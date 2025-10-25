ETV Bharat / state

दमोह में गुफाओं के अंदर हैं गुफाएं, पत्थरों पर दिखते हैं लाल रंग के शेर-बिच्छुओं के शैलचित्र

दमोह में पहाड़ियों के बीच मौजूद अद्भुत गुफाओं तक पहुंचने के लिए मुख्य सड़क मार्ग से करीब 2 किमी तक पैदल चलना पड़ता है, पहाड़ी पर चढ़ाई करनी पड़ती है. ग्रामीण बताते हैं कि इस गुफा के रास्ते लंबे हैं. ये अन्य गुफाओं से जुड़े हो सकते हैं, जो शोध का विषय हैं. यदि पुरातत्व विभाग यहां पहुंच मार्ग, सफाई और सुरक्षा उपलब्ध करा दे, तो लोग यहां शोध के लिए पहुंच सकते हैं. जिससे गुफाओं का प्राचीन इतिहास सामने आ सकता है.

दमोह: शहर से लगभग 15 किमी दूर बांदकपुर के निकट ग्राम गुंजी और नोनपानी के मध्य पहाड़ियों पर अद्भुत गुफाएं मौजूद हैं. यहां एक गुफा के अंदर कई अन्य गुफाएं हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं. इन गुफाओं पर आकर्षक शैलचित्र भी बने हैं. दमोह पुरातत्व और पर्यटन विविधताओं से भरा पड़ा है. स्थानीय लोगों के लिए ये सब चीजें आम हैं. लेकिन बाहर से जो पर्यटक यहां आते हैं, वे इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं.

दमोह में गुफाओं के अंदर हैं गुफाएं (ETV Bharat)

संकरी होती जा रही है गुफा

पहाड़ पर बनी प्राकृतिक गुफा को देखकर लगता है कि यह अंदर बहुत दूर तक फैली है. लेकिन कई जगह पर मिट्टी जम गई है. गुफा के कुछ मुहाने आधे-अधूरे बंद हो गए हैं. साथ ही पहाड़ से पत्थर के धंसने का भी डर बना रहता है. समय के साथ-साथ इन गुफाओं का स्वरूप संकरा होता जा रहा है, लेकिन अंदर आज भी अलग-अलग रास्तों की झलक मिलती है, जिसकी संरक्षण की जरूरत है.

गर्मी में भी गुफा के अंदर रहती है ठंडक

स्थानीय निवासी तुलसीराम तिवारी ने बताया कि "पहले लोग गुफा के भीतर काफी दूर तक जाते थे, लेकिन अब गुफा के मार्ग में मिट्टी और पानी के भराव से रास्ता संकरा हो गया है. गुफा की शुरुआत में खुला स्थान है, फिर छोटे छोटे रास्ते दिखाई देते हैं. गर्मी के मौसम में यहां बहुत ठंडक रहती है. फिलहाल यहां पानी भरा है. अंदर जहरीले जीव जंतुओं के होने का खतरा भी रहता है."

पर्यटन के रूप में हो सकता है विकसित

स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर केवल गुफाएं ही नहीं है, बल्कि पहाड़ के पत्थरों पर कई तरह के चित्र भी बने हुए हैं. ये चित्र इस बात के संकेत हैं कि इन गुफाओं में कभी लोग रहा करते होंगे. पत्थरों पर गीला कपड़ा रगड़ने पर तेंदुआ, भालू, हिरण, शेर, बिच्छू सहित कई चित्र लाल रंग के दिखाई देते हैं. हालांकि समय के साथ-साथ अब यह धुंधले पड़ गए हैं. यदि इनका संरक्षण किया जाए तो यह क्षेत्र पर्यटन के रूप में भी विकसित हो सकता है.