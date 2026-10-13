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दमोह के सरकारी स्कूल के बच्चों की दिल्ली में धाक, भारत मंडपम में दो मॉडल ने दिखाया टैलेंट

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दमोह: कहते हैं की होनहार विरवान के होत चीकने पात. जो बच्चा कुशल और प्रवीण होता है, उसकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगती है. ऐसा ही मामला दो सरकारी स्कूलों से निकलकर सामने आया है. इन दोनों बच्चों ने न केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों बल्कि मध्य प्रदेश के बड़े-बड़े स्कूलों को भी पीछा छोड़ते हुए भारत मंडपम की प्रदर्शनी में अपनी जगह बनाई है. उनके द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत बनाए गए दो मॉडलों का प्रदर्शन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया है.

इंस्पायर अवार्ड योजना की प्रदर्शनी में दमोह के मॉडल