ETV Bharat / state

बुंदेलखंड को बड़ी सौगात, जल्द शुरू होगी हवाई सेवा, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

यहां पर कई ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध हैं, लेकिन लोग यहां पर पहुंच नहीं पाते हैं. प्रदेश सरकार ने एक खाका तैयार किया है जिसमें अब पर्यटन के लिए स्थानीय एवं बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए सुलभ एवं सहज हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी. इस सेवा की शुरुआत शीघ्र ही प्रोफार्मा तैयार होने के बाद की जाएगी.

दमोह : तीर्थ एवं पर्यटन से भरे बुंदेलखंड के लोगों को शीघ्र ही हवाई सेवा का लाभ मिलेगा. जिसमें दमोह, छतरपुर, जबलपुर, ओरछा, खजुराहो सहित स्थानीय स्तर पर भी लोगों को हवाई सफर करने का मौका मिलेगा. प्रदेश सरकार जल्द ही इसकी शुरुआत करने जा रही है. जबेरा विधायक एवं प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया को बताया कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की प्रबल उपस्थिति है.

जबलपुर से बुंदेलखंड तक चलेगी हेलीकॉप्टर (ETV Bharat)

कुंडलपुर और बांदकपुर तक हेलीकॉप्टर सेवा

मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि "जहां पर हवाई सेवाएं हैं वहां तक लोग आ जाते हैं, लेकिन गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को साधन न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है. जिसके तहत पर्यटन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा. हवाई जहाज से जबलपुर तक आने वाले पर्यटकों को दमोह के कुंडलपुर और बांदकपुर के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाएगा."

इन लोगों को मिलेगा फायदा

इसी तरह दमोह से खजुराहो, ओरछा तथा वहां से आसपास के स्थानों पर जाने के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसका मकसद यही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और उन्हें यह सहज उपलब्ध हो सके. ताकि इसका लोग भरपूर फायदा उठा सकें. वृद्ध एवं दिव्यांग लोग जो ज्यादा सफर नहीं कर सकते हैं उनके लिए यह सुविधा कारगर साबित होगी. इसके अलावा इस सुविधा से जिनके पास समय की कमी है, वह जल्दी से जल्दी घूम सकेंगे. उनके लिए हवाई सेवा मील का पत्थर साबित होगी.

ग्रामीण और पर्यटकों को असुविधा से मिलेगी मुक्ति

बुंदेलखंड पूरी तरह से कृषि पर आधारित क्षेत्र है. यहां पर बड़े उद्योग धंधे नहीं है. लेकिन तीर्थ एवं पर्यटन स्थल भरपूर हैं. जहां पर लोग आना चाहते हैं और आते भी हैं, लेकिन अपर्याप्त सुविधाएं और सड़कों के अभाव के कारण लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में हवाई सेवा शुरू होने का सीधा लाभ यहां के लोगों को मिलेगा. रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे ही साथ ही पर्यटन की दृष्टि से सरकार को भी अच्छी खासी आमदनी हो सकेगी.