85 साल के नेता मंच पर लेटे, खली ने आंखों पर पट्टी बांध चारों तरफ फोड़े 25 नारियल

दमोह में जगनिक महोत्सव का आयोजन, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया दिखाया साहस, देखिए नेता जी का खास वीडियो.

KUSUMARIA SHOWED COURAGE
पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया दिखाया साहस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
दमोह: मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी के नेता रामकृष्ण कुसमारिया की बात करें, तो उनकी उम्र 85 साल हो चुकी है. लेकिन अपने गृह ग्राम दमोह जिले के हटा के सकोर में आयोजित जगनिक महोत्सव में उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि 25 साल का जवान भी न कर पाए. दरअसल, कार्यक्रम में बुंदेलखंड के खली के नाम से मशहूर बद्रीप्रसाद विश्वकर्मा ने आंखों पर पट्टी बांधकर रामकृष्ण कुसमारिया को जमीन पर लिटाया और उनके चारों तरफ एक-एक कर के 25 नारियल फोड़े. बद्री प्रसाद के कारनामे तो लोग देखते रहते हैं, लेकिन 85 साल के नेता की दिलेरी और साहस देखकर वहां मौजूद बूढ़े और जवान देखते ही रह गए.

जगनिक महोत्सव का आयोजन

दमोह जिले के सकोर गांव में चल रहे महाकवि जगनिक महोत्सव के अंतिम दिन एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे लोगों को देखने मिले. कार्यक्रम में बुंदेलखंड के खली के नाम से मशहूर बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने ऐसे कारनामे कर दिखाएं, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं. जब बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने आंखों पर पट्टी बांधकर नारियल फोड़ने का करतब दिखाने के लिए मंच पर दर्शक वर्ग में से किसी व्यक्ति को बुलाया कि वह जमीन पर लेट जाएं और उसके चारों तरफ नारियल रखकर आंखों पर पट्टी बांधकर वह हथौड़े से नारियल फोड़ेंगे, तो लोग डर के मारे इधर-उधर देखने लगे. मंच पर जाने को तैयार नहीं हुए.

दमोह में जगनिक महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया दिखाया साहस

तब पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया खुद मंच पर पहुंच गए. वहां मौजूद लोग यह देखकर हैरान रह गए कि 85 साल की उम्र में नेताजी यह क्या करने जा रहे हैं. लेकिन रामकृष्ण कुसमरिया बिना डरे और घबराए जमीन पर लेटे और उनके चारों तरफ 25 नारियल रखे गए. फिर बद्री प्रसाद विश्वकर्मा ने आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ ही पलों में एक-एक नारियल हथोड़ा से फोड़ दिए. इस दौरान सब अचंभित थे कि कहीं कोई घटना न घट जाए.

85 years old BJP Leader Ramkrishna Kusmaria showed courage stunt
पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसुमरिया दिखाया साहस (ETV Bharat)

बुंदेलखंड के खली का टैलेंट और बुजुर्ग मंत्री की दिलेरी देखने लायक थी. गौरतलब है कि ग्राम सकोर में जन्मे महाकवि जगनिक ने आल्हा खंड की रचना की थी. उनकी स्मृति में ये महोत्सव आयोजित किया जाता है. कार्यक्रम के अंतिम दिन आज मां हरसिद्धि अखाड़े और खली ग्रुप ने हैरतअंगेज कारनामों का प्रदर्शन किया.

खली भी बुजुर्ग नेता की दिलेरी देख हुए हैरान

बुंदेलखंड के खली के नाम से मशहूर बद्रीप्रसाद विश्वकर्मा भी 85 साल के बुजुर्ग नेता की दिलेरी देखकर उनके 110 साल जीने की कामना करते नजर आए. उन्होंने कहा कि "मैंने आंखों में सुई और मोमबत्ती डालकर फिर आंखों पर पट्टी बांधकर रामकृष्ण कुसमारिया को मंच पर लिटाया. उनकी उम्र 85 साल की है. उनकी दिलेरी और साहस की क्या बात की जाए. ऐसे बुंदेलखंड के बब्बर शेर के चारों तरफ 25 नारियल हथौड़े से फोड़े. मैं कामना करता हूं कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और 110 साल तक जिएं."

