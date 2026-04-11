ETV Bharat / state

ऑपरेशन के बाद नर्स ने पेट में छोड़ा टॉवेल, दमोह सरकारी अस्पताल का लापरवाह चेहरा

ये पूरी घटना हटा नगर की है, जहां गौरीशंकर वार्ड निवासी 25 वर्षीय महिला मीना अहिरवार को 5 अप्रैल को प्रसव पीड़ा होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहां पर नर्सिंग स्टाफ ने सीजर ऑपरेशन के द्वारा महिला की डिलीवरी कराई. महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया. लेकिन नर्स ने डिलीवरी के दौरान महिला के गर्भाशय में एक कपड़ा छोड़ दिया और टांके लगा दिए. इसके बाद 8 अप्रैल को महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.

दमोह: हटा सिविल अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई है. सीजर ऑपरेशन के बाद नर्सिंग स्टाफ ने महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया और उस पर टांके लगा दिए. जिसके चलते महिला की जान खतरे में पड़ गई. पीड़िता के परिजन ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. बाद में महिला के गर्भ से कपड़ा निकाला गया और उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती किया गया है.

डिलीवरी के दौरान गर्भाशय में छोड़ा कपड़ा (ETV Bharat)

घर लौटने के बाद पेट में दर्द से बिगड़ी हालत

परिनज ने बताया कि शुरुआत में स्थिति सामान्य थी लेकिन 9 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे पीड़िता के पेट में अचानक दर्द हुआ. पहले इसे प्रसव के बाद होने वाला सामान्य दर्द समझा गया. लेकिन अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई. 10 अप्रैल को मीना ने वॉशरूम से लौटने के बाद परिजन को बताया कि उसके शरीर से कपड़ा जैसा कोई पदार्थ बाहर आया है. जिसके बाद परिजन उसे दोबारा सिविल अस्पताल हटा ले गए.

डिलीवरी के लिए पैसे लेने का आरोप

अस्पताल में पहुंचकर जब परिजन ने पूरी कहानी बताई, तो वहां मौजूद स्टाफ सारा माजरा समझ गया और महिला के गर्भाशय से कपड़ा निकालकर दोबारा टांके लगाए गए. वहीं, अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण महिला की हालत बिगड़ गई थी. जिससे अभी वह अस्पताल में भर्ती है.

पीड़ित महिला की परिजन चंदाबाई ने बताया कि "सपना नर्स के द्वारा डिलीवरी कराई गई थी. जिसके लिए नर्स ने 1000 रुपए भी लिए थे." इसके साथ ही अस्पताल लेकर जानी वाली आशा कार्यकर्ता पर भी कुछ पैसे लेने का आरोप है.

नर्स को हटा अस्पताल से सिविल अस्पताल भेजा

इस मामले में बीएमओ डॉ. उमाशंकर पटेल का कहना है कि "शिकायत मिलने के बाद संबंधित नर्स को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है. संबंधित यूनिट से उसकी ड्यूटी हटाकर सिविल अस्पताल में लगा दी गई है. इसके साथ ही पैसे लेने का भी जो आरोप लगा है, उसे पर भी जवाब मांगा गया है. वहीं, इस मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी दे दी गई है. जांच में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."