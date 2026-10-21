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दमोह में 200 साल पुराना कंकाली मां का दिवाला, जानिए जवारे बोने का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व

दमोह में 200 साल पुराना कंकाली मां का दिवाला ( ETV Bharat )

दमोह: बुंदेलखंड में प्रत्येक त्यौहार का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसके महत्व काफी गहरे हैं. नवरात्रि वैसे तो साल में चार बार आती है, लेकिन दो बार चैत्र एवं अश्विन में होने वाली नवरात्रि को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है. क्योंकि इन दोनों ही नवरात्रि में ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले विकार और रोगों के कारण लोग बीमार पड़ते हैं. इसी कारण से इन दोनों नवरात्रियों को विशेष महत्व दिया गया है. महत्व केवल उपवास और पूजा अर्चना का ही नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है.

दो शताब्दी पुराना दिवाला दमोह नगर का सर्वाधिक पुराना दिवाला मां कंकाली माई का है. जो असाटी वार्ड में स्थित है. करीब पांचवीं पीढ़ी अब इस दिवाले की सेवा कर रही है. यह दिवाला 200 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है. नवरात्रि पर्व पर यहां भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है. इस दिवाले पर न तो कोई टोना टोटका होता है न कोई तंत्र-मंत्र किया जाता है. केवल श्रद्धा भाव से मां की आराधना और जवारों की सेवा और पूजन अर्चन किया जाता है.