था"

वहीं इस इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल हुआ है. लोग खुद तो घरों में कैद हैं, साथ ही अपने बच्चों और परिजनों को भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं. हालांकि पुलिस एहतियातन गांव में फिलहाल मौजूद है.

TAGGED:

DAMOH MURDER CASE
DAMOH YOUNG MAN MURDERED WITH ROD
DAMOH MAN DRANK BLOOD AND ATE FLESH
MP ACCUSED ATE FLESH AFTER MURDER
DAMOH SHOCKING INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.