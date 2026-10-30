दबे पांव कमरे में घुसा सियार, 6 माह की बच्ची को जबड़े में दबाया, मौत से लड़ मां ने बचाई बेटी की जान
दमोह में मां की ममता के आगे एक जंगली जानवर को भी माननी पड़ी हार, मां ने सियार से लड़कर बच्ची को बचाया. दोनों अस्पताल में भर्ती. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:05 PM IST
दमोह: कहते हैं की मां की ममता की आगे ईश्वर को भी हार मानना पड़ती है, फिर जंगली जानवर की विसात ही क्या है. जी हां ऐसा ही एक घटनाक्रम रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के सर्रा रेंज के दूधिया गांव से सामने आया है. यहां पर एक खूंखार सियार 6 माह की मासूम को जब जबड़े में दबाकर ले जा रहा था. तभी मां की ममता के आगे उसे हार मानना पड़ी. मां ने अपनी बच्ची को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई, लेकिन अंतत: उसने अपनी बच्ची को बचा ही लिया.
दबे पांव कमरे में घुसा सियार
बताया जा रहा है कि दमोह के दूधिया ग्राम निवासी सुनील पारदी सुबह 5:00 बजे शौच क्रिया करने के लिए जब घर से बाहर गया तो, वह बाहर से दरवाजा बंद करना भूल गया. इसी मौके का फायदा एक सियार ने उठाया. वह दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ और वहां पर सो रही एक छह माह की मासूम बच्ची प्रियंका को जबड़े में दबाकर दवे पांव भागने लगा, लेकिन सियार के दांत चुभते ही बच्ची जोर-जोर से रोने लगी और उसके चीखने की आवाज सुनकर उसके बगल में ही सो रही उसकी मां 29 वर्षीय सपना तुरंत उठी और सियार से भिड़ गई.
बच्ची को सियार से बचा लाई मां
हालांकि सियार ने बच्ची को छोड़ने की बजाय उस पर ही हमला कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और उसके शरीर में कई जगह सियार के पंजे और दांतों से गंभीर जख्म हो गए है, अंत में महिला ने किसी तरह सियार को वहां से भगा दिया और अपनी मासूम बच्ची को बचा लिया. हालांकि इस घटना में मां और बेटी दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जब घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो उन्होंने तुरंत ही दोनों मां बेटी को स्थानीय तेंदूखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.
बच्ची और मां को जबलपुर किया रेफर
वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए उन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. उधर घटना की जानकारी मिलते ही तेंदूखेड़ा अनुविभागीय अधिकारी सीजी गोस्वामी मौके पर पहुंच गए और परिजनों से बातचीत की. अस्पताल में महिला का हाल-चाल जाना. तो दूसरी ओर वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायल मां बेटी के संबंध में जानकारी प्राप्त की.
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गर्दन, पैर-हाथ में आई चोट, मिलेगी मुआवजा राशि
सर्रा रेंज के रेंजर संजीव रंजन ने बताया कि "दोनों घायल मां बेटी का इलाज जबलपुर में चल रहा है. घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है. घायलों के लिए जो भी मुआवजा या राहत राशि है, उसका प्रकरण भी तैयार किया जा रहा है." वहीं दूसरी ओर एसडीएम सीजी गोस्वामी ने बताया कि "दोनों मां बेटी को बेहतर उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं. इस संबंध में मेडिकल कॉलेज जबलपुर को भी निर्देशित किया गया है और उनका हर तरह से उपचार करने के लिए कहा है. अभी मां बेटी की हालत स्थिर है और सियार के हमले में गर्दन, हाथ, पैर आदि कई जगह जख्म हुए हैं."