दमोह में पागल कुत्ते का आतंक, 3 दिन में 18 लोगों को काटा, दहशत के कारण घरों में दुबके बच्चे
दमोह में 3 से 4 मोहल्ले में आवारा कुत्तों के झुंड से लोग दहशत में. पागत कुत्ते ने मचाया कोहराम. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:30 PM IST
दमोह : शहर के साथ पूरे जिले में कुत्ते लोगों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. दमोह शहर सहित जिलेभर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों ने लोगों को भयभीत कर दिया है. पिछले तीन दिन में दमोह शहर के एक ही वार्ड में पागल कुत्ते ने डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया. इसमें एक परिवार के दो से लेकर तीन सदस्य तक शामिल हैं. हाल यह है कि शिकायतों के बाद भी नगरपालिका ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.
एक ही मोहल्ले में 15 लोगों को बनाया शिकार
शहर के पुराना थाना क्षेत्र में रहने वाले प्रशांत वर्मा ने बताया "उनके पिता अजय वर्मा घर के बाहर थे. इस दौरान पागल कुत्ते ने आकर उन्हें काट लिया. मोहल्ले में अभी तक वह 10 से 15 लोगों को काट चुका है. कल ही दो बच्चों को काटा था. तीन दिन हो चुके हैं, लगातार कुत्ते के कारण लोग भयभीत हैं. नगर पालिका वाले हर बार यही कहते हैं कि कुत्ता पकड़ने आ रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने कुत्ते को नहीं पकड़ा है. अभी तक करीब 15 से अधिक लोगों को कुत्ता काट चुका है. इसमें 5 बच्चे और 8 से 10 बड़े लोग शामिल हैं."
घर से बाहर निकलने में डरने लगे शहरवासी
असाटी वार्ड में रहने वाली रंजीता चौरसिया ने बताया "उनकी बेटी पीहू पुराना थाना रोड पर जा रही थी. उसी दौरान एक कुत्ता आकर सीधा झपट गया और उसे काट लिया. उसने दो अन्य बच्चों को और एक दीदी को और काटा है. कल ही 4 से 5 लोगों को इस कुत्ते ने काट लिया. हम लोगों को घर से बाहर निकलने तक में डर लगता है. खासकर असाटी वार्ड, पुराना थाना एरिया में कुत्ते झुंड बनाकर बैठे रहते हैं. उस एरिया में बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी आते हैं. वहां पर पागल कुत्ते घूम रहे हैं लेकिन नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. मेरी बच्ची को जिस दिन कुत्ते ने काटा, ठीक दूसरे ही दिन मेरे बगल में ही 4 लोगों को कुत्ते ने काट लिया."
पूरे जिले के पीड़ित पहुंच रहे जिला अस्पताल
दमोह जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न सीएससी और पीएसी सेंट्रर्स कुल 21 सेंटर में डॉग बाइट के लिए वैक्सीनेशन के लिए अलग से व्यवस्था की गई है. उसके बाद भी यह हाल है कि अन्य स्थानों से लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए दमोह आ रहे हैं. इससे यहां पर काफी भीड़ हो रही है और लोगों को वैक्सीनेशन में काफी समय लग रहा है.
प्रभारी नर्स सीमा गुप्ता ने बताया "प्रतिदिन 60 से 70 डॉग बाइट के केस आ रहे हैं. किसी-किसी दिन तो यह संख्या 100 तक भी पहुंच जाती है. सभी सेंटरों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था है लेकिन वहां पर वैक्सीनेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है या क्या कारण है क्योंकि वहां के लोग यहां आ रहे हैं."
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नगरपालिका बना रहा बहाने दर बहाने
नगरपालिका लगातार लापरवाह रवैया अपनाए हुए है. पिछले 2 साल में मात्र एक टेंडर हुआ. इसमें वैक्सीनेशन और डॉग कैचर का अनुबंध था. तत्कालीन लेखपाल जितेंद्र पटेल का कहना है "2024 में उनके समय में टेंडर हुआ था. कितनी राशि का टेंडर हुआ था, यह बताना मुश्किल है. लेकिन लगभग 300 से 400 कुत्ते पकड़े गए होंगे. स्टैंडर्ड में कुत्तों का वैक्सीनेशन बढ़िया कर और उन्हें पकड़ने तक का ठेका शामिल था."
सफाई इंस्पेक्टर जावेद खान का कहना है "आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं. शीघ्र ही टेंडर हो जाएंगे. हमारे पास कुत्तों को और गायों को पकड़ने के लिए अलग से कोई दस्ता नहीं है." लेखपाल अनिल गुप्ता का कहना है "टेंडर की प्रक्रिया चल रही है. लेकिन उसके लिए नगर पालिका के पास किसी तरह का कोई बजट नहीं है. ऊपर से भी कोई बजट नहीं आया है."