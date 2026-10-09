ETV Bharat / state

दमोह व सागर को जोड़ने वाला झलोन ब्रिज दो हिस्सों में बंटा, सवा साल से 25 हजार ग्रामीण परेशान

दमोह की व्यारमा नदी पर बना पुल सवा साल से क्षतिग्रस्त ( ETV BHARAT )

दमोह : सागर और दमोह जिले को जोड़ने वाला झलोन का टूटा हुआ पुल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है. इस कारण न तो टाइगर रिजर्व में सैलानी आ पा रही है और न ही ग्रामीणों को आवागमन सुलभ हो पा रहा है. झलोन ग्राम में व्यारमा नदी पर बने पुल को टूटे हु 14 महीने से अधिक हो चुके हैं. यह पुल वर्ष 31 जुलाई 2025 को भारी बारिश के करण टूट गया था. संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की विधानसभा क्षेत्र में यह पुल आता है. कैबिनेट ने कई निर्माण कार्यों सहित इसी साल जुलाई में इस पुल के लिए 41 करोड़ 43 लख मंजूर किए. बारिश के बाद पुल का निर्माण शुरू होना था लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका.

टूटे पुल के कारण 18 गांवों के लोग परेशान