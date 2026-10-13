दमोह के सरकारी स्कूल के बच्चों की दिल्ली में धाक, भारत मंडपम में दो मॉडल ने दिखाया टैलेंट
दमोह में सरकारी स्कूल के दो बच्चों के मॉडल को दिल्ली में मिली तारीफ, भारत मंडपम की प्रदर्शन में छाए बच्चों के मॉडल. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 4:28 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 4:35 PM IST
दमोह: कहते हैं की होनहार विरवान के होत चीकने पात. जो बच्चा कुशल और प्रवीण होता है, उसकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगती है. ऐसा ही मामला दो सरकारी स्कूलों से निकलकर सामने आया है. इन दोनों बच्चों ने न केवल महंगे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों बल्कि मध्य प्रदेश के बड़े-बड़े स्कूलों को भी पीछा छोड़ते हुए भारत मंडपम की प्रदर्शनी में अपनी जगह बनाई है. उनके द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत बनाए गए दो मॉडलों का प्रदर्शन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया है.
इंस्पायर अवार्ड योजना की प्रदर्शनी में दमोह के मॉडल
दरअसल, हाल ही में जिला, संभागीय एवं प्रदेश स्तर पर संपन्न हुई इंस्पायर अवार्ड योजना की प्रदर्शनी में इन दोनों बच्चों के मॉडल का चयन दिल्ली के लिए किया गया. ताज्जुब की बात है कि दोनों ही बच्चे शासकीय स्कूलों से आते हैं, जो एक पिछड़े ग्राम सोजना का से है और दूसरी दमोह के पिछले वार्ड सरदार पटेल स्कूल से है. हटा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले हाई स्कूल सोजना के कक्षा दसवीं के छात्र राजा प्रजापति ने अपने शिक्षक सूर्यकांत कोरी के मार्गदर्शन में एक ऐसा मॉडल बनाया है, जो भारी वजन ढोने वाले किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद है.
मजदूरों की परेशानी दूर करने वाला मॉडल
इस मॉडल को भार सहायक या ट्रेंजर नाम दिया गया है. इस मॉडल में एक ट्रॉली का निर्माण किया गया है, जो बैटरी माउंटेड है. इसमें पहिया, मोबाइल चार्जर, पानी की बोतल रखने के लिए एक स्टैंड बना हुआ है. एक पंखा भी लगा हुआ है, यदि मजदूर किसी काम को करते-करते थक जाए तो पंखा चालू करके ठंडी हवा भी ले सकता है और अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह प्रोजेक्ट काफी साराहा जा रहा है, क्योंकि अधिकांश भार उठाने वालों के लिए सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस और डिक्स की समस्या उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इस मशीन के कारण भार उठाना आसान होगा और लोगों को इन बीमारियों से राहत मिल सकती है.
वाटर टैप मॉडल
दूसरा मॉडल नगर के सरदार पटेल हाई स्कूल की छात्रा भुवनेश्वरी चक्रवर्ती ने शिक्षक बहादुर सिंह के मार्गदर्शन में तैयार किया है. इसे नाम दिया गया है 'वाटर टैप कवर'. कई बार खुले नल को जानवर या पक्षी जूठा कर देते हैं. कुछ लोग नालों को खुला भी छोड़ देते हैं. जिसके कारण पानी व्यर्थ बह जाता है. पशु पक्षियों द्वारा नल जूठा करने के कारण उसमें उनकी लार के माध्यम से कीटाणु पानी में मिल जाते हैं और लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां दूषित पानी के कारण ही फैलती हैं, जैसे पीलिया, टाइफाइड हैजा आदि.
भारत मंडपम में दमोह के बच्चों के मॉडल को मिली सराहना
शिक्षक बहादुर सिंह ने बताया कि "दमोह के दो बच्चों के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया गया है. भारत मंडपम में उनका प्रदर्शन किया गया है. दमोह जैसे छोटे से जिले से इन दो बच्चों का राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना हमारे लिए गौरव की बात है. प्रथम तीन-तीन सदस्यीय दो निर्णायक मंडलों ने दोनों मॉडलों को बहुत सराहा है और बहुत खुश हुए हैं. उम्मीद है की यह दोनों मॉडल लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे. यदि अच्छा प्रतिशत मिलता है, तो इन दोनों मॉडलों को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे कार्य को और भी आसान बनाया जा सके."
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छात्रा ने बनाया वाटर टैप कवर
छात्रा भुवनेश्वरी चक्रवर्ती ने बताया कि "ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में अधिकांशताएं नल खुले में लगे रहते हैं. जो विभिन्न पशु पक्षियों द्वारा झूठे कर लिए जाते हैं जिससे उनके कीटाणु पानी के साथ मिलकर लोगों के शरीर में पहुंचते हैं. इसलिए समस्या को ध्यान रखते हुए पानी की शुद्ध बनाने के लिए वाटर टैप कवर बनाया है. ताकि नल का इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद किया जा सके. पानी और नल पूरी तरह से सुरक्षित रहे, जिससे लोगों को बीमारियों से निजात मिल सके.