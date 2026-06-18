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बेड से लेकर ब्यूटीशियन का इंतेजाम, गरीब बेटी की शादी में TI और समाजसेवियों ने खड़ी की गृहस्थी

20 जून को गरीब की बेटी की शादी दरअसल दमोह जिले के आंजनी बेलखेड़ी ग्राम निवासी अत्यंत गरीब जीवन बंसल भी ऐसी ही चिंता में डूबे हुए थे. जीवन बंसल छोटा-मोटा काम करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है. कभी किसी के यहां झाड़ू लगा दी, कभी कुछ काम कर दिया और इसी तरह से जीवन निर्वाह चल रहा है. उसकी इकलौती बेटी छोटी बंसल की शादी दमोह के समीप ग्राम चिरई चोंच निवासी मोनू बंसल के साथ तय हुई है. तीन बाद 20 जून को बारात आंजनी बेलखेड़ी ग्राम पहुंचेगी लेकिन एक पिता के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बेटी की विदाई कैसे करेगा.

ऐसा कौन सा पिता है जो यह नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो. लेकिन जब जेब खाली हो और जिम्मेदारियां सिर पर हों, तो रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो जाता है. फिर बेटी की विदाई संसार की सबसे बड़ी चिंता बन जाती है. ऐसे ही चिंता ग्रस्त एक पिता को जब पुलिस और समाजसेवियों से सहयोग मिला तो चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए.

दमोह: जब अभावों के कारण एक मजबूर पिता की उम्मीदें टूटने लगीं, तब समाज के रक्षक और मददगार फरिश्ते बनकर सामने आए. हटा टीआई और समाजसेवियों ने मिलकर एक गरीब बेटी की शादी का साजो सामान जुटा दिया. इस वाकये ने खाकी का दूसरा मानवीय रूप दिखाया है. अब 20 जून को गरीब की बेटी की बारात घर पहुंचेगी और विदाई के बाद ससुराल में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी.

मदद को आगे आए हटा टीआई सुधीर

जब उसे जानकारी लगी की हटा टीआई सुधीर कुमार बेगी गरीब बेटियों के विवाह में मदद करते हैं तो वह हटा पहुंच गए और श्री बेगी को अपनी कथा व्यथा सुनाई. इसके बाद श्री बेगी ने उसे भरोसा दिलाया कि बेटी की विदाई धूमधाम से होगी तथा तुरंत ही जीवन बंसल के बारे में पूरी जानकारी हासिल की. उसके बाद तुरंत ही हटा के कुछ समाजसेवियों से मदद मांगी और खुद भी बेटी की शादी के लिए घंटे भर में ही दहेज का सारा सामान जुटा दिया.

बेटी का दिलवाया गृहस्थी का सामान

टीआई सुधीर कुमार बेगी ने बताया कि, ''छोटी बंसल जीवन की इकलौती बेटी है. परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि उनके पास एक मोबाइल तक नहीं है. जैसे तैसे परिवार गुजर बसर कर रहा है. बेटी की विदाई के लिए सोफा सेट, पलंग, टेबल, कूलर, पंखा, अलमारी, 5 साड़ियां, स्टील के बर्तन, सूटकेस इत्यादि खरीद कर उन्हें दिए हैं. जब 20 तारीख को बारात आएगी उसके पहले हटा की एक ब्यूटीशियन गांव जाकर बेटी बंसल को तैयार करेंगी और वरमाला तथा अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम जबलपुर से कराया गया है.''

समाजसेवियों ने भी मदद को हाथ बढ़ाया

टीआई सुधीर कुमार बेगी ने बताया कि पहले बैजनाथ उदेनिया के माध्यम से परिवार की वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाई. इसके बाद हटा क्षेत्र के समाजसेवियों से सहयोग की अपील की. जिस पर नगर के आशीष पौराणिक, सुरेंद्र अग्रवाल, सरपंच भगवान सिंह लोधी, कमल सिंह लोधी, दिलावर, सोनू साहू, शीतल साहू, रवि विश्वकर्मा, राजेश यादव, अजय चौरसिया के सहयोग से विदाई का सभी सामान जुटाया गया है. और जो भी संभव हो सकेगा वह करेंगे ताकि एक गरीब बेटी की विदाई सम्मान पूर्वक हो सके.

गरीब मां-बाप की खुशी का ठिकाना नहीं

बेटी के पिता जीवन बंसल का कहना है कि, ''हमें साहब ने बहुत सहयोग किया है. इतना कोई किसी के लिए नहीं करता. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो सकेगी.'' वही जीवन बंसल की पत्नी बताती है कि, ''उन्हें पता चला था की हटा टीआई गरीब बेटियों की शादी में मदद करते हैं. इसी आशा के साथ आज हम थाने आए और यहां पर टीआई साहब ने बहुत मदद की. बहुत अच्छा लगा.''