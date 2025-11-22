दमोह में मौत बनकर दौड़ा लंपी वायरस, गौशालाओं में कई पशुओं की डेथ, अलर्ट पर हेल्थ डिपार्टमेंट
दमोह में तेजी से फैल रहा है लंपी वायरस, संक्रमित पशुओं से स्वस्थ्य पशुओं में फैल रही बीमारी, कई जानवरों की मौत.
Published : November 22, 2025 at 6:09 PM IST
दमोह: लंपी वायरस दमोह में अपना पैर तेजी से पसार रहा है. इस जानलेवा बीमारी को इस तरह से फैलता देख पशुपालक बेहद चिंतित हो गए हैं. हालात ये हो गए हैं कि एक पशु ठीक हो पाता कि इससे पहले दूसरे भी इससे प्रभावित हो जा रहे हैं. कई जगह से पशुओं के मरने की भी खबरें आई हैं. इसको लेकर जिला पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट हो गया है. विभाग ने इस बीमारी से बचाव के लिए एडवाइजरी भी जारी की है.
एक गौशाला से फैलनी शुरू हुई थी बीमारी
लंबे अंतराल के बाद दमोह में लंपी वायरस का प्रकोप एक बार फिर दिख रहा है. हाल ही में इस वायरस को सबसे पहले एक गौशाला में देखा गया. यह वायरस उन पशुओं से स्वस्थ पशुओं में फैल गया जो बाहर से गौशाला में ले गए थे. इस गौशाला में दो दर्जन से अधिक पशु लंपी वायरस से पीड़ित हैं. हालांकि कई जगह पर कुछ पशुओं के मरने की भी जानकारी सामने आई है. स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करके प्रभावित पशुओं का उपचार शुरू कर दिया है.
परजीवियों से पशुओं में फैलता है वायरस
पशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर रुपेश पटेल ने बताया कि "यह वायरस अभी गाय और भैंस में देखा जा रहा है. यह कैपरीपाॅक्स नामक वायरस से सभी पशुओं में फैलता है. इसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण मच्छर, मक्खी और जूं हैं. इन परजीवियों से ही यह वायरस पशुओं में फैलता है.
यह वायरस बीमार पशुओं से स्वस्थ पशुओं में फैलता है. इसके लिए सबसे जरूरी है कि स्वस्थ पशुओं को बीमार पशुओं से दूर रखा जाए और जो भी पशु बीमारी से ग्रसित हैं उनका तत्काल वैक्सीनेशन किया जाए. इस वायरस का असर करीब 9 दिन तक रहता है. उसके बाद यह धीरे-धीरे कम होने लगता है."
पशु के चमड़ी से फैलनी शुरू होती है बिमारी
विभाग के ही एक अन्य डॉक्टर अमर प्रजापति बताते हैं कि "यह वायरस मुख्य रूप से चमड़ी से फैलना शुरू होता है. चमड़ी में छोटी-छोटी गांठे बनती हैं, जो बाद में बड़ी हो जाती हैं. पशुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है. कई बार यह गांठे श्वसन नली में चली जाती हैं. जिससे घातक स्थिति बन जाती है. यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो पशु की मौत भी हो जाती है.
इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पशुओं की इम्युनिटी को अच्छा रखा जाए. यदि इम्युनिटी कमजोर होगी तो पशु उसकी चपेट में जल्दी आएगा और उसकी मौत भी हो सकती है. जिन पशुओं की इम्युनिटी अच्छी होती है वह इससे जल्दी ठीक हो जाते हैं."
पशुओं के उपचार में जुटा पशु चिकित्सा विभाग
पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉक्टर वी के असाटी ने बताया कि "जैसे ही जानकारी मिली तो तत्काल टीम को भेजा गया और पशुओं का उपचार किया गया. जिन पशुओं में लंपी वायरस पाया गया है उनका पहले वैक्सीनेशन किया जा चुका था, लेकिन यह वायरस जो निराश्रित पशु बाहर से गौशाला लाए गए थे.
उनमें यह वायरस मौजूद था और उन्हीं से स्वस्थ पशुओं में फैला है." डॉक्टर असाटी ने कहा है कि जिन भी पशुओं में इस वायरस के लक्षण दिखाई दें तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित पशु स्वास्थ्य केंद्र में दें और सावधानी के तौर पर बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग कर दें.