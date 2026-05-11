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इंसानियत फिर शर्मसार, कैसे डाल देते हैं कचरा गाड़ी में लाश, हिंदुस्तान का दिल कहां है!

उसके बाद शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरु हुई, जिसमें कचरा गाड़ी में ले जाकर उसे ट्रंचिग ग्राउण्ड में गड्ढा बनाकर दफना दिया गया. क्षेत्र के विधायक और मंत्री धर्मेन्द्र लोधी का कहना है "हम इस पूरे प्रकरण की जांच करवा रहे हैं, जो भी इसका जिम्मेदार होगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

कचरे की गाड़ी से ट्रंचिग ग्राउंड तक का मामला नहीं है. 6 दिन तक इस लावारिस शख्स का शव बगदरी के जंगल में पड़ा रहा. जब डिकम्पोज की स्थिति में आने लगा. तब एक पुलिस कर्मी की निगाह पड़ी और तेंदूखेड़ा थाना क्षत्र की पुलिस ने पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया. वहां भी दो दिन प्रतीक्षा इस बात की हुई कि पहचान हो जाए. लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी.

हर साल मध्य प्रदेश के एक जिले से कचरे में किसी का शव उठाने की खबर आती है. हर बार मानवता शर्मसार होती है. इस बार तो कचरा गाड़ी शव लिए कचरे के ढेर तक पहुंच गई. ईटीवी भारत ने जब इस बारे में जब क्षेत्र के विधायक और मंत्री धर्मेन्द्र लोधी से बात की तो उन्होंने कहा "इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं."

दमोह के तेंदूखेड़ा में पहले कचरा गाड़ी में डाला गया शव फिर उसका ट्रंचिग ग्राउण्ड में दफनाया जाना, कई सवाल खड़े कर रहा है. संवेदना के न्यूनतम सूचकांक पर पहुंचे सिस्टम में लाशें कचरा क्यों मान ली जा रही हैं. क्या ये केवल समय पर शव वाहन ना मिल पाने की मजबूरी है. जबकि मध्यप्रेदश में निःशुल्क मुक्ति वाहन योजना सालभर पहले से लागू है.

भोपाल : एक शव, जिसकी शिनाख्त नहीं पा रही हो. पुलिस के दस्तावेजों में लंबी पड़ताल के बाद जिसे लावारिस लिख दिया गया. चार-पांच दिन पुरानी भले ही वो लाश सड़ चुकी हो, क्या वो कचरा हो जाती है. कहने को कह दिया जाता है कूड़े सा जीवन. लेकिन संविधान भी आर्टिकल 21 के साथ किसी भी नागरिक को गरिमा से जीने के अधिकार के साथ उसकी उतनी ही सम्मानजनक अंतिम विदाई का अधिकार देता है.

मानवता हर बार शर्मसार होती है. लेकिन हैरत की बात ये है कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले हर साल सामने आते जाते हैं. ग्वालियर में तो बिल्कुल ऐसी ही घटना दो साल पहले हुई थी. शव इसी तरह मिला मिला और उसे एम्बुलेंस और शव वाहन नहीं मिलने की स्थिति में कचरा गाड़ी मे डालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया था.

कचरा गाड़ी से शव को गांव भिजवाया

दमोह जिले में ही इस तरह की घटना पहले भी सामने आई है. दमोह में हत्या हो जाने के बाद देवेन्द्र लोधी नामक शख्स को कचरा गाड़ी में डालकर गांव पहुंचाया गया था. ये घटना दमोह के हटा की है. ये बीते साल सितम्बर की घटना है. इसी तरह से बुंदेलखंड के ही पन्ना जिले में बिजली गिरने से हुई युवक की मौत के बाद उसे कचरा गाड़ी में डालकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था.

मालवा में भी ओंकारेश्वर से लेकर देवास तक कचरा गाड़ी में शवों को ले जाए जाने के मामले में 2021 से 2023 के बीच सामने आते रहे हैं. इसी तरह से सीहोर के बुधनी में भी 2023 में एक मामला सामने आया था, जिसमें कचरा गाड़ी में महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. इसमें ज्यादातर मामलों में ये हुआ कि समय पर मुक्ति वाहन मिल ही नहीं पाया.

इंदौर में जिंदा बुजुर्ग को कचरा गाड़ी से छोड़ा

जनवरी 2021 की घटना है, इससे पूरे देश में क्लीन सिटी की छवि को धब्बा लगा था. इस घटना में नगर निगम के कर्मचारियों ने कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रहने वाले बेसहारा बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में भरा था और शहर के बाहर हाईवे पर छोड़ दिया था. कुछ जागरुक लोगों ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया था. बाद में मुख्यमंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन भी लिया था और ये बुजुर्ग समम्मान अपनी जगह वापस भेजे गए थे.

बारिश में खड़े रहे शव वाहन, फिर मिली हरी झंडी

मार्च 2025 में मध्य प्रदेश में मुक्ति वाहन योजना लांच कर दी गई थी. लेकिन 3 महीने तक ये वाहन एक मैदान में खरीदी के बाद खड़े रहे. जुलाई में कहीं जाकर इन वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई और अलग अलग राज्यों में इन्हें भेजा गया. कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा कहती हैं "लापरवाही और असंवेदनशीलता तो यहीं से दिखाई दे जाती है कि जब छोटे जिलों में कहीं साइकिल पर कहीं कचरा गाड़ी पर शव ले जाए जा रहे थे, तब सरकार ने खरीद कर भी शव वाहनों को डम्प करके मैदान में खड़ा कर दिया था. संवेदनशीलता होती तो सरकार समारोहपूर्वक हरी झंडी पहंचाने के बजाए जहां जरूरत है, वहां इन शवों को जल्द से जल्द पहुंचाई जाती."

निःशुल्क मुक्ति वाहन योजना किस काम की

मध्य प्रदेश में बीते साल ही जुलाई में निः शुल्क मुक्ति वाहन योजना शुरू की गई. 150 वाहन पूरे प्रदेश में उपलब्ध करवाए गए. इसमें जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज है, वहां 4 शव वाहन और जहां जिला चिकित्सालय है, वहा पर दो शव वाहन दिए गए. इस योजना को इस मकसद से चालू किया गया था कि आर्थिक रुप से कमजोर परिवारों में अगर किसी प्रियजन का निधन हो जाता है तो उनका अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से हो सके. उन्हें सहायता मिल सके. इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया. सवाल ये है कि जब बंदोबस्त है तो शव वाहन क्यों नहीं पहुंच पा रहे. क्या आबादी के हिसा से उनकी संख्या अब भी कम है. या सिस्टम में बड़ी गलती का नतीजा है.