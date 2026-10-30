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दबे पांव कमरे में घुसा सियार, 6 माह की बच्ची को जबड़े में दबाया, मौत से लड़ मां ने बचाई बेटी की जान

सियार ने बच्ची पर हमला किया ( Getty Image )

दमोह: कहते हैं की मां की ममता की आगे ईश्वर को भी हार मानना पड़ती है, फिर जंगली जानवर की विसात ही क्या है. जी हां ऐसा ही एक घटनाक्रम रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के सर्रा रेंज के दूधिया गांव से सामने आया है. यहां पर एक खूंखार सियार 6 माह की मासूम को जब जबड़े में दबाकर ले जा रहा था. तभी मां की ममता के आगे उसे हार मानना पड़ी. मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन अंतत: उसने अपनी बच्ची को बचा ही लिया.

दबे पांव कमरे में घुसा सियार