ETV Bharat / state

दमोह में गुफाओं के अंदर हैं गुफाएं, पत्थरों पर दिखते हैं लाल रंग के शेर-बिच्छुओं के शैलचित्र

दमोह की पहाड़ियों पर हैं अद्भुत गुफाएं, मिट्टी और पानी के भराव से हो रही है संकरी, संरक्षण कर बनाया जा सकता है पर्यटन स्थल.

DAMOH HILLS CAVES
दमोह में पहाड़ियों पर है अद्भुत गुफाएं (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दमोह: शहर से लगभग 15 किमी दूर बांदकपुर के निकट ग्राम गुंजी और नोनपानी के मध्य पहाड़ियों पर अद्भुत गुफाएं मौजूद हैं. यहां एक गुफा के अंदर कई अन्य गुफाएं हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं. इन गुफाओं पर आकर्षक शैलचित्र भी बने हैं. दमोह पुरातत्व और पर्यटन विविधताओं से भरा पड़ा है. स्थानीय लोगों के लिए ये सब चीजें आम हैं. लेकिन बाहर से जो पर्यटक यहां आते हैं, वे इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं.

गुफा तक पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती है पहाड़ी

दमोह में पहाड़ियों के बीच मौजूद अद्भुत गुफाओं तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क मार्ग से करीब 2 किमी तक पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ी पर चढ़ाई करनी पड़ती है. ग्रामीण बताते हैं कि इस गुफा के रास्ते लंबे हैं. ये अन्य गुफाओं से जुड़े हो सकते हैं, जो शोध का विषय हैं. यदि पुरातत्व विभाग यहां पहुंच मार्ग, सफाई और सुरक्षा उपलब्ध करा दे, तो लोग यहां शोध के लिए पहुंच सकते हैं. जिससे गुफाओं का प्राचीन इतिहास सामने आ सकता है.

दमोह में गुफाओं के अंदर हैं गुफाएं (ETV Bharat)

संकरी होती जा रही है गुफा

पहाड़ पर बनी प्राकृतिक गुफा को देखकर लगता है कि यह अंदर बहुत दूर तक फैली है. लेकिन कई जगह पर मिट्टी जम गई है. गुफा के कुछ मुहाने आधे-अधूरे बंद हो गए हैं. साथ ही पहाड़ से पत्थर के धंसने का भी डर बना रहता है. समय के साथ-साथ इन गुफाओं का स्वरूप संकरा होता जा रहा है, लेकिन अंदर आज भी अलग-अलग रास्तों की झलक मिलती है, जिसकी संरक्षण की जरूरत है.

गर्मी में भी गुफा के अंदर रहती है ठंडक

स्थानीय निवासी तुलसीराम तिवारी ने बताया कि "पहले लोग गुफा के भीतर काफी दूर तक जाते थे, लेकिन अब गुफा के मार्ग में मिट्टी और पानी के भराव से रास्ता संकरा हो गया है. गुफा की शुरुआत में खुला स्थान है, फिर छोटे छोटे रास्ते दिखाई देते हैं. गर्मी के मौसम में यहां बहुत ठंडक रहती है. फिलहाल यहां पानी भरा है. अंदर जहरीले जीव जंतुओं के होने का खतरा भी रहता है."

पर्यटन के रूप में हो सकता है विकसित

स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर केवल गुफाएं ही नहीं है, बल्कि पहाड़ के पत्थरों पर कई तरह के चित्र भी बने हुए हैं. ये चित्र इस बात के संकेत हैं कि इन गुफाओं में कभी लोग रहा करते होंगे. पत्थरों पर गीला कपड़ा रगड़ने पर तेंदुआ, भालू, हिरण, शेर, बिच्छू सहित कई चित्र लाल रंग के दिखाई देते हैं. हालांकि समय के साथ-साथ अब यह धुंधले पड़ गए हैं. यदि इनका संरक्षण किया जाए तो यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में भी विकसित हो सकता है.

TAGGED:

DAMOH ANCIENT ROCK PAINTINGS
DAMOH ANCIENT CAVES
DAMOH CAVES INSIDE CAVES
MADHYA PRADESH TOURIST PLACES
DAMOH HILLS CAVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्लूकोज के एक इंजेक्शन से मिलेगी घुटनों के दर्द से मुक्ति, रिसर्च में बीमारी खत्म करने का दावा

विदिशा में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गहरा संकट, खुले में फेंका जा रहा बायोमेडिकल वेस्ट

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों पर नजर रखेगी तीसरी आंख, नहीं चलेगी लेटलतीफी

अखिल भारतीय साहित्य परिषद का 17वां अधिवेशन 7 नवंबर को, रीवा आएंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.