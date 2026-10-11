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दमोह में बनी दुर्गा प्रतिमाएं कई प्रदेशों में बिखेर रहीं आभा, 9 मुख 18 भुजाओं वाली मूर्ति पहुंची जयपुर

दमोह में बनी प्रतिमाएं कई प्रदेशों में बिखेर रही हैं आभा ( ETV Bharat )

दमोह: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की दमदार मूर्ति कला की पहचान सिर्फ दमोह में ही नहीं है. यह दमोह से निकलकर पूरे प्रदेश और अन्य राज्यों तक फैल गई है. दमोह में बनी दुर्गा प्रतिमाओं की आभा अब सिर्फ दमोह में ही नहीं बल्कि अपनी बेजोड़ कलाकृति के लिए प्रसिद्ध जयपुर और उत्तर प्रदेश तक में फैल रही है.

झांसी और जयपुर पहुंचीं मां दुर्गा की प्रतिमाएं हिंडोरिया के एक छोटे से मूर्तिकार के हाथों से बनी दुर्गा प्रतिमाएं झांसी और जयपुर पहुंच चुकी हैं. इसके अलावा प्रदेश में बीना, सागर, शाहगढ़ , छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी और उमरिया के लिए रवाना हो चुकी हैं और रविवार को इनकी स्थापना की जा रही है.