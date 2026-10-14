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दमोह में पागल कुत्ते का आतंक, 3 दिन में 18 लोगों को काटा, दहशत के कारण घरों में दुबके बच्चे

दमोह जिला अस्पताल में डॉग बाइट के शिकार लोग ( ETV BHARAT )

दमोह : शहर के साथ पूरे जिले में कुत्ते लोगों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. दमोह शहर सहित जिलेभर में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामलों ने लोगों को भयभीत कर दिया है. पिछले तीन दिन में दमोह शहर के एक ही वार्ड में पागल कुत्ते ने डेढ़ दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया. इसमें एक परिवार के दो से लेकर तीन सदस्य तक शामिल हैं. हाल यह है कि शिकायतों के बाद भी नगरपालिका ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.

एक ही मोहल्ले में 15 लोगों को बनाया शिकार