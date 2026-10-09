दमोह व सागर को जोड़ने वाला झलोन ब्रिज दो हिस्सों में बंटा, सवा साल से 25 हजार ग्रामीण परेशान
दमोह जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर व्यारमा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, मरम्मत की राशि मंजूर, काम अब तक शुरू नहीं. रिपोर्ट- शंकर दुबे
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:41 PM IST
दमोह : सागर और दमोह जिले को जोड़ने वाला झलोन का टूटा हुआ पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इस कारण न तो टाइगर रिजर्व में सैलानी आ पा रही है और न ही ग्रामीणों को आवागमन सुलभ हो पा रहा है. झलोन ग्राम में व्यारमा नदी पर बने पुल को टूटे हु 14 महीने से अधिक हो चुके हैं. यह पुल वर्ष 31 जुलाई 2025 को भारी बारिश के करण टूट गया था. संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की विधानसभा क्षेत्र में यह पुल आता है. कैबिनेट ने कई निर्माण कार्यों सहित इसी साल जुलाई में इस पुल के लिए 41 करोड़ 43 लख मंजूर किए. बारिश के बाद पुल का निर्माण शुरू होना था लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका.
टूटे पुल के कारण 18 गांवों के लोग परेशान
टूटे पुल के कारण डेढ़ दर्जन गांव झापन, लकलका, सूरादेही, कुदपुरा, बैरागढ़, टिपनी, औरियामाल, धनेटा ससना, झाकरपार, नयाखेड़ा आदि ग्रामों के करीब 25 हजार से अधिक लोग प्रभावित हैं.पुल टूटने के कारण ग्रामीण लगभग 22 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करके मुख्य मार्ग तक पहुंच रहे हैं. इनमें से कुछ गांवों के लोग अपनी उपज बेचने के लिए पाटन जाते हैं लेकिन पुल टूटने के कारण उन्हें अब लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है. ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए या तो दमोह आना पड़ता है या फिर तेंदूखेड़ा जाना पड़ता है.
टूटे पुल के कारण युवाओं के विवाह रुके
जाझलौन ग्राम के रूपसिंह और भीकम सिंह बताते हैं "इन सभी ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर आबादी पूरी तरह कृषि पर आश्रित है. उसके बाद छोटी-मोटी होटल, चाय पानी की दुकानें हैं, जो सैलानियों के भरोसे चलती हैं. लेकिन एक साल से ज्यादा का समय हो गया है. पुल टूटने के कारण इस क्षेत्र में सैलानी नहीं आ पा रहे हैं, जिससे धंधा पूरी तरह ठप है. वर्ष 1983-84 में यहां पर पुल बना था."
एक अन्य ग्रामीण प्रताप पटेल कहते हैं 14 महीने से टूटा हुआ पुल कई गांवों के लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है. यदि कोई बीमार पड़ जाए तो दमोह ले जाना पड़ता है. रिश्तेदारी में आना-जाना भी नहीं हो पाता है. कई लोगों के तो रिश्ते केवल इसलिए टूट गए, क्योंकि पुल टूटा होने के कारण वह गांव में नहीं पहुंच पाए.
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टेंडर आ तो गए, अभी खुले नहीं
इसी साल जुलाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पुल के लिए राशि स्वीकृत की गई थी. तब पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र रहली से विधायक गोपाल भार्गव ने ट्वीट करके मामले की जानकारी सार्वजनिक करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया था. इस मामले में एमपीआरडीसी के प्रबंधक डीएम तंतुवाय का कहना है "पुल निर्माण के लिए टेंडर बुलाए गए हैं. टेंडर आए हैं लेकिन अभी खुले नहीं है. जब टेंडर खुलेंगे और ठेका हो जाएगा. उसके बाद ही पुल का निर्माण शुरू हो सकेगा."