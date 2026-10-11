दमोह में बनी दुर्गा प्रतिमाएं कई प्रदेशों में बिखेर रहीं आभा, 9 मुख 18 भुजाओं वाली मूर्ति पहुंची जयपुर
दमोह के मूर्तिकार के हाथों से बनी दुर्गा प्रतिमाओं की जबरदस्त डिमांड. हाथ से तैयार करते हैं प्रतिमा का चेहरा. शंकर दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 5:55 PM IST
दमोह: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की दमदार मूर्ति कला की पहचान सिर्फ दमोह में ही नहीं है. यह दमोह से निकलकर पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों तक फैल गई है. दमोह में बनी दुर्गा प्रतिमाओं की आभा अब सिर्फ दमोह में ही नहीं बल्कि अपनी बेजोड़ कलाकृति के लिए प्रसिद्ध जयपुर और उत्तर प्रदेश तक में फैल रही है.
झांसी और जयपुर पहुंचीं मां दुर्गा की प्रतिमाएं
हिंडोरिया के एक छोटे से मूर्तिकार के हाथों से बनी दुर्गा प्रतिमाएं झांसी और जयपुर पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा प्रदेश में बीना, सागर, शाहगढ़ , छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी और उमरिया के लिए रवाना हो चुकी हैं और रविवार को इनकी स्थापना की जा रही है.
हिंडोरिया के रहने वाले छोटे पटेल के पिता खेमचंद पटेल दुर्गा प्रतिमाएं बनाया करते थे. जब छोटे लाल पटेल की आयु सिर्फ 15 साल थी तभी से वह अपने पिता के काम में हाथ बंटाने लगे और मूर्तियां बनाने में इतने पारंगत हो गए कि आज उनकी बनाई प्रतिमाओं की मांग दूसरे प्रदेशों तक पहुंच गई है.
'22 साल से बना रहे मां दुर्गा की प्रतिमाएं'
मूर्तिकार छोटे लाल पटेल बताते हैं, "वह करीब 22-23 साल से वह प्रतिमाएं बना रहे हैं. उनकी बनाई प्रतिमाओं की मांग कुछ साल पहले तक केवल हिंडोरिया, पटेरा, कुंडलपुर एवं आसपास के क्षेत्र में थी, लेकिन अब उनकी बनाई प्रतिमाएं पिछले 3 साल से सागर, झांसी, बीना तक जा रही हैं. इसके अलावा इस साल तो जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर से किन्नरों का एक दल आया और करीब 12 फीट ऊंची मां दुर्गा के महाविराट स्वरूप को जयपुर लेकर गए हैं."
'9 मुख और 18 भुजाओं वाली मां दुर्गा की बनाई प्रतिमा'
मूर्तिकार छोटे लाल पटेल बताते हैं, "12 फीट ऊंची मां दुर्गा के महाविराट की प्रतिमा बनाई है. यह प्रतिमा जयपुर पहुंच चुकी है.यह प्रतिमा इतनी विशाल थी कि उसे उठाने के लिए एक क्रेन की मदद लेना पड़ी और एक बड़े ट्रक में लोड करके भेजा गया. इस प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि इसमें मां दुर्गा के महाविराट स्वरूप को दर्शाया गया है. जिसमें उनके 9 मुख और 18 भुजाएं बनाई गई हैं. यह देखने में काफी भव्य और आकर्षक है."
'हर साल 60 से 70 प्रतिमाएं करते हैं तैयार'
छोटे लाल बताते हैं, वह हर साल करीब 60 से 70 प्रतिमाएं बनाते हैं. यह पूछे जाने पर की जयपुर के लोगों को कैसे पता चला कि आप मूर्तियां बनाते हैं तो उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम आईडी पर वह अपनी फोटो और वीडियो अपलोड करते हैं. जिसे देखकर पिछले साल जयपुर के कुछ लोग यहां पर आए थे और पहले ही मूर्ति के लिए बुकिंग करके गए थे."
'सांचे से नहीं बल्कि हाथ से तैयार करते हैं प्रतिमा का चेहरा'
छोटे लाल पटेल बताते हैं, "मूर्ति कला में दो बातें बहुत ही खास हैं, जो उन्हें अन्य मूर्तिकारों से भिन्न करती हैं. पहले यह कि वह हर प्रतिमा का चेहरा हाथों से तैयार करते हैं. इसलिए प्रत्येक प्रतिमा का चेहरा अलग-अलग दिखता है. जबकि अन्य मूर्तिकार सांचों से चेहरे बनाते हैं. इसलिए सभी दुर्गा प्रतिमाओं के चेहरे एक से दिखते हैं.
दूसरी बात वह प्रतिमा पर कलर करने और श्रृंगार करने के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं करते हैं. वह अपने मन से किस प्रतिमा पर किस तरह का रंग खूबसूरत लगेगा, कौन से वस्त्र और कैसा श्रृंगार अच्छा लगेगा वह एक इमेज अपने मन में तैयार करते हैं और उसके बाद मूर्ति के लिए रंग तैयार करते हैं. जबकि अन्य कलाकार बने बनाए रंगों का उपयोग करते हैं."
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'मातारानी ने पूरी कर दी इच्छा'
छोटे लाल पटेल बताते हैं, "जब से वह मूर्ति बना रहे हैं, उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वह कम से कम 12-13 फीट की एक विशाल प्रतिमा बनाएं और उनका यह सपना इस बार माता रानी ने पूरा कर दिया. सबसे बड़ी बात यह है कि वह प्रतिमा मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कला के प्रदेश जयपुर तक पहुंच गई."