दमोह में 200 साल पुराना कंकाली मां का दिवाला, जानिए जवारे बोने का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व
दमोह में मौजूद सैकड़ों साल पुराने कंकाली मां के दिवाला की कहानी, हजारों श्रद्धालु करते हैं जवारों की सेवा. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:04 PM IST
दमोह: बुंदेलखंड में प्रत्येक त्यौहार का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है. सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसके महत्व काफी गहरे हैं. नवरात्रि वैसे तो साल में चार बार आती है, लेकिन दो बार चैत्र एवं अश्विन में होने वाली नवरात्रि को सर्वाधिक प्रधानता दी गई है. क्योंकि इन दोनों ही नवरात्रि में ऋतु परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन के कारण होने वाले विकार और रोगों के कारण लोग बीमार पड़ते हैं. इसी कारण से इन दोनों नवरात्रियों को विशेष महत्व दिया गया है. महत्व केवल उपवास और पूजा अर्चना का ही नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है.
दो शताब्दी पुराना दिवाला
दमोह नगर का सर्वाधिक पुराना दिवाला मां कंकाली माई का है. जो असाटी वार्ड में स्थित है. करीब पांचवीं पीढ़ी अब इस दिवाले की सेवा कर रही है. यह दिवाला 200 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया जाता है. नवरात्रि पर्व पर यहां भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है. इस दिवाले पर न तो कोई टोना टोटका होता है न कोई तंत्र-मंत्र किया जाता है. केवल श्रद्धा भाव से मां की आराधना और जवारों की सेवा और पूजन अर्चन किया जाता है.
हरा, पीला और सफेद जवारे
यहां के पंडा 80 वर्षीय चंदूलाल चौरसिया बताते हैं कि उनके पिता मुन्नीलाल चौरसिया और उनके दादा बल्ले चौरसिया से भी काफी पुराना यह दिवाला है. अब उनके लड़के और नाती भी हो गए हैं. यहां उनकी पांचवीं पीढ़ी सेवा कर रही है. नगर के वरिष्ठ पुरोहित पंडित चंद्र गोपाल पौराणिक बताते हैं कि नवरात्रि पर्व संधि काल का पर्व है. इसलिए इन दोनों पर्व पर जवारे बोने का विशेष महत्व है. जवारों के तीन रूप होते हैं. जिनमें हरा, पीला और सफेद हो जाते हैं. इन्हें महाकाली, महालक्ष्मी मां सरस्वती का प्रतीक माना जाता है.
क्या है जवारे का वैज्ञानिक महत्व
ऋतु परिवर्तन में बीमारियां बढ़ती हैं, उपवास रखने से इन बीमारियों से लड़ने में काफी सहायता मिलती है. ऐसे समय में जवारों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा उपवास के दौरान उनके सानिध्य में रहने से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है. इसके अलावा इसके रस में विटामिन ए, सी, ई, के, बी-कॉम्प्लेक्स के साथ-साथ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और अमीनो एसिड होता है.
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जवारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और खून की कमी को दूर करता है. नगर के एक अन्य पुरोहित महेंद्र दुबे शास्त्री बताते हैं कि जवारे को सृष्टि की पहली फसल माना गया है. इसलिए इसे पूर्ण अन्य भी कहते हैं. इससे कृषि के उत्पादन का भी अनुमान लगाया जाता है. अगर जवारे पूर्ण रूप से हरे और तेजी से वृद्धि करते हैं तो यह माना जाता है कि इस साल फसल अच्छी आएगी. अगर वह पीले पड़ रहे हैं या सूख रहे हैं तो इसे दुर्भिक्ष का प्रतीक माना जाता है.