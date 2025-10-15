5 आरोपियों पर लगा NSA, युवक से पैर धुलवाकर पानी पिलाने का मामला, 17 को अगली सुनवाई
दमोह में पैर धुलवाकर गंदा पानी पिलाने के मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ NSA के तहत दर्ज हुआ मामला.
जबलपुर: दमोह के ग्राम सतरिया में ओबीसी वर्ग के युवक से पैर धुलवाकर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करने वाले 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. यह जानकारी हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की तरफ से दी गई. युगलपीठ ने ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के खिलाफ की गई कार्रवाई और एनएसए की कार्रवाई के बारे में दमोह कलेक्टर और एसपी को 16 अक्टूबर की शाम तक हलफनामे के साथ जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं. मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी.
आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत दर्ज किया गया मामला
याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने अनुज उर्फ अन्नू पांडे की तरफ से याचिका में हस्ताक्षेपकर्ता बनने तथा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार करने के आवेदन पेश किए. आवेदन में कहा गया कि पीड़ित व्यक्ति ने पहले आवेदनकर्ता की फोटो में एआई की मदद से जूतों की माला पहनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल की थी. संज्ञान याचिका बुधवार को पंजीकृत हुई है.
हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को कर दिया था खारिज
सरकार की तरफ से बताया गया कि 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान दमोह पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे. पुलिस अधीक्षक के अनुसार अनुज उर्फ अन्नू सहित 5 व्यक्तियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में पारित आदेश पर पुनर्विचार करने से इंकार करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया.
इंटरविनर बनने के आवेदन को स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किए. युगलपीठ ने खबर को प्रकाशित करने वाले सोशल मीडिया को नोटिस जारी करते हुए खबर की वास्तविकता के साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं.
कोर्ट ने धारा बढ़ाने के दिए थे आदेश
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि "न्यायालय आमतौर पर आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्यवाही के आदेश नहीं देता है. यह करना कार्यपालिका का विवेकाधिकार है. पीड़ित जिस समुदाय से आता है, घटना के कारण उस वर्ग के लोगों में आक्रोष के कारण तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो हालात हिंसा की तरफ बढ़ सकते हैं. जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई अप्रभावी हो जाएगी और सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो सकती है. युगलपीठ ने एफआईआर में धारा 196 (2), 351 तथा 133 को भी जोड़ने के आदेश दिए थे.
एआई जनरेटेड फोटो शेयर करने के बाद हुआ था विवाद
दमोह के ग्राम सतरिया में घटित घटना के संबंध में मीडिया में आई खबर को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था. रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत ने शराबबंदी लागू कर रखी थी. गांव में रहने वाला अन्नू पांडे नामक युवक शराब बेच रहा था और खुद भी शराब पिए हुए था. पंचायत ने अन्नू के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की थी. गांव में रहने वाले ओबीसी वर्ग के एक युवक ने एआई की मदद से अन्नू के गले में जूतों की माला पहनाते हुए उसकी फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दी. लोगों की आपत्ति के बाद उसने सोशल मीडिया से हटा दी थी.