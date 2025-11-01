ETV Bharat / state

16 क्विंटल वजनी बागेश्वर बाबा का रथ चोटी से खींचेंगे 'बली', धीरेंद्र शास्त्री ने दिया न्यौता

दमोह के बद्री विश्वकर्मा 183 किलोमीटर तक चोटी से खींचेंगे रथ, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने का धीरेंद्र शास्त्री ने दिया निमंत्रण.

DAMOH KHALI PULLED RATH
बुंदेलखंड के खली चोटी से खींचेंगे रथ (file photo (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दमोह: बुंदेलखंड के खली के नाम से मशहूर बद्री विश्वकर्मा एक बार फिर बाबा बागेश्वर धाम के लिए अपनी चोटी से करीब 16 क्विंटल वजन का रथ खींचने जा रहे हैं. सनातन हिंदू एकता के लिए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री 7 नवंबर को दिल्ली से एक पद यात्रा आरंभ कर रहे हैं. यह पद यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए करीब 183 किलोमीटर का सफर तय करके मथुरा में 16 नवंबर को समाप्त होगी. रथ यात्रा की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. पंडित शास्त्री के लाखों भक्त बागेश्वर धाम और दिल्ली पहुंच चुके हैं.

बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होंगे खली

इस रथ यात्रा को और भव्यता प्रदान करने के लिए बाबा बागेश्वर के एक संदेश पर अब बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं. खली बद्री विश्वकर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी करके इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि "पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन का परचम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फहराया है. लोगों को सनातन का ज्ञान दिया है और उनका पदयात्रा में शामिल होने का संदेश प्राप्त हुआ है. जिसे वह अपना सौभाग्य मानते हैं."

दमोह के खली को पदयात्रा में शामिल होने का मिला न्यौता (ETV Bharat)

चोटी से बद्री खींचेंगे 16 क्विंटल वजनी रथ

दिल्ली से 7 नवंबर को प्रारंभ होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में लाखों भक्तों के साथ करीब 16 क्विंटल वजन का एक रथ भी चलेगा. जिसमें बालाजी सरकार की एक प्रतिमा लोगों के दर्शनार्थ और पूजन के लिए विराजमान की जाएगी. इसी रथ को बद्री अपने बालों की चोटी से खींचकर दिल्ली से मथुरा तक ले जाएंगे. खली ने कहा है कि "यह पदयात्रा गाय को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिलाने और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए की जा रही है."

रियलिटी शो में दिखा चुके हैं प्रतिभा

बद्री विश्वकर्मा इंडिया गॉट टैलेंट सहित सोनी, कलर्स और कई अन्य टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शोज में अपनी दमदार प्रस्तुति देकर अपना जौहर दिखा चुके हैं. इसके अलावा वह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी दमोह से लेकर अयोध्या तक करीब 500 किलोमीटर तक एक रथ को अपनी चोटी से खींचकर ले गए थे. अब उनकी यह दूसरी यात्रा है, जिसमें वह रथ को चोटी से खींचेंगे.

TAGGED:

DAMOH NEWS
SANATAN HINDU UNITY PADYATRA
DAMOH KHALI PULLED RATH HAIR BRAID
BABA BAGESHWAR RATH YATRA DELHI
DAMOH KHALI PULLED RATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कांग्रेस भी करेगी SIR सर्वे, कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क, घर-घर जाकर भरेंगे फॉर्म

बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को मुस्लिम समुदाय का सपोर्ट, दिल्ली से वृंदावन धाम तक साथ चलेंगे

छिंदवाड़ा में मकान और कचरा कलेक्शन टैक्स बढ़ा, बिना सुविधाओं के टैक्स लेने का आरोप

उज्जैन की सुपर टैलेंटेड गर्ल नियति का दिमाग कैलकुलेटर से फास्ट, 5 साल में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.